Vindretning kan påvirke badevannet

Tidligere i år fikk Oslo kommune en rapport som viser at vind fra sør kan påvirke badevannet i Oslo.

Kjøttetende bakterier, tarmbakterier, alger, tungmetaller og miljøgifter påvirker hvor trygt det er å bade. Konsekvensene av dårlig badevann kan være svært alvorlige.

– Det vi så, var at hvis det blåser mye fra sør, så kan det dra med seg vann fra Alnaelva, hvor vi vet det er mye kloakk og forurensning. Da er Sørenga og Bispevika utsatt, forteller Hans Kristian Daviknes, overingeniør i Oslo.



Han har ansvaret for å måle badevannskvaliteten i Oslo. Det verserer mange rykter i Oslo. For hvor godt vann er det i innerst i Sørenga, for eksempel.

BADEKLART: Grumset betyr som regel ingenting for vannkvaliteten. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Sola gjør jobben

De siste ukene har det vært knallvær i stort sett hele Sør-Norge. Mange hopper ut i vannet for å kjøle seg ned, men hvordan vet vi at vannet er reint?

– Har det vært tørt og sol lenger, så er sannsynligheten bra for godt badevann overalt. Selv om det er grums i vannet, kan det fortsatt være rent, sier Daviknes.



– Ferskvannene, spesielt i marka, er også veldig reine. Det er lite som påvirker ferskvannene i Oslo.

Dette kan du se etter:

Sol og tørt vær. Det betyr mindre bakterier i vannet, fordi UV-strålinga dreper bakterier.



Klart vann, lang sikt ned i vannet indikerer godt vann. Fargen på vannet har ikke noe å si.

Har det regnet mye, kan det være mye bakterier. Dette er fordi vannet drar med seg kloakk og bakterier fra land.

Bukt er som oftest mindre reint enn åpent sted. Det er mer utskifting av vann hvor det er åpent. Det er også lettere for å bli påvirket av industri og utslipp.

Mye industri i nærheten. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er dårlig vann, men er det mye sand og lignende i vannet, kan vannet være påvirket.

TARMFRI: Prøven vi tok på Sørenga viste et godt badevann. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Nordlendingene heldige



Hvor godt badevann det er, kan være avhengig av hvor du i landet du er. Nord-Norge ligger best an.

– Mye alger kan indikere dårlig vannkvalitet. Algene vokser raskt i varmt vann og om det er stor tilførsel av næring. Derfor kan det være mindre alger på Vestlandet og i Nord-Norge, sier André Staalstrøm, seniorforsker i NIVA, norsk institutt for vannforskning.

Siden vannet blir påvirket av temperatur, kan det ødelegge det gode vannet i Nord-Norge.

– Klimaendringene gjør at det kan komme «Oslofjord-lignende tilstander» lenger i nord, fordi vannet blir varmere, forklarer han.

BOMBA: Ingenting stopper bergensere fra å bade. Vannkvaliteten er for øvrig god. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Tungmetaller i fisk

I Oslofjorden er det frarådet å spise for mye sjømat, fordi maten kan inneholde tungmetaller. Det vil i liten grad påvirke badevannkvaliteten.

– Det er et strengt system for tungmetaller, og jeg har ikke hørt om steder hvor det er så mye tungmetaller at du ikke kan bade, selv om stedene har et dårlig rykte, sier Staalstrøm i NIVA.

