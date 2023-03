Vinmonopolet: – Vær obs på avvik

For å sikre deg edlere alkoholholdige dråper fra Vinmonopolet i påskeferien, er det greit å være oppmerksom på avvik i åpningstider.

KØ: Høytidene fører ofte til større pågang for Vinmonopolet, men det finnes råd til hvordan man kan unngå de verste periodene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Påskeferien er rett rundt hjørnet, noe som for mange betyr å kose seg med alkoholholdige dråper - enten det er i stuen hjemme, på besøk hos familie og venner, eller på hyttetur.

Flere bedrifter holder påskestengt og noen opererer med reduserte åpningstider på røde dager, og i dagene før.

Vinmonopolet er én av bedriftene som ofte har egne åpningstider i påsken:

– I påskeuken, uke 14, holder vi åpent på normale dager. Men vær obs på lokale avvik, sier kommunikasjonssjef Kristin Welle-Strand til TV 2.

Klare råd til alle kunder

Til tross for at Vinmonopolet har satt opp generelle åpningstider i påsken, kan det derfor likevel forekomme avvik.

– For eksempel om morgenen kan åpningstidene for enkelte butikker variere fra klokken 10 til klokken 13, og på ettermiddagene stenger noen butikker før klokken 18. I tillegg har enkelte butikker utvidet åpningstid på mandag og tirsdag, sier Welle-Strand.

Oppfordringen er derfor klar:

– Vi anbefaler at man sjekker åpningstidene på det lokale polet der man bor eller dit man skal, legger hun til.

I tillegg kommer selskapet med flere gode råd til alle sine kunder.

AVVIK: Selv om Vinmonopolet har satt opp åpningstider i påsken, kan det være lokale avvik. Foto: Skjermdump Vinmonopolets nettside.

Noen pol holder stengt

Både polene på Oslo City og Hammerfest er stengt påskeaften, bekrefter Vinmonopolet overfor TV 2.

Flere vinmonopol vil også kunne oppleve en sterkere pågang i tiden før påske, men det finnes løsninger til de som har dårlig tid.

– Det er som regel en del folk som skal handle inn før påskeferien. Historisk har vi sett at både varemengde og antall kunder øker betydelig denne uka, så vi anbefaler at man planlegger godt og er tidlig ute for å unngå kø og få kjøpt de varene man er ute etter.

– Et annet tips kan være å velge produkter med klimasmart emballasje, det er bedre for miljøet og også enklere å ta med på for eksempel påskefjellet eller hyttetur, sier Welle-Strand.

Her kan du finne åpningstidene til ditt lokale Vinmonopol.