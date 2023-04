På nyåret ble slankemedisinen Weogvy tilgjengelig på det norske markedet.

Norge ble dermed det tredje landet i verden som fikk tilgang til det som omtales som en revolusjon innen medisinsk behandling av overvekt.

Foreløpig er Wegovy kun tilgjengelig på hvit resept, som betyr at pasientene må betale av egen lomme. Det ser imidlertid ikke ut til å stoppe folk.

– De er desperate

Interessen for slankemedisinen øker stadig.

IKKE OVERRASKET: Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige lar seg ikke overraske over det økte salget av slankemedisin. Foto: Maria Langaard

I januar ble det solgt 60.157 pakninger med Wegovy fra norske apotek. I mars har antallet økt til 80.606, ifølge tall TV 2 har hentet inn. Det tilsvarer en økning på 34 prosent.

– Folk er ikke nysgjerrige, de er desperate, sier Mari-Mette Graff til TV 2.

Hun er leder i Landsforeningen for overvektige, og sier at interessen for slankemedisin er enorm.

– Det er få saker som har engasjert så mye som medikamentell støttebehandling av overvekt. Folk uttrykker et sterkt behov for mer hjelp enn de føler de har fått til nå i helsevesenet, sier Graff.

– Som ild i tørt gress

I Danmark ble Wegovy tilgjengelig i desember. Da ble det skrevet ut 3149 resepter på slankemedisinen. I februar økte antall resepter til 26.838, opplyser danske Sundhedsdatastyrelsen til TV 2.

Wegovy Wegovy virker på områder (reseptorer) i hjernen som kontrollerer appetitt, får deg til å føle deg mettere og mindre sulten og gjør deg mindre sugen på mat. Wegovy gis som en injeksjon under huden. Dette legemidlet er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er fastslått for denne aldersgruppen. De vanligste bivirkningene er hodepine, kvalme, oppkast, diaré og forstoppelse.

I likhet med i Norge, støttes ikke behandling med Wegovy av staten.

– Det sprer seg som ild i tørt gress. Interessen er mye villere enn da Viagra kom, sier fremtidsforsker Liselotte Lyngsø til TV 2 Danmark.

Forskeren peker på at slankebehandlingen, som tas i form av en sprøyte, har kommet på et perfekt tidspunkt.

POPULÆRT: Wegovy er kun tilgjengelig i USA, Norge og Danmark. Interessen for medisinen øker stadig. Foto: Jim Vondruska/ Reuters

– Vi har akkurat tatt to-tre doser med koronavaksinen, som man enda ikke kjenner de langsiktige konsekvensene av, og derfor tror jeg at vi er mer tilbøyelig for å stikke oss med denne medisinen, som heller ikke har vært testet over lengre tid, sier Lyngsø.

Stigma

Graff i landsforeningen for overvektige mener den kraftige økningen i både Danmark og Norge sier noe om hvor stort stigmaet knyttet til overvekt er.

– Som menneske med overvekt blir man tillagt en rekke egenskaper. Det gjør at mange ikke orker å bli stilt i et slikt lys.

Graff viser til et evig jag om en slank kropp.

– Hvis man får tilgang til et medikament som gjør at sjansen øker betraktelig for å gå ned i vekt, så overrasker det meg ikke i det hele tatt at folk ønsker tilgang til det.