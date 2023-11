– Vindauget for fred er no

Kristen-palestinsk biskop ber norske styresmakter ta ei sentral rolle for å få ei varig løysing på konflikten.

Kontrastane kunne nesten ikkje vore større.

Sjølv om kraftige smell og blinkande lys på himmelen kan minne om krig, er Lysfesten i Bergen noko heilt, heilt anna enn det som skjer i Midtausten.

Tusenvis av bergensarar markerte laurdag starten på advents- og mørketida med flott fyrverkeri, julegrantenning og allsong.

Der var også den kristen-palestinske biskopen Munib Younan, saman med Bjørgvin-biskop Ragnhild Jepsen og domprost Gudmund Waaler.

Medan Noreg er på veg inn i sin mørkaste periode av året, er det altså eit heilt anna mørke som herjar der Younan kjem frå.

– Det var ei fin feiring. Men de må også forstå at hjartet mitt er knust. Det er vanskeleg å feire adventstida samstundes med det som skjer på Gaza, seier Younan til TV 2.

I BERGEN DOMKIRKE: Munib Younan var biskop emeritus i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land (1998-2018). Foto: Elias Engevik / TV 2

– Ikkje vêr pro-Israel eller pro-Palestina

Younan har i mange år vore ein av dei leiande palestinske kyrkjeleiarane og også kanskje den mest kjende internasjonalt.

Han bur i Jerusalem. Som kristen representerer han ein minoritet i Palestina. På Festplassen i Bergen var det fleire palestinarar som kjende han att og kom til for å helse på.

Dei gav biskopen dystre oppdateringar om korleis det går med deira kjente og kjære på Gazastripen.

Younan har fått nok av krigen mellom Israel og Hamas. Han meiner den berre skapar nye ekstremistar.

– Det som skjer er dehumanisering av kvarandre. Dette må vera den siste krigen. Det siste angrepet, seier Younan.



Til Noreg har han med seg eit bodskap.

– Ikkje vêr pro-Israel eller pro-Palestina. Eg vil dykk skal vera for sanning, fred og forsoning. Det er einaste måten å hjelpe oss på. Å polarisere her, hjelper oss ikkje der nede.

Orda til Younan blir sagt med slik kraft at det ljomar i Bergen Domkirke, der TV 2 gjer intervjuet med biskopen.

Meiner Noreg må ta ansvar

Den einaste løysinga på krigen er ei tostatsløysing, held han fram.

– Det internasjonale samfunnet er ansvarlege for å arbeide fram ei fredsløysing som vil vara. Det vil vera å respektere FN-resolusjonen med grensene frå 1967, der ein lever side om side. Det er ikkje noko annan veg.

HÅP: Den pågåande våpenkvila mellom Israel og Hamas gjev håp for å meir varig løysing, men då må det internasjonale samfunnet kome på bana, meiner Younan. Foto: Elias Engevik / TV 2

Våpenkvila no gir han håp om at det skal vera mogleg å kome til forhandlingar igjen. Det er nok ord. No krev han handling, også frå norske styresmakter.

I år er det 30 år sidan den første Oslo-avtalen.

– Hør, norske politikarar er ansvarlege. Fordi dei starta Oslo-avtalen må dei også halde fram arbeidet for rettferd.

Fleire frigjevingar under våpenkvila

Søndag ettermiddag var totalt 39 israelske gislar blitt lauslatne frå Hamas sidan våpenkvila starta fredag morgon.

Hamas har forplikta seg til å sleppe fri 50.

Ynet melder at det er ni barn, to mødrer, to eldre kvinner og éin mann mellom dei israelske gislane som er sleppt fri søndag. Ein av dei er sendt til sjukehus med luftambulanse grunna alvorleg tilstand.

INVITERT: Bjørgvin-biskop Ragnhild Jepsen (t.v) og domprost Gudmund Waaler tok i mot Younan i Bergen før helga. Her i samtale med Laila Abutqatma (i midten), som jobbar i Palestinabutikken i Bergen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Munib Younan har ikkje gitt opp håpet om at ein skal klare å finne freden i Midtausten.

– Eg trur på Jesus Kristus. Han er mitt einaste håp. Han har lært meg at same kor vanskeleg det er, så skal vi aldri tillate at mørket vinn.