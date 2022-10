– Ville ikke latt barna mine bruke Putin-maske som underholdning

Halloween-helgen nærmer seg.

For mange betyr det utkledning, og dermed også spørsmålet om hvor langt man er villig til å tøye strikken.

I flere butikker selges også kostymer av den russiske presidenten Vladimir Putin.

Samtidig har Norge tatt i mot vel 30.000 flyktninger fra Ukraina siden krigen brøt ut den 24. februar i år.

– Passende

Natalia Ravn-Christensen fra Ukrainsk Forening i Norge mener Putin passer i Halloween-sammenheng.

– Han er jo en type djevel. Jeg har selv en putinmaske som jeg hadde før den fullskala krigen startet.

AKTIVIST: Natalia Ravn-Christensen i Ukrainsk Forening hadde en putinmaske før krigen startet. Foto: Oleg Grabenko

Den masken brukes nå på en dukke som Ukrainsk Forening har med seg på demonstrasjoner foran Stortinget.

Ravn-Christensen tror ikke ukrainske flyktninger vil føle seg støtt av at folk kler seg ut som den russiske presidenten.

– Man ser bilder av ham i alle aviser hver dag uansett. Jeg syns det er bedre at han er en halloweendjevel enn at han blir vist som en vanlig statsleder i avisa.

– Ikke greit

Talsperson for den norsk/russiske foreningen SmåRådnia, Evgeniya Khoroltseva har en annen oppfatning.

SmåRådnia jobber for å fremme menneskerettigheter og demokrati i Russland.

Hun mener Putin ikke hører hjemme på halloween.

– Det er ikke greit å tulle med krigen imens krigen pågår og forårsaker så store lidelser, barnedrap, flyktningstrømmer, og legger byene i mørke.

BARNEFEIRING: Evgeniya Khoroltseva fra foreningen SmåRådnia. Foto: Privat

Hun mener halloween forbindes med gøy, fest og morro. Noe hun mener er uforenlig med Putin.

– Putin og hans nærmeste satt i gang krig som er meningsløs, brutal, makaber og som fører til så mye ødelagte liv og skjebner. Vi synes ikke man skal bagatellisere dette og heller snakke om å bringe ham og styret til rettslig ansvar.

– Blir feil

I fjor lurte småbarnsmor og journalist Maren Wilberg Rostad på om hun ville bli hengt ut for å kle sønnen sin ut som Aladdin.

Hun synes det er vanskelig å vite hva som er greit og ikke greit.

– Jeg vil ikke støte noen, men syns det bør være innafor å kle seg ut som en karakter, kanskje fra eventyr eller film, men unngå folkegrupper og ekte personer.

BARNEVENNLIG: Småbarnsmoren Maren Wilberg Rostad mener halloweenkostymene bør være relativt barnevennlige Foto: Morten Strande

Hun hadde ikke latt barna sine kle seg ut som Putin.

– Det er en grusom krig som pågår i Ukraina nå, så jeg ville ikke latt barna mine bruke en Putin-maske som underholdning i disse tider. Det er enkelt å unngå.

– Men Ukrainsk Forening i Norge mener det går greit?

– Deres stemme er mye viktigere enn min, og det er jo deres tær jeg ikke vil tråkke på. Men halloween er for barna, og da synes jeg kostymene skal være relativt barnevennlige, sier Rostad.

– Takhøyde for å prøve seg

Redaktør i kulturmagasinet Subjekt, Danby Choi mener det må være lov å være drøy på halloween.

– Denne tradisjonen er det lov å kødde med. Hvis man begynner å se på halloween med «woke»-briller så ødelegger man alt sammen. Da får man 365 dager der alt skal være ok, istedenfor 364, mener Choi.

DRØY: Danby Choi mener det bør være lov å være drøy på halloween. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Man kan politisere alt sammen og si at Putin blir for drøyt. Men humor har den egenskapen å knuse tabuer og til og med knuse selvhøytidelige diktatorers selvhøytidelighet. Hvis man gir fra seg det demokratiske våpenet for å ha det gøy, så er det de som vinner.

Likevel mener Choi at det bør gjøres smakfullt.

– Det er alltid en fare for å drite seg ut når man velger å være drøy. Det har historien vist. Men vi må ha takhøyde for å prøve seg.

Han mener også det er viktig å se på halloween i sin kontekst.

– Jeg får dårlige assosiasjoner av spøkelser og klovner, men jeg må se på dette i lys av at det er halloween. Selve poenget er å kle seg ut.

Voldtekt og lemlesting

Det er ikke bare kostymer som etterligner den russiske presidenten som er objekt for debatt i år.

Har du hørt om Jeffrey Dahmer? Hvis du ville kle deg ut som ham, kan det bli vanskelig.

Ebay har allerede trukket flere Dahmer-kostymer fra nettbutikken før halloween.

Serien om den amerikanske seriemorderen har blitt den nest mest populære på Netflix gjennom tidene.

Hovedpersonen Dahmer har også blitt populær på sosiale medier. Ifølge Tik Tok selv har hashtaggene #Dahmer og #Jeffreydahmer vært «ekstremt populære» den siste måneden.

Men den populære amerikaneren er alt annet enn et godt forbilde.

SERIEMORDER: Jeffrey Dahmer ble dømt for flere bestialske drap og voldtekter. Serien om ham: «Dahmer - Monster: Historien om Jeffrey Dahmer» har gjort ham populær på internet. Foto: AP

Dahmer ble dømt for å ha drept 17 menn og gutter mellom 1978 og 1991.

Han ble også dømt for å drive med voldtekt, lemlesting, nekrofili og kannibalisme i forbindelse med drapene.

– Snakk sammen

Daglig leder i stiftelsen Barnevakten, Leif Gunnar Vik mener foreldre bør stille barna spørsmål om hvem de vil kle seg ut som.

Leif Gunnar Vik mener foreldre bør følge med på hva barn får med seg på internett. Foto: Jan Henning Aase

– Hvem er det du vil forestille? Hvem er den personen? Hvordan har du fått høre om vedkommende? Det er en god innfallsvinkel til en samtale. På den måten kan barn tenke gjennom hvis det er lurt eller ikke.

– Vi erfarte jo med serien Squid-Game at barn lekte Squid-Game-leker i skolegården, uten at de hadde sett serien. Det er ofte at de får det med seg referanser fra sosiale medier uten at de har sett serien selv, forteller Vik.