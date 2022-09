Vindkraftselskap får nei til utbygging på Bremangerlandet

Et vilkår for konsesjonen til Bremangerlandet Vindpark AS var at driften skulle være i gang innen 1. september i år. Det klarte ikke selskapet, og nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslått søknaden om utsatt driftsstart, skriver Bergens Tidende.

– Det ligger i kortene at vi kommer til å anke denne avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet, sier vindkraftdirektør Stig Svalheim i SFE Produksjon, morselskapet til Bremangerlandet Vindpark.

Selskapet hadde planer om å bygge 18 vindturbiner, med en høyde på 150 meter.

Vindkraftmotstanderne jubler for NVEs avgjørelse.

– Dette var helt fantastisk. Dette er en stor seier for natur og friluftsliv, som mange har bidratt til, skriver talsperson Jørund Nygård i en tekstmelding til avisen.

Naturvernforbundet sier Bremangerlandet er et «kroneksempel» rundt feilene som er gjort i prosessene rundt utbygging av vindkraft på land i Norge.

– Dette tar vi som et stort steg mot endelig seier for den verdifulle naturen på Bremangerlandet. Dette viser at det nytter å ta kampen for naturen, sier fylkesleder Anne-Line Thingnes Førsund i Sogn og Fjordane.