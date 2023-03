– Vindkraftpengene gir oss et større handlingsrom

Mens vindkraft-aksjonistene drar det meste av oppmerksomheten rundt vindkraftkonflikten til Oslo, går livet sin rolige og vante gang på Fosen der de omstridte vindturbinene faktisk står.

– Det er jo litt spesielt og se at Fosen og vindmøllene våre er gjenstand for slike aksjoner, men livene våre her i Åfjord går stort sett som vanlig, fortalte ordfører Vibeke Stjern til TV 2 og God Morgen Norge, som besøkte bygda onsdag.

Enige om å være uenige

Hun innrømmer imidlertid at det også er delte meninger om vindmøllene i lokalsamfunnet.

– Dette har jo vært en stor sak her i mange år, og det er jo noen som er for og noen som er i mot. Men vi klarer jo å snakke sammen om dette rundt kaffekoppen og vi kan være enige om at vi er uenige. Jeg er glade for at vi har klart å holde debatten på det nivået, fastslår Stjern.

OMSTRIDT: Også lokalt i Åfjord kommune er det uenighet om vindkraftanleggene. Dette bildet er fra Storheia der samene mener det er blitt umulig å drive forsvarlig reindrift. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Vindkraftpenger gir handlingsrom

Ordføreren forteller at kommunen sa ja til den store vindkraftutbyggingen i 2009. Da ville myndighetene satse på vindkraftanlegg og trengte areal. At vindkraft-anleggene nå faktisk står her betyr inntekter som kommunen ikke ville hatt uten. Midt i Åfjord sentrum står for eksempel nå et nytt kulturhus.

– Man kan jo si at vi hadde klart å bygge et nytt basseng og oppgradert biblioteket her uten vindkraftpengene. Men vindkraftpengene, som etterhvert har begynt å komme inn, har gitt oss et handlingsrom slik at vi kan satse mer. Uten disse pengene hadde nok ikke dette kulturhuset blitt like stort som det ble, sier Stjern.

– Er det slik at små kommuner er nødt til å ofre noe for å overleve og for å få folk til å bo her?

– Jeg tror at, uansett størrelse på kommunen, ved enhver industriutbygging må det ofres noe.

– Fokuserer på det som skjer her

Det er Statkraft som har bygget ut og drifter Storheia vindpark på vegne av Fosen Vind DA. Dette er den ene av vindparkene konflikten nå handler om. Daglig leder i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, har et tilsynelatende avslappet forhold til demonstrasjonene i Oslo.

– Dette er en storpolitisk debatt mellom de samiske miljøene og regjeringen, og vi forholder oss ikke så mye til det. Vi fokuserer på det som skjer her på Fosen, sier Larsen.

AVVENTER: Fosen Vind og daglig leder Tom Kristian Larsen er ikke så veldig opptatt av det som skjer i Oslo. Foto: Espen Heiestad / TV2

At demonstrantene krever at vindmøllene skal rives ned og at området skal gjenskapes slik det var før, er heller ikke noe Fosen Vind bruker mye tid på foreløpig.

– Vi har ikke lyst til å spekulere i hvordan en eventuell avviklingsplan skal se ut. Olje- og energidepertmentet har sagt at det nå skal komme en utredning om hva som skal skje videre. Vi må forholde oss til det som kommer ut av den prosessen, sier Larsen.

– Har dialog med reineierne

Han ønsker å presisere at vindkraftverkene ble satt opp i henhold til de tillatelsene som ble gitt i forkant av utbyggingen. Larsen mener det er beklagelig at situasjonen nå har utviklet seg til en storpolitisk konflikt.

– Når det gjelder reineierne her på Fosen så er det en gruppe vi har stor respekt for, som vi har en god dialog med og lytter til. Vi forsøker å finne løsninger sammen med dem, hevder Larsen.

Langt unna forhandlinger

Reindriftssame Leif Arne Jåma bekrefter at de har dialog med Fosen Vind, men at partene er milevis unna noen form for enighet.

– Vi prater sammen, og vi er interessert i en avtale. Men vi er uenige i rammevilkårene. I lys av høyesterettsdommen ønsker vi at Fosen Vind skal lage en plan for riving og revegetering av hele Storheia. Først da kan vi starte noen form for forhandlinger, sier Jåma.

VIL HA RIVINGSPLAN: Reineier Leif Arne Jåma krever at Fosen Vind skal lage en plan for riving og revegetering av hele Storheia-området før det blir aktuelt å forhandle. Foto: Stein Roar Leite / TV2

Fosen Vind har avvist å lage en slik plan, og de er heller ikke interessert i korte ned på den konsesjonstida som i utgangspunktet ble gitt på 25 år, ifølge reineieren.

– De vil heller ikke snakke om hva som skjer etter 25 år, så derfor er rammene til å få til en minnelig avtale ikke tilstede, fastslår Jåma.