Ville flytte innbetalingsdato – svaret sjokkerte

En av kundene til strømselskapet Tibber ble langt fra imponert over kundeservicen til selskapet midt i en strømkrise.

De stadig økende strømprisene i Norge har fått flere til å måtte gjøre grep i hverdagen.

For Marianne Nygård Thorsen (36) og familien var løsningen å bytte innbetalingsdato i strømselskapet Tibber, slik at en ny dato skulle samsvare med utbetaling av regjeringens strømstøtte.

Svaret fra Tibber fikk familien til å ta grep.

Frustert over svar

Familien ønsket å flytte innbetalingsdatoen til den 30. hver måned, altså ti dager senere.

– Slik situasjonen er nå, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby utsettelse, delbetaling eller endring av fast forfall på fakturaer hos oss, står det innledningsvis i svaret fra Tibber, som TV 2 har fått tilgang til.

Selskapet begrunner avslaget med blant annet korte betalingsfrister for kraften strømselskapet kjøper inn fra Nord Pool.

– Jeg ble skikkelig oppgitt, og jeg forstår ikke problemet. De får pengene sine uansett, det var bare et spørsmål om å utsette betalingen i ti dager, sier Thorsen til TV 2.

Les hele svaret fra Tibber lenger ned i saken.

Må legge ut flere tusen

Videre henviste Tibber til en lenke med «Spørsmål om høye strømpriser og faktura».

Familien byttet nylig tilbake til Tibber, etter noen års opphold. Før dette hadde Thorsen ingenting å utsette på strømselskapet, og sier hun kunne endre datoen under forrige kundeforhold.

– Hvor alvorlig er dette for dere?

– Vi hadde nok klart oss uansett, men jeg synes det er litt kjipt å legge ut 4000-5000 kroner hver måned når vi egentlig ikke behøver det.

– Går aldri tilbake

Det skuffende svaret fra Tibber gjorde at familien valgte å bytte strømselskap med det samme.

– Jeg synes det er utrolig dårlig service og jeg skjønner virkelig ikke hva som er så vanskelig, sier Thorsen, og legger til:

– Vi går aldri tilbake til Tibber.

Familien håper at andre som sliter med å betale regningen vil gjøre det samme, og kanskje finner en annen leverandør som ikke deler opp regningen på samme måte.

Opererer ikke med utsettelse

I en e-post til TV 2 skriver PR og kommunikasjonssjef i Tibber, Gaute Haaversen-Westhassel, at selskapet ikke har endret på retningslinjene.

– Vi beklager sterkt at Thorsen har hatt en oppfatning om at Tibber tilbyr betalingsutsettelse. I henhold til våre vilkår, som vi oppfordrer alle nye og eksisterende kunder til å sette seg inn i, vil kunden kunne lese at dette ikke er noe vi opererer med.

Haaversen-Westhassel bekrefter at strømselskapet også er økonomisk påvirket av strømkrisen.

INGEN ENDRING: Kommunikasjonssjef i Tibber sier selskapet ikke har endret på retningslinjene. Foto: Fredrik Myhre

– Siden vi ikke tjener på strømmen og legger ut for kundene i så lang tid, påvirker dette vår likviditet og vi har derfor ikke mulighet til å utsette forfall på fakturaer. Vi vet at dette er en utfordring for mange og jobber med å finne en løsning som vil gjøre det enklere å få betalingsutsettelse, men også sikre vår egen likviditet.

Jobber med å forbedre

Tibber utelukker ikke at en ordning med betalingsutsettelse kan komme i framtiden.

– Hva tenker dere om at kunden har byttet strømselskap?

– Vi jobber stadig for å forbedre våre produkter og tjenester med mål om kunne hjelpe våre kunder til å redusere eget forbruk, bruke strøm smartere og gi dem den beste totalopplevelsen av å være kunde hos oss, sier Haaversen-Westhassel, og legger til:

– Derfor er vi selvfølgelig lei oss for at noen kunder ikke er fornøyde og jobber for å finne løsninger som kan gi dem fleksibiliteten de etterspør.