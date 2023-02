Vindparken truer Sissels livsgrunnlag: – På høy tid at folk reagerer

FOSEN/OSLO (TV 2): For over 20 år begynte Sissel å kjempe mot planene. Likevel er hun overrasket over de massive aksjonene som nå pågår.

– Det er veldig rørende at folk engasjerer seg så mye for vår sak, sier Sissel Stormo Holtan.

Det er over tyve år siden hun begynte å protestere mot planene om gigantiske vindkraftanlegg i fjellene på Fosen i Trøndelag.

Først i oktober 2021 ble hun og de andre regndriftsamene hørt. Da konkluderte Høyesterett med at anlegget er satt opp i strid med urfolksrettighetene.

Siden har ingenting skjedd. Torsdag forrige uke var det 500 dager siden dommen, og fortsatt snurrer vindturbinene for full maskin i beiteområdet.

– Det er på høy tid at noe gjøres og at folk reagerer. Staten trenerer saken så mye at det virker som de hever seg over Høyesterett. Det bør ikke bare bekymre oss, men alle, sier Stormo Holtan.

– Overraskende

500 dager uten handling ble startskuddet for en stor demonstrasjonen foran Olje- og energidepartementet.

Sissel Stormo Holtan og de andre berørte samene på Fosen visste ikke om aksjonen før de plutselig så bilder av den i sosiale medier.

TRUET: På Fosen i Trøndelag står Norges største vindkraftanlegg, med 151 turbiner. Det truer reindriften. Foto: Privat

– Det kom litt overraskende på meg. Vi har jo ventet på at noe skulle skje, men vi visste ikke hva eller med hvem, sier hun.

Stormo Holtan hyller de unge aksjonistene for å sette press på Olje- og klimadepartementet, som hun mener opptrer helt handlingslammet.

– De har sagt at de vil få til en løsning, men det skjer ingenting. Jeg håper dette kan bidra til å gi dem enda et spark i ræva, sier hun.

FJERNES: Mandag ettermiddag ble flere demonstranter båret vekk av politiet i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bare én løsning

For Stormo Holtan handler hjertesaken hennes om at vindturbinene truer vinterbeitet til reinen.

Fjellene der det tradisjonelle beitet befinner seg, ligger nå omkranset av vindturbiner, som reinen skyr.

– Det er umulig å drive reindrift i en vindpark. Den eneste løsningen for oss er at vindmøllene fjernes så fort som mulig, sier Stormo Holtan.

VINTERBEITE: Sissel Stormo Holtan viser frem områdene som tidligere ble brukt som vinterbeite for reinen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Retten har også konkludert med at reinen vil unnvike vindkraftverkene, som fører til tap av beiteområder. Konsekvensen blir en reduksjon av antall rein, og svikt i inntektsgrunnlaget for sør-samene.

I tillegg til å true livsgrunnlaget, utfordrer også vindparken sør-samenes særegne kultur og levemåte.

Høyesterett bestemte at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn «tilfredsstillende avbøtende tiltak.»

– Høyesterett mener vindparken bryter med Folkeretten. Likevel har de ikke kommet med en løsning som vi kan leve med på over 500 dager, sier Stormo Holtan.

– Veldig alvorlig

Knut Helge Hurum, advokat og eier i advokatfirmaet Fend, vant for samene i Høyesterett.

– Det riktige etter vårt syn, når anlegget er menneskerettstridig og ulovlig, er at regjeringen setter svært korte frister til vindkraftselskapet for å rette dette, sier Hurum til TV 2.

Han mener vindkraftselskapene burde kommet med et løsningsforslag for lengst.

– De ikke har vist noen vilje til å diskutere reelle løsninger. Det er ingen tvil om at Høyesterett fastslår at dette er ulovlig i dag, og var ulovlig og menneskerettighetsstridig når dommen ble avsagt, sier han.

DOMINERER: Vindturbinene dominerer landsskapet i Roan Vindpark på Fosen i Trøndelag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hurum viser til at Stortinget har oppnevnt en Sannhet- og forsoningskommisjon, som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

– Regjeringen risikerer å ødelegge forsoningsprosessen for en generasjon fremover. Det er veldig alvorlig. Tillit i det norske samfunnet har en stor verdi, også økonomisk, og det farlig å risikere den.

Les også: Derfor demonstrerer Fosen-aksjonistene.

– Finnes bare én løsning

I Oslo er aksjonen langt fra over.

Mandag ettermiddag begynte politiet og rydde Keysers gate for demonstranter, slik at de ansatte i departementene skulle få tilgang til kontorene sine.

Artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen var blant aksjonistene, og hun er klar på at de ikke vil la seg stoppe av dette.

PÅ VILLE VEIER: – Hvis vi skal produsere energi på bekostning av menneskerettigheter, tror jeg vi på ville veier, sier Ella Marie Hætta Isaksen Foto: Alf Simensen / TV 2

– I fire døgn har vi brukt hvert eneste sekund til å prøve å skape blest rundt det forferdelige menneskerettighetsbruddet som Fosen-samene har levd med i 504 dager. I dag føler vi at vi virkelig har lyktes med å få Norge til å åpne øynene, og stille regjeringen til ansvar, sier hun.

At vindturbinene fortsatt står omtaler hun som et statlig overgrep. Ifølge henne finnes det bare en løsning på konflikten.

– Det er at vindturbinene skal rives og landet tilbakeføres. Også mener jeg at regjeringen bør gi en uforbeholden unnskyldning til Fosen-samene som har kjempet denne saken alene i 20 år.

DELTAR: Artist Ella Marien Hætta Isaksen har demonstrert i dagevis. På bildet ser vi også Natur og ungdom-leder Gina Gylver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Reiser til Oslo

På torsdag får aksjonistene også forsterkninger fra Fosen.

– Vi tar en tur ned for å treffe aksjonistene. Vi er veldig takknemlig for at de står på og ofrer tid og krefter for oss. Vi bor og lever midt oppe i det, og da er et godt å se at det er mange som støtter oss. Det motiverer oss til å stå på enda mer, sier Stormo Holtan.

ØDELAGT: Sissel Holtan og Terje Haugen har brukt området i Roan vindpark som beiteområde. Dette er nå ødelagt, mener de. Foto: Frank Lervik

Håper hennes er at saken skal høste så mye oppmerksomhet at det også tvinger flere i regjeringen på banen.

– Det virker som at alt ansvar er langt på olje- og energidepartementet. Det må komme flere på banen, og det håper jeg aksjonene i Oslo kan bidra til, sier hun.