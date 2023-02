Vin for millioner berget

STOR RØYKUTVIKLING: Røyklukten kunne kjennes over et stort område i Oslo sentrum da Festningen Restaurant begynte å brenne lørdag kveld. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Det var et forferdelig syn å komme dit i dag.

Det sier administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen til TV 2 dagen etter den dramatiske brannen i Festningen Restaurant.

Søndag luktet det fremdeles brent i et stort område rundt restauranten, som ligger i en fredet bygning på Akershus festning i Oslo.

STORE KREFTER: Flammene fikk raskt overtaket da det begynte å brenne i Festningen Restaurant lørdag kveld. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Vinduene er knust, taket er så godt som borte, og fasaden har fått store skader.

– Det er jo det verste man kan oppleve i denne bransjen, sier Sæther.

– Brannvesenet holder fortsatt på med etterslukking og blir nok værende en stund til.

Flere tusen vinflasker

Sæther har likevel to gode nyheter etter brannen.

Den første er at det går bra med de ansatte. Ingen fikk alvorlige skader i brannen.

– Vi har innkalt til et allmøte i morgen. Det aller viktigste for oss er at både ansatte og gjester har det fint, sier Sæther.

Ifølge ham gikk selve evakueringen rolig for seg.

– Brannalarmen begynte å ringe før det begynte å brenne skikkelig.

DAGEN ETTER: Festningen Restaurant fikk store skader i brannen lørdag kveld. Dette bildet er tatt søndag ettermiddag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Den andre gode nyheten er at det meste av vinen fra restauranten er sikret.

– Vi fikk båret ut det meste i dag, sier Sæther.

Han forklarer at vinen er i kjelleren.

– Her har vi hatt vin til mange millioner, og det er flere tusen flasker lagret der. Det virker som at alt har stått seg. Vi fikk lov av brannvesenet å bære ut dette i dag, sier Sæther.

– Hva skjer med vinen nå?

– Nå har vi mellomlagret den et annet sted. Og dette er jo en forsikringssak. Vi skal sammen med forsikringsselskapet ta en vurdering på hva som skal skje videre med vinen.

Utelukker ikke gjenåpning

Hva som vil skje videre med bygningen, er det for tidlig å si noe om.

– Men det kan se ut som at rammene og reisverket fortsatt er intakte. Det er jo et vernet bygg, så det er et stort ønske at det vil bli bygget opp igjen, sier Sæther.

Han er positiv til å gjenåpne restauranten hvis det lar seg gjøre.

– Det var en restaurant som skapte liv, og vi vil gjerne bygge den opp igjen. Nå krysser vi fingrene og håper på det beste.

Hvordan brannen oppsto, er heller ikke endelig avklart, men trolig startet den i ventilasjonsanlegget.

– Politiet vil etter hvert komme frem til en konklusjon om hva som egentlig har skjedd, sier Sæther til TV 2.