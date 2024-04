Ville ha 4500 kr i uken for gratisarbeid: – Moderne slaveri

KJENTE FJES: Daglig leder i Langedrag naturpark, Tuva Thorson, har flere ganger vært å se på TV. Her sammen med kjendisulven Varg, som ble avlivet i fjor. Foto: Heiko Junge/NTB

– I år kan du jobbe som frivillig med ulv og ulvevalper på Langedrag!

Denne lokkende overskriften ligger i toppen av en stillingsannonse hos den populære naturparken i Buskerud, der de tilbyr sommerjobber til unge.

Sommerjobbene er ikke lønnet, selv om det er krav om at man må jobbe 37,5 timer i uken i minst fire uker i strekk, ifølge annonsen.

Naturparken vil dessuten ha betalt 4500 kroner for kost i losji hver uke. Samt 350 kroner for transport til parken.

Det får flere til å reagere.

Klokken 18.00 fredag kveld, etter at TV 2 tok kontakt med selskapet, ligger ikke annonsen ute på nettsidene lenger. Daglig leder Tuva Thorson bekrefter at den er fjernet.

ULVEVALPER: Langedrag naturpark lokker med søte ulvevalper på nettsidene sine. Foto: faksimile, Langedrag naturpark

Utnytter unge

– Jeg satte kaffen i halsen da jeg sa dette i går kveld, sier Anne Sollid (44) til TV 2.

Hun er selv mor til en tenåring, og ønsker å advare om annonsen.

– Dette er moderne slaveri i mine øyne, der de er ute etter å utnytte unge og håpefulle mennesker, sier 44-åringen.



Her er et utklipp fra annonsen:



MÅ PUNGE UT: – Det koster 4500 pr uke å være frivillig, heter det i annonsen. Foto: faksimile, Langedrag Naturpark

Langedrag naturpark er kjent for samlingen sin av norske dyr – blant annet gaupe, elg og ikke minst ulv.

Parken har også figurert på TV flere ganger – senest i NRK-serien «Nytt Blod» som hadde premiere i mars.

Sollid tviler på at de frivillige får like mye samhandling med ulv som annonsen antyder.

– Overskriften ser jo bra ut, helt til det går opp for deg at du må betale tusenvis av kroner for å få lov til å jobbe gratis som vaskehjelp.

Her er hele teksten i utlysningen (faktaboks):

I år kan du jobbe som frivillig med ulv og ulvevalper på Langedrag! Om Langedrag

1000 moh. ligger Langedrag Fjellgård Leirskole og Naturpark som et Soria Moria i tømmer og grovt trevirke med det vakreste utsyn over Tunhovdfjorden mot Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hemsedalsfjella m.fl. Ved å reise opp til Langedrag vil du være med på opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv. Fjellgården har et mangfold av husdyr og ville dyrearter fordelt på 20 arter, ca. 3-400 individer. Gårdsdrift med 45 melkegeiter, ysteri, kjøttproduksjon, fjordhest avl og rideskole. Ulvene På Langedrag har det vært ulv siden 1980 og i dag har vi 2 innhegninger med ulv. Vi har et ulvepar Loke og Sigyn som vi håper og tror vil få valper nå i mai måned. I tillegg har vi ulven Nare på 11 måneder som ble født her i fjor med sin helt spesielle historie. Nare ble tatt ut av ulvehegnet etter en redningsaksjon hvor han hadde et stygt infisert sår, bare 16 dager gammel. Han er da i ferd med å bli en sosialisert ulv, som er trygg på oss mennesker og har oss som en del av sin flokk. Nare trenger sin egen ulveflokk også, og derfor skal vi år utvide flokken hans med å sosialisere flere. Frivillig Hos oss vil du få muligheten til å følge tett på arbeidet vårt med ulvene. Du vil få et helt spesielt innblikk i hva og hvordan denne jobben gjøres. Som frivillig på Langedrag trenger det ikke bare å være ulv man jobber med, men du kan få innblikk i alle dyrene våre som gaupe, rev, reinsdyr, elg, villsvin, muflon, highland, hest, hund, geit, kanin og diverse fugler. Vedlikehold og forfallent arbeid er også en viktig del, og hos oss må man kunne gjøre det som det er behov for, slik som for eksempel kjøkkenarbeid eller vask. Frivillige jobber 37.5 time i uka. Arbeidstiden vil variere og man på beregne delte arbeidsdager. Dagene vil være forskjellige, da det er ulike oppgaver som gjøres hver dag. Det er én fridag i uka, denne dagen er ikke nødvendigvis på en helgedag. Overnatting Alle som er frivillige bor på Langedrag. Her vil du dele rom med andre som jobber her som frivillige. Det er ikke alle rom som har do og dusj, men du vil bli vist hvor dette er. Det er viktig at du hjelper til å holde det ryddig rundt deg. Det er fri bruk av trådløs nett. I kjelleren på hovedhuset er det vaskemaskin hvor du kan få vasket klærne dine. Viktig at dette avtales med kjøkkenet før du bruker maskinen. Måltider De som bor og jobber her spiser måltider sammen på pauserommet. Det er tradisjonell husmannskost som blir servert. Har du matallergier er det viktig at du gir beskjed i god tid. Lurt å ha med seg Sengetøy (dette er også mulig å leie) Håndkle (dette er også mulig å leie) Toalettsaker Innesko Klær til å ha inne Klær til å jobbe ute med Vi holder til på fjellet, så ta med alt fra badetøy til ullundertøy, votter og lue Gode sko/støvler Transport Hvis du kommer med buss eller tog, kan vi hente deg på Nesbyen/Rødberg. Det koster 350 kr. Kommer du med bil, har vi stor parkeringsplass. Hvem kan søke? Du må ha fylt 18 år for å være her som frivillig. Det er ingen øvrig aldersgrense, men man må være i relativt god form da en del av arbeidet kan være fysisk krevende. Kostnader Det koster 4500 kr pr uke å være frivillig, da har du kost og losji dekket. Tidsrom 20.mai -20.august. Du må være minimum 4 uker.

LO: – Bør få betalt

Leder i LOs sommerpatrulje, Sindre Hornnes, trekker frem at det ikke er noe galt med frivillig arbeid i seg selv. Tvert imot er det en stor ressurs for det norske samfunnet.

– Men jeg tror alle skjønner forskjellen mellom å stå i pølsekiosken på 17. mai, og å arbeide 37,5 timer i uken, sier han til TV 2.

KRITISK: Sindre Hornnes i LOs somerpatrulje er ikke imponert over annonsen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

LO-rådgiveren er svært kritisk til betingelsene i annonsen, og mener at Langedrag naturpark bryter tariffavtalen med Norsk Arbeidermandsforbund som setter krav om minstelønn.

– Dette er åpenbart en jobb der de frivillige må legge inn hardt arbeid for å få parken til å gå rundt. Det bør de få betalt for, sier han til TV 2.

Patruljesjefen forteller at de stadig oftere får henvendelser fra unge som får tilbud om ubetalt arbeid, blant annet fra anerkjente motehus.

– Dette er en amerikanisering av arbeidslivet der du skal være takknemlig for at du får bruke tiden din på gratis arbeid. Det er uanstendig.

Ofte lokkes de unge med «alt annet enn betaling», ifølge Hornnes. I dette tilfellet er det snakk om å få kose og arbeide med søte dyr.

– Skal man ved «frivillighet» forvente at du stiller på jobb seks dager og betaler 4500 kroner hver uke? Det er uansett kynisk, og en utnyttelse av unge arbeidstakere. Slik skal vi ikke ha det i Norge, sier han.

Kan forstå reaksjonene

TV 2 har fremlagt kritikken for Tuva Thorson, daglig leder i Langedrag Naturpark.

– Annonsen og beskrivelsene av våre 2 plasser for å være med i sosialisering av årets ulvevalper, har kommet feil ut, skriver hun i en epost.

Hun bekrefter at de har fjernet annonsen etter at TV 2 tok kontakt, og skriver at det har skjedd «en misforståelse internt».

– Vi kan forstå at det har oppstått reaksjoner på det oppsettet og de betingelser som var beskrevet. Vi ser at det er nødvendig å tydeliggjøre dette tilbudets innhold, legger hun til.

Hun kommer også med et forslag til hvordan utlysningen burde ha sett ut (faktaboks):

Dette burde vært teksten i utlysningen, ifølge Thorson: Vi har i år kun 2 plasser for å kunne være med på sosialisering av ulv. Vi har bred erfaring innen trening av ulike dyrearter. Vårt trenerteam deler gjerne av sin brede erfaring gjennom mange år med ulv og andre dyrearter. Primæropplæringen vil være innen fagfeltet ulv men du vil også få mulighet til å være med trenerteamet og guidene inn til gaupe, elg, reinsdyr, rev. Dette vil gi en unik mulighet for innsyn av artenes spesifikke adferder og kroppsspråk. Læringen skjer gjennom tett veiledning fra trenerteamet og den sjeldne mulighet til å omgås dyrene gjennom å gi de deres daglig stell og dekke deres behov. Trenerteamet er ledende innen flere av disse dyreartens fagfelt. Prisen kr 4500/ uke, minimum 4 uker, dekker: Læring om ulv generelt og sosialisering spesielt, ledet av trenerteamet på Langedrag, Være med / «leve med» ulvevalpene og få et unikt innsyn i ulvevalpenes utviklingstrinn. Bidra til datainnsamling, (bilder, film av interaksjon mellom ulvevalpene for å bli bevisstgjort og forstå deres signaler) Bolig og alle måltider Være med trenerteamet på guiding av de andre ulike dyreartene og trening av disse. 4 uker er ønsket for at valpene skal kunne få knytte seg til enkeltmennesker. Du vil gjennom oppholdet kunne skape en varig relasjon til ulvene du er med å sosialisere. Disse 2 plassene gir en sjelden mulighet for en unik erfaringsbasert kunnskapsoppbygging.

TV 2 har også spurt Langedrag om de har hatt en tilsvarende ordning for frivillige arbeidere tidligere år, samt hvor mye det koster dem å tilby kost og losji for hver frivillig, men har ikke fått svar.

Mange gråsoner

TV 2 har spurt Arbeidstilsynet om hvorvidt annonsen faktisk er lovlig.

Vigleik Mikal Aas, seksjonsleder i kommunikasjonsavdelingen, svarer at Arbeidstilsynet ikke kan gå inn i den konkrete saken før de eventuelt har opprettet et tilsyn.

På generelt grunnlag trekker han frem at det i utgangspunktet er full avtalefrihet i norsk arbeidsliv – og at gratisarbeid dermed kan være lovlig.

– Samtidig finnes det mange gråsoner. Vi bor i et land der nasjonalordet er «dugnad», men det er en grense for hvor langt man kan strekke det før det blir rimelig at man betaler lønn, sier seksjonslederen.

I en slik vurdering pleier man å se på hvor mye arbeidsgiveren må gi, kontra hva de får tilbake igjen fra arbeidsgiveren, forklarer han.

Dersom det er avtalt at man skal jobbe så mange timer i uken at det ser ut som en vanlig arbeidsuke, er det noe som taler for at man burde få lønn.

Dessuten er det mange yrker som er dekket av minstelønnsbestemmelser. – for eksempel renholdsarbeidere.



– Men for at renholdsarbeid skal dekkes av minstelønn, må det gjøres en vurdering på hvor stor del det er av arbeidsoppgavene dine. Din jobb som journalist i TV 2 vil aldri defineres som vasking, selv om du kanskje hjelper til med å holde det rent på kontoret av og til, sier Aas.

– Hva med å ta betalt for kost og losji – er det lovlig?

– Det er ikke ulovlig i seg selv. Det som vil være en del av vurderingen er hvor lenge det er krav om at man skal bo et sted. Dersom man for eksempel skal bo på arbeidsplassen i fire uker, og samtidig betale kost og losji, er det noe man må ta i betraktning, svarer han.