Vinkelner: – De beste vinene til fredagstacoen

ET GLASS TIL TACOEN: Jovisst kan du pare vin med fredagstaco! Foto: Kristoffer Myhre og Knut Erik Skistad (montasje)

Gjør deg klar til å føle deg gammel – det er nemlig over 50 år siden taco inntok norske middagsbord, fortrinnsvis på fredager.

Men hvordan kan denne enkle, men smaksmessig litt krevende helgefavoritten pares med fransk og italiensk vinfinesse?

Dét har heldigvis vinkelner og -journalist Ingvild Tennfjord stålkontroll på – selv om det ikke er en selvfølge å finne passende viner til taco.

NOE FOR ALLE: Ingvild Tennfjords fire forslag til «tacovin». Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det er ikke enkelt å sette vin til det, akkurat som det ikke er enkelt å «sette» vin til mat med mye krydder som stjeler mye smak. Det som også kompliserer det, er at taco er en miks av stekte og ferske ingredienser, og «crunchy» og myke ingredienser.

Men svaret er, ifølge vinjournalisten, friske og fruktige viner.

– Og jeg kan si med én gang at dette er gode anbefalinger som også er rimelige, for dét er i tacoens og hverdagens ånd, sier Tennfjord.

– For det er jo ikke sånn at du sier: «Hei, kjære, jeg tror vi tar taco i kveld – også henter jeg en moden Bordeaux fra vinkjelleren». Nei.

Så uten flere dikkedarer: Her er hennes anbefalinger til fredagstacoen, enten du ønsker rødvin, hvitvin eller noe alkoholfritt til din sprengfulle lefse.



Rødvin som gir umiddelbart velbehag Giovanni Rosso Barbera d’Alba Donna Margherita 2022

Italia, Piemonte 197,90 kr (basisutvalg)

– Her er vi i Piemonte i Italia, og barbera er en drue jeg vet veldig mange av seerne elsker. Den smaker mye av morell og litt av mandel. Denne vinen er en «gammel traver» på polet, og gir en umiddelbar velbehagsfølelse.



– For alle som er på jobb og må kjempe seg hjem i snøkaoset, så kjennes denne som et mykt klapp etterpå. Det tror jeg mange trenger.

Saftig «greker» Thymiopoulos Xinomavro Jeunes Vignes 2021 Hellas, Makedonia, Naoussa 209,90 kr (basisutvalg)

– Denne greske rødvinen har tatt det norsk markedet med storm! Vinens navn er ikke lett å uttale, men vinen er lett å like! Den er litt transparent, også er den veldig saftig og har litt pepperlukt.

Fyldig og kremet Stellenrust Old Bush Vine Chenin Blanc 2022 Sør-Afrika, Stellenbosch 235 kr (basisutvalg)

– Dette er en sørafrikansk hvitvin som er litt fyldig. Den har en kremet munnfølelse, og er veldig lett å like!

Alkoholfri, men smaker faktisk vin Leitz Eins Zwei Zero Riesling Alcohol Free Tyskland 53 kroner (basisutvalg)

– Jeg har jo hvit januar og kan ikke drikke noen av de andre vinene. Men dette her er en tysk alkoholfri hvitvin som faktisk smaker vin! Det er mer enn vi kan si om mange alkoholfrie viner, men det har skjedd en enorm forbedring på det området. Også liker jeg at den er på halvflaske (37,5 cl). Det er over 1 millioner nordmenn som bor alene. Da er det ikke så lett å åpne en hel flaske – men denne har kan du fint åpne.