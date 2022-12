Vill kamp om villreinen: – En alvorlig situasjon

Både i fjor og i år ble det oppdaget ett tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda. Etter i lang tid å ha vurdert tiltak for å forhindre at denne fryktede sjukdommen sprer seg er nå anbefalingen klar.

Både Mattilsynet og Miljødirektoratet vil ta ut bukkeflokker allerede i vinter, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet.

– Vi har en alvorlig situasjon på Hardangervidda med en smittsom dyresykdom. Et av de viktigste tiltakene for å hindre ytterligere smitte er å redusere bestanden, og særlig bestanden av voksen bukk. Derfor har vi anbefalt et ekstraordinært uttak av voksen bukk kommende vinter på Hardangervidda, sier Vangen til TV 2.

ANBEFALER UTTAK. Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet anbefaler vinterjakt med helikopter på villreinen på Hardangervidda. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Han mener dette er mulig å gjennomføre jakten uten å stresse de andre dyrene unødvendig.

– Dette skal foregå på en dyrevelferdsmesssig forsvarlig måte. Det er mindre bukkeflokker som er målet. Vi skal unngå unødvendige forstyrrelser av simler og kalver. Dette er mulig å få til, sier Vangen.

Helikopterjakt

For det viser seg at det er bukkene som er mest utsatte for sykdommen. Voksne bukker antas å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å bli smittet som voksne hunndyr.

Skal man klare å ta ut disse er bruk av helikopter eneste mulighet. Miljødirektoratet mener dette kan gjøres på en skånsom måte, som ikke forstyrrer simler og kalver. Bukkene beveger seg ofte i egne flokker om vinteren.

Men Stein Lier-Hansen, som er jeger og styreleder i Hardangervidda Villreinsenter reagerer på metoden de foreslår.

– Villreinbestanden på Hardangervidda er veldig sky og den reagerer veldig raskt på helikoptre i lav høyde. Dette vil føre til at en rekke dyr blir stressa og det tåler ikke denne bestanden, sier Lier-Hansen til TV 2.

REAGERER. Stein Lier-Hansen, Styreleder i Hardangervidda Villreinsenter og reinsdyrjeger mener vinterjakt med helikopter er feil medisin i kampen mot skrantesjuken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

To hypoteser

Mange jegere har reagert kraftig på disse forslagene. De viser også til at det er stor faglig uenighet om hvilke tiltak som er mest effektive.

– Vi vet altfor lite om årsakene til at denne sykdommen har kommet til Hardangervidda. Det finnes to ulike hypoteser og det er ingenting som tilsier at du løser problemet med en massiv nedskyting av bukk, sier Lier-Hansen, som mener at det eneste som nytter for å forhindre en sykdom i å spre seg, er å sette inn rett medisin.

– Jeg og mange andre mener at forslaget fra Mattilsynet og Miljødirektoratet er feil med isin, sier han.

Det er Miljødepartementet og Landbruksdepartementet som har siste ord i denne saken. En beslutning er ventet i løpet av kort tid.

Truer med rettsak

Også mange av grunneierne på Hardangervidda reagerer. De har sendt brev til både Landbruksdepartementet og Miljødepartementet der de advarer mot vinterjakta. Og de truer med å ta staten til retten hvis anbefalingen om vinterjakt blir vedtatt.

– Dersom staten skulle vedta vinterjakt vil private grunneiere nekte staten å jakte på sin grunn. De tar også forhold om rettslige skritt hvis staten vil gjennomføre dette, skriver grunneiernes advokat Per Lykke til TV 2.

De mener at jakt utenom ordinær jakttid, det vil si vinter og vår, vil være svært belastende for villreinen. Dermed kan denne saken ende i retten.



Men Stein Lier-Hansen tviler på at grunneierne kan stoppe en slik jakt hvis myndighetene vedtar dette. Det er Statens Naturoppsyn, SNO, som eventuelt vil få oppdraget. De har riktignok begrenset politimyndighet, men har lovfestet rett til å utøve kontrollfunksjonene i fjellet.

I protestbrevet fra grunneierne står det:

«Vinterjakt vil være svært forstyrrende. Vårjakt regnes også som vinterjakt, helikopter og snøskuterbruk på denne årstid vil klart være forstyrrende og belastende ikke minst for drektige simler.

Undertegnede grunneiere motsetter seg ikke bare vinterjakt, men vil nekte staten å utøve slik jakt på sin grunn dersom dette blir vedtatt og det kan bli aktuelt med rettslige skritt. »