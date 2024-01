Ville ha F1-simulatoren i stua: – Fruen sa nei

Kenneth Kvande gjorde et spontankjøp. Nå leter han etter en ny eier til sportsbilsimulatoren i garasjen.

– Jeg kom over denne for noen uker siden, og la inn et skambud uten å egentlig tenke så nøye gjennom det først, forteller Kenneth Kvande (32) til TV 2.

Selgeren sa ja. Like før jul hadde 32-åringen plutselig en fullskala Formel-1 simulator stående i garasjen.

Dermed var den ultimate guttedrømmen i boks for den bilinteresserte mannen fra Levanger kommune.

– Det er den eneste som er i Norge, så vidt meg bekjent. Det er noen ved Gardermoen som er halvcockpiter der man sitter i selve førerdelen, men det er ikke alle som har et fullt «motion system», sier Kvande entusiastisk.

Trønder-Avisa omtalte saken først.

La ned Veto

Simulatoren er en replika av «Charles Leclerc»-modellen fra 2021, har et fungerende sett med ratt og pedaler, og kan kobles direkte inn i en Playstation. Der har den en «toppfart» på rundt 360 kilometer i timen.

– Når du gir gass så bikker hele simulatoren bakover. Det føles så ekte at det er helt sinnssykt, forklarer den bilinteresserte mannen.

32-åringen hadde opprinnelig tenkt til å rive noen vegger i stua, slik at han kunne sette simulatoren der. Det falt ikke i god jord hos samboeren.

– Fruen sa nei. Hun brukte vetoretten sin, sier Kvande.

SIMULATOR: – Det føles så ekte at det er helt sinnsykt, sier Kvande. Foto: privat Les mer SIMULATOR: – Det føles så ekte at det er helt sinnsykt, sier Kvande. Foto: privat Les mer

– Ble hun overrasket da du dro med deg denne hjem?

– Nei, hun er egentlig godt vant med at det dukker opp rare ting. Hun var mer overrasket over at jeg ville ha den inn i hus. Da måtte vi ta en runde inne på kjøkkenet.

– Den diskusjonen gikk ikke så bra?

– Det ble 1-0, men hun har ikke igjen flere vetoretter igjen nå, så det blir en spennende å se hva som kan skje senere til våren, sier 32-åringen utspekulert.

Skal selges videre

Kenneth Kvande driver en bilforretning. Det er noe av årsaken til at han gikk til innkjøp av simulatoren i utgangspunktet, forteller han.

– Vi hadde litt tanker om å sette den i en container og leie den ut, sier Kvande.

Nå har han imidlertid landet på at simulatoren skal selges videre. Han har allerede lagt ut annonse på Finn. Den kan bli din for den nette sum av 390.000 kroner.

– Kanskje er det en bilforhandler som ønsker å kjøpe dette videre også, sier 32-åringen til TV 2.