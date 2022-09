Ville fjerne Bjørn Guldvog som helsedirektør

BEKYMRET: Tidligere helseminister Bent Høie innrømmer i sin nye bok at han var bekymret for at Bjørn Guldvog ikke fungerte i rollen som helsedirektør. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I halvannet år var han kjent som koronaministeren. Gjennom 204 pressekonferanser har han hatt ansvar for både nedstenginger og gjenåpning av samfunnet.

Nå er imidlertid meteren og munnbind en del av fortiden, og Bent Høie har flyttet hjem til Stavanger. Selv om han har fått pandemien på avstand, er det fortsatt noen ting som er usagt.

Mandag lanseres boken «Uro i koronaens tid», der den tidligere helseministeren åpner opp hvordan det var å styre landet gjennom en global pandemi.

BOKKLAR: Den tidligere helseminister føyer seg inn i rekken av koronatopper som har skrevet bok om pandemien. Foto: Gyldendal

– Jeg tror mange lurer på hva det var som egentlig skjedde, og hva som skjedde bak, sier Høie til TV 2.

Han var ikke alltid ærlig da det sto på som verst. Men nå er han klar for å fortelle hva som egentlig skjedde bak kulissene.

– Ekstremt urolig

12. mars 2020 er en dato som har brent seg fast i minnet til de fleste nordmenn. Alvorspreget og kledd i sort sto Erna Solberg, Bent Høie, Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog på talerstolen for å stenge ned landet.

Men det var ikke gitt at det var nettopp de fire som skulle stå der.

UENIGHET PÅ BAKROMMET: Det var stor uenighet mellom FHI og Helsedirektoratet i dagene før nedstengningen 12. mars. Foto: Lise Åserud / NTB

Bare dager før nedstengningen ba Høie sin egen departementsråd om å overta rollen som helsedirektør.

Han var usikker på om Guldvog hadde det som skulle til for å lede direktoratet gjennom krisen.

– Det var i en situasjon hvor jeg var ekstremt urolig for om tiltakene kom raskt nok og sterkt nok. Og jeg opplevde at direktoratet og Bjørn nølte, sier Høie.

Kritiserer Guldvog

I starten av pandemien var FHI og Helsedirektoratet uenige om hvordan man best skulle håndtere det nye viruset. Høie skriver i boken at han opplevde at Guldvog mislikte konflikter og vegret seg for å sette ned foten.

MANGE MØTER: Høie hadde en rekke møter med Helsedirektoratet i starten av pandemien, og mente Bjørn Guldvog nølte for mye. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg var i tvil om han var i stand til å bruke myndigheten regjeringen hadde gitt ham til å innføre så sterke tiltak som jeg mente var nødvendig, sier Høie.

Etter et møte 9. mars 2020 hadde Høie fått nok og insisterte på at noe måtte gjøres. Men departementsråd Bjørn-Inge Larsen var uenig i at den beste løsningen var at Guldvog måtte gå.

LEDERSKIFTE: Bent Høie ønsket at hans egen departementsråd, Bjørn-Inge Larsen skulle ta over som helsedirektør under pandemien. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Løsningen ble å styrke laget rundt Guldvog, blant annet ved at Espen Rostrup Nakstad kom inn som fungerende assisterende helsedirektør.

– Heldigvis var jeg ikke så sta som jeg ofte kan være, og jeg lyttet på innvendingene fra Bjørn-Inge Larsen. Og heldigvis kom han med en bedre løsning, sier Høie.

I ettertid mener Høie at sitt eget forslag om å fjerne Guldvog ville vært fryktelig dumt.

– Det viste seg jo at Bjørn var en veldig god leder av direktoratet når han fikk det rette teamet rundt seg, sier Høie.

FÅR SKRYT: I boken skryter Høie av hvordan Guldvog og Nakstad jobbet under pandemien. Foto: Javad Parsa / NTB

Enig i Høies vurdering

Helsedirektør Bjørn Guldvog har foreløpig ikke fått lest boken til Høie.

– Men jeg tar med meg at Bent Høie konkluderer med at jeg presterte over forventning. Det kjennes alltid bra, sier Guldvog til TV 2.

Guldvog sier seg også enig i at det var viktig å ha et stort team i Helsedirektoratet under pandemien.

– Jeg deler vurderingen av at ledelsen i Helsedirektoratet trengte å styrkes i den situasjonen vi sto overfor, sier han.

SAMARBEID: Helsedepartementet og Helsedirektoratet samarbeidet tett under pandemien. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sendte tydelig SMS

Det var derimot ikke bare helsedirektøren Høie tvilte på i starten av pandemien. I boken innrømmer Høie at han også var skeptisk til hvordan daværende statsminister Erna Solberg kommuniserte alvoret i situasjonen.

– Vi hadde et møte i partiet der alvoret i situasjonen ikke preget henne og resten av møtet. Jeg var urolig for at vi ikke skulle fortsette å ta kommunikasjonen med befolkningen på det nivået situasjonen tilsa, sier Høie.

Etter møtet sendte Høie en tydelig melding til Solberg.

«Du leder et land i krise, og må bruke et språk som reflekterer det», sto det i SMSen.

RETT PÅ SAK: Høie forteller at han og Solberg pleide å kommunisere gjennom korte tekstmeldinger. Hvis de måtte ringes var det alltid redd på sak og lite småprat, Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Høie fikk aldri noe svar, men er likevel sikker på at Solberg mottok budskapet.

– Hun holdt en tale til nasjonen etterpå, og den var jo veldig flott, sier Høie.

TV 2 har vært i kontakt med Solberg, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Fikk hemmelig lapp

Under pandemien prøvde Høie å holde de interne konfliktene utenfor søkelyset.

I boken er han derimot åpen om at han mener regjeringen gjorde flere tabber første halvdel av 2021.

– Det var ikke sånn at regjeringen tabbet seg ut på mye, men akkurat dette skjedde i en periode hvor det ble gjort flere tabber som jeg mener gjorde håndteringen vanskelig, sier Høie.

Midt under regjeringens budsjettkonferanse 16. mars 2021 fikk Høie en lapp på bordet fra en ansatt ved Statsministerens kontor. Da fikk han vite at statsminister Solberg kunne ha brutt smittevernreglene da hun feiret 60-årsdagen sin med familien.

– Jeg ble veldig bekymret, sier Høie.

SKAPE DEBATT: På denne hytta på Geilo brøt familien til Erna Solberg koronaforskriften da de feiret statsministerens 60-årsdag. Saken skapte mye debatt og sinne. Foto: Preben Ørpetveit Solberg/Hallingdølen

I boken innrømmer Høie at han ble irritert på Solberg og synes det var vanskelig å forstå hvordan dette kunne skje.

– Det jeg ikke forstår, og det kan jeg ikke gi noe svar på, er at det ikke var en større kontroll fra Statsministerens kontor, sier Høie og forklarer at hans stab alltid sjekket hans private planer nøye.

– Med en gang det dukket opp noe som kunne være en risikosituasjon hvor ikke alt var i orden, så ble det stilt hundre kontrollspørsmål, fortsetter den tidligere helseministeren.

Måtte beherske seg

Høie er ikke den første helsetoppen som gir ut bok om koronapandemien. Både assisterende helsedirektør Espen Nakstad, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har alle delt sine erfaringer.

Et sentralt poeng i flere av bøkene har vært konflikten mellom byrådet i Oslo og sentrale helsemyndigheter høsten 2020.

Nå forteller også Høie om frustrasjonen han følte da byrådsleder Raymond Johansen valgte å ikke følge anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

– Jeg synes det var helt fortvilende, sier Høie om situasjonen.

Han mener Johansens valg var med på å forlenge nedstengningen i Oslo, men valgte å ikke uttale seg om dette i offentligheten.

– Som leder må man noen gang beherske seg, og bite ting i seg med tanke på hva som er best for de rundt seg, sier Høie.

Raymond Johansen skriver til TV 2 at han ikke synes det er rart at han og Høie har noe ulike oppfatninger av deler av pandemihåndteringen.

– Vårt samarbeid var stort sett veldig bra gjennom hele krisen. Jeg har ikke lest boka, men ønsker Bent lykke til med lanseringen, skriver Johansen.

Utelukker ikke comeback

Etter å ha ledet Norge gjennom halvannet år med pandemi ga Høie målestokken og nøkkelkortet videre til Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol etter Stortingsvalget høsten 2021.

NY MINISTER: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol tok over som helseminister i oktober 2021. Foto: Ali Zare / NTB

I boken beskriver han hvordan tårene trillet da han forlot departementet for siste gang.

Men selv om Høie trives godt i den nye jobben som Statsforvalter i Rogaland, vil han ikke utelukke at han kan gjøre comeback som helseminister.

– Hvis Erna blir statsminister igjen, og vil ha meg på sitt lag - så må jeg ta stilling til det da, sier Høie.