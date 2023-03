Ville kvitte seg med kapitalisttyranniet

Under fanen «i enighet og tro til kapitalisttyranniet faller» ble AUF stiftet i juni 1903. 120 år senere har kapitalisttyranniet fortsatt ikke falt, men AUF vil fortsette med å være en ivrig pådriver for å fornye og bygge sosialdemokratiet videre.

I anledning feiringen av 120 års eksistens, inviterer AUF til en åpen dagskonferanse for å diskutere hvordan sosialdemokratiet igjen kan bli den dominerende politiske kraften i Norge, forteller AUF-leder Astrid Hoem til TV 2.

– Vi må vel innrømme at Arbeiderpartiet ikke er der vi skal være med bare 16-17 prosents oppslutning. Vi må tilbake til 30-tallet, og nå vil vi diskutere hvordan vi skal klare dette, forteller Hoem.

Lyspunkter

REGJERING. AUF-ledelsen titter opp på det som kan bli en framtidig arbeidsplass, de nye regjeringskontorene som bygges bak Youngstorget. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi skal tenke høyt og selvkritisk, finne ut hva vi gjør bra og hva som kan gjøres bedre, sier Hoem.

– Frykter du at sosialdemokratiet skal forsvinne her i landet, slik som de til dels har gjort i Frankrike, Nederland, Hellas og Tsjekkia?

– Nei, det er mange lyspunkter i Europa også. Både i Sverige, Storbritannia og i Danmark har de solid oppslutning. Sosialdemokratiet er langt i fra dødt. Men vi behøver å fornye oss, sier AUF-lederen.

Nestleder Gaute Skjervø skyter inn.

– Sosialdemokratiet er som rock'en. Alle påstår at det er dødt. Men vi er sikre på at det kommer tilbake. Vi må bare gi de unge tillit og trua på at vi kan levere på det folk er bekymra for i sine liv, sier Skjervø.

– Hva er løsningen, hva slags fornyelse må til?

GRATIS. AUF leder. Astrid Hoem vil ha gratis barnehage for alle. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi mener at klima og miljø må høyere opp på dagsorden. Vi sloss en del interne slag her både når det gjelder verna vassdrag og oljeutvinningen, sier Hoem.

På konferansen de arrangerer 4 mars i Oslo skal Jan Christian Vestre (36) komme med sine tanker, det samme skal Snorre Valen (38) og Birgitte Skarstein (34). Planen er at det skal være færrest mulig over 40 år som innleder til debatt.

Krisestemning

Nå håper de at mange unge i partiet vil komme på konferansen og fortelle hva og hvordan de skal satse framover. De vil vise at det også er andre steder enn i Nidaros Sosialdemokratiske Forum at det utvikles politikk i partiet. AUF, med sine 9000 medlemmer, vil stake ut en ny kurs som skal bidra til at sosialdemokratiet igjen kan bli den ledende politiske ideologien i Norge.

For det er krisestemning hos mange Ap-sympatisører nå. Med bare 16.9 prosents oppslutning på TV2s partimåling for februar begynner det å blinke farlig rødt for partiet. En revitalisering er nødvendig.

– Vi har vært det største partiet ved alle valg siden 1927, og det satser vi på å bli også til høsten, sier nestleder Gaute Skjervø optimistisk.

For forskjellene øker i Norge, selv med Ap i regjering. Klimakrisen er alvorlig og dette må det finnes en løsning på. Og for AUF er det de unge som først og fremst må overbevises.

– Dagens unge er den første generasjonen som får færre muligheter enn foreldrene, både på boligmarkedet og arbeidsmarkedet. Da er det en sosialdemokratisk oppgave å sørge for at også dagens unge får samme muligheter som generasjonene før oss, sier Astrid Hoem.

Manglende tillit

Hun mener situasjonen har endret seg mye siden de store ungdomsopprørene på 60 og 70-tallet. Mens man tidligere gikk ut i gatene og protesterte mot systemet ser dagens unge inn i seg selv.

– Mange unge i dag tenker at det er deres egen feil at de ikke kommer inn på boligmarkedet. De tenker ikke på at boligmarkedet er rigga feil. De føler at det er deres egen feil at de sliter psykisk når stress og press og krav som er umulig å nå har økt så mye at man får problemer, sier AUF-lederen.

NESTLEDER. Gaute Skjervø er nestleder i AUF. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

De unge politikerne mener at mange føler usikkerhet og mangel på trygghet, og de har ikke tillit til at dette kan løses av det politiske systemet.

- Vi er nødt til å være det partiet som unge ser til og har tillit til. Vi er mer utålmodig. På jubileumskonferansen skal vi stake ut en kurs for sosialdemokratiet gjennom hele 20-tallet. Sosialdemokratiet har en framtid, sier nestleder Skjervø.

Gratis barnehage

I følge AUFs leder er det spesielle tider med krig i Europa, strømkrise, økte renter og økende priser.

- Det er ekstremt krevende tider å styre i. Men når vi kommer dit at det blir mulig å bruke penger igjen vil vi jobbe for at de går til gratis barnehage for alle. Det bør bli den nye store reformen, sier Hoem.

- Har dere makt?

- Ja, og det skal vi ha. Når vi ser rundt i mange andre land er det en av årsakene til at vi opplever mindre grad av apati i Norge. Fordi unge vet at de kan engasjere seg i et politisk parti, enten hos oss, som vi ønsker, eller i noen av de andre ungdomspartiene. Og få innflytelse, sier AUF-leder Astrid Hoem.