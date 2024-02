– Villere enn en TV-serie

Metodediskusjoner, etterforskninger, granskningsrapport, rettssaker, erstatningsutbetalinger – og høylytte diskusjoner i ulike skyttergraver; Akademia, justis, politi og folk flest.

Politivoldssakene i Bergen har engasjert og provosert siden 1981.

ULIK MAKTA: Regissøren av «Politi!» sier stykket er basert på sannhet, ikke «løgn, og dårlig hukommelse» som i TV-serien «Makta». Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2 Les mer ULIK MAKTA: Regissøren av «Politi!» sier stykket er basert på sannhet, og ikke i tillegg «løgn, og dårlig hukommelse» som i TV-serien «Makta». Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2 Les mer

Nå utgjør sitater fra en oppsiktsvekkende mengde dokumenter utgangspunktet for en urpremiere i Bergen: Teaterforestillingen «Politi!».

Overraskende funn

Det begynte med en 12.000 siders rapport fra forskerne Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. De undersøkte vold som ble legebehandlet i Bergen, og reagerte på overraskende mange tilfeller av vold utført av politiet på 70-tallet.

I snitt 360 tilfeller av politivold hvert år ved Bergen politikammer.

Da voldsforskerne publiserte boken «Volden og dens ofre», reagerte Justisdepartementet med å sette ned et utvalg. Leder Anders Bratholm støttet forskernes funn, og fulgte selv opp med en ny rapport om vold etter 1980: «Politiovergrep og personforfølgelse: 220 tilfeller om politivold og andre overgrep i Bergenspolitiet».

RETTSFØLJETONG: Professor Anders Bratholm i Gulating Lagmannsrett. Foto: Marit Hommedal / NTB

Angrep hverandre

Det ble ramaskrik. «En av norsk offentlighets mest innbitte konflikter», skrev Morgenbladet.

Riksadvokaten startet og endte etterforskning, uten at noen ble domfelt.

Bratholm ble saksøkt av Bergen Politilag og Norsk Politiforbund for injurier.

Da søkelyset snudde, og politiet begynte å etterforske kilder, media og forskerne, ble det kalt bumerangsakene.

Bumerang Bumerang: Når den kastes, roterer den horisontalt; i en viss avstand fra kasteren nærmer den seg bakken, men skrur seg deretter skrått opp i luften, svinger tilbake og faller ned få meter fra utgangspunktet.

Ti av de 13 kildene som ble etterforsket etter å ha snakket med forskerne, ble dømt for falsk forklaring.



Med Trond Kvists dokumentarfilm «Boomerang», ble det igjen søkelys på voldsofrenes historier, og i 1996 ble sju av sakene gjenopptatt.

Kildene ble frikjent av Høyesterett, blant annet på grunn av habilitet og bevisvurdering. Motsatt bevisbyrde er å la den som hevder at en påstand er uriktig, bevise at den er uriktig; hva skjedde egentlig hvis det kildene fortalte var falsk forklaring?

BEGJÆRING: Høyesterettsadvokatene Ole Jakob Bae(t.v.) og Cato Schiøtz (t.h.) prosederer på at sju av de dømte i de bumerangsakene må få prøvet straffesakene sine på nytt. Førstestatsadvokat Walter Wangberg avviser kravet på vegne av påtalemyndigheten. Foto: Sverrre Houmb / NTB

De sju kildene fikk 100.000 kroner for hver måned de med urette hadde sittet i fengsel.

Politiet trakk sitt søksmål mot Bratholm, som svarte med motsøksmål.



Det er nå 21 år siden Justisdepartementet inngikk forlik med voldsforskerne Vogt og Nordhus i 2003.

– Villere enn en TV-serie

Da var Reidun Melvær Berge ni år. Hun kjente ikke til politivoldssakene fra før, men går nå helhjertet inn i rollen som voldsforsker Gunnar Nordhus i forestillingen «Politi!» ved Det vestnorske teateret.

Politivoldssakene skjedde rundt 20 år før Berge ble født.

ENGASJERT: Reidun Melvær Berge spiller flere roller i «Politi!». Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Heller ikke Sigmund Njøs Hovind, som forvalter rollen som Edvard Vogt, kjente omfanget av striden.

– Jeg må med skam melde at jeg ikke visste så mye om det, sier Hovind.

– Det er jo villere enn en TV-serie, sier han.



– Hva er det med politiet i Bergen?

Regissør Aslak Moe spør om dramaet fra 70-, 80- og 90-tallet drar seg helt frem til vår tid.

– Varslersakene? Osen-saken? Trine Frantzen-saken? Åsane-drapet? Lindås-drapet? Monica-saken?

POLITIHUSET: Politiet i Bergen er snart på flyttefot fra lokalene hvor kriminelle rapporterte om vold nesten hver dag på midten av 70-tallet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hovind ramser opp saker som har skapt debatt om politiet i Bergen de siste årene.

Fredag var det fullt hus under premieren på «Politi!» som er basert på politivoldssakene i Bergen fra 70- til 90-tallet i regi av Moe.



YTRINGSFRIHET: Regissør Aslak Moe sier han har lest «ufattelig mye» for å lage teater hvor 80 prosent er sitater fra enorme mengder dokumenter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

For diskusjonene fortsetter, 43 år etter det Moe kaller de omstridte forskernes livsprosjekt. Han mener de endret politiet til det bedre.

– Vi snakker om noe som har ført til at vi i dag har et mye bedre politi. Vi har fått bedre utdannelse gjennom Politihøgskolen, vi har fått Spesialenheten for politisaker, og vi har gjenopptakelseskommisjonen.

– Et utrolig prosjekt

Mannen bak dokumentarfilmen «Boomerang» der voldsutsatte kom til orde, tror også forestillingen har noe for seg:

– Jeg antar det er positivt? Spør Trond Kvist.

SPENT: Trond Kvist laget dokumentar om bumerangsakene i kjølvannet av politivoldsakene i Bergen. Foto: Alf Ole Hansen / Scanpix

– Jeg hadde ikke sett det komme; en teaterforestilling, det er et utrolig prosjekt!

62-åringen er tydelig på at det kostet mye energi å fortelle om en av de mest innbitte konfliktene i byen mellom de sju fjell.

– Jeg hadde ikke orket det en gang til.

LEGGER DET BAK SEG: Tor Løseth (83) har sett og hørt nok om politivoldsakene i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Folk TV 2 treffer på gata, spør seg om det er på tide å bli ferdig med politivoldsakene.

Tor Løseth (83) fulgte politivoldssakene på 80- og 90-tallet, men føler ikke for å se dramatiseringen av oppstyret.

– Er ikke det gammelt nå, da? På tide å bli ferdig?



VIKTIG TEMA: Knut Grung mener temaet kan være aktuelt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Knut Grung er heller ikke interessert i å gå på teater for å rippe opp i historikken, men sier selve tematikken om politivold kan ha noe for seg:

– Det kan jo være et aktuelt tema. Det skjer jo ting i verden. Intern etterforskning på sine egne, det er ikke alltid det går i hop.

Henrik Eide (70) mener det er viktig å fortelle om den opprivende kampen om sannheten som involverte så mange samfunnslag.

– Det er noe folk må kjenne til. Det var mye styr i Bergen på den tiden, frem og tilbake, medieoppslag hele tiden. Dette blir vi aldri ferdig med, i alle fall ikke i dag!

VIKTIG: Henrik Eide husker gatekamper, medieoppslag og opphetede diskusjoner. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Andre tilfeldig forbipasserende bergensere vil helst ikke uttale seg – verken om politivoldssakene eller bumerangsakene på 70- 80- og 90-tallet i Bergen.

Senest for fire år siden ble det igjen heftig krangel etter utgivelsen av enda en bok om voldsforskningen.

For øvrig er Det vestnorske teateret aldeles ikke ferdig med temaet. Aslak Moe setter opp del to i trilogien om politiet neste vår og del tre enda senere.

OMFATTENDE: For å rekke over fire tiår, har Moe skrevet en teaterforestilling i tre deler. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Teateret er en møteplass for alle synspunkt. Hva skal være Bergens rykte: Fest og fyrverkeri, eller mer splittelse?