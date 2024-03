Vil unngå fyllefest – klar beskjed til foreldre

Det er den tiden av året igjen.

30.000 publikummere er ventet å møte opp i Holmenkollen lørdag for å se skistjernene i aksjon.

Arrangementet tiltrekker seg mange unge mennesker. Kubjeller og heiarop har derfor for vane å bli akkompagnert av fyll og bråk.

Nå kommer politiet med en klar oppfordring til foreldre.

– Vi er kjent med at det planlegges for store ungdomsfester under Holmenkollen skifestival. Vi oppfordrer derfor foreldre til å følge med, og ta praten med ungdommen før de drar, sier pressesjef i Oslo-politiet, Unni Grøndal til TV 2.

Politiet understreker at det ikke er lov til å drikke alkohol på offentlig sted.

– Det er ulovlig, og kan medføre straffansvar, skriver de på Facebook.



Slåssing og skader

Fyll i Kollen er ikke et nytt fenomen. Tvert imot.

– Dette er en historie som går langt tilbake. Jeg har en artikkel fra 1901, om at festivalen fra 1900 var ute av kontroll. Da skulle de sette inn fem ekstra konstabler for å holde orden.

Det sier daglig leder i Holmenkollen skifestival, Stefan Marx, til TV 2.

2018 var et versting-år. Da ble folkefesten i Holmenkollen et eneste stort fyllekalas.



Folk slåss og en rekke mennesker ble skadet.

Slik vil ikke arrangøren ha det.

– Vi vil ha en folkefest, ikke en fyllefest, sier Marx.

ADVARER: Stefan Marx er daglig leder i Holmenkollen skifestival. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– God dose folkevett

Også han mener foreldre har et særlig ansvar.

– Vi har ofte inntrykk av at foreldre ikke er klare over hva barna deres har med seg.

Han forteller at mange smugler med seg blant annet alkohol.

– Vi vil at ungdommene tar med seg varme klær, gode venner og en god dose folkevett, sier han.

Grøndal i politiet ber folk ta hensyn og tenke på andre.

– Vi oppfordrer alle som skal til Holmenkollen i helgen om å ta vare på hverandre. Ta med ekstra klær og pass på å få i deg nok mat, sier hun.

Holmenkollen skifestival har engasjert et stort mannskap av frivillige for at folkefesten skal gå så rolig for seg som mulig.

Politiet stiller også med mye ressurser.

– Politiet vil være synlig til stede for å skape trygghet og å legge til rette for et godt arrangement, sier Grøndal.

FOLKEFEST: Arrangørene vil at folk skal feire skisporten. Mange feirer likevel på helt andre måter. Foto: Geir Olsen/NTB.

Hun forteller at Oslo kommune, Ruter, brannvesenet og helsepersonell også deltar i gjennomføringen.

– La bilen stå

Med 30.000 mennesker samlet på ett sted, er risikoen stor for at det oppstår kaos.

Hvis du skal opp dit, har politiet en klar oppfordring.

– La bilen stå, og bruk kollektivtransport. Det er lagt opp til at publikum skal bruke kollektivtransport til og fra Holmenkollen.