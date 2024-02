Vil trekke i bremsen:

UTDANNES TIL LEDIGHET: Historisk få nyutdannede politifolk får jobb. Her fra Politihøgskolen i Stavern. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Reaksjonene hagler etter bønnen fra Politiets Fellesforbund (PF) om å fryse utdanningen av nye politifolk. – På tide at regjeringen tilegner seg grunnleggende mattekunnskaper, sier MDG-leder.

– Det er sjokkerende, men forståelig at PF nå vil fryse politiutdanningen. Regjeringen har styrt politiet inn i en kontinuerlig økonomisk krise, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp).

Fredag omtalte TV 2 at Politiets Fellesforbund (PF) har fått nok av at rekordmange politifolk står uten arbeid. De ber regjeringen om å fryse politiutdanningen – i ett år.

I fjor fikk kun fire av nesten 400 nyutdannede politifolk fast jobb, og halvparten står helt uten arbeid. Politistudentene selv forteller at situasjonen tærer på motivasjonen.



– Det er tragisk for studentene som utdannes til ledighet. De kaster bort verdifull tid, mens regjeringen kaster bort penger på unødvendig utdanning, fortsetter Frp-toppen.

Mener løsningen er enkel

Årsaken til opphopningen av nyutdannede uten jobb, er at politiet ikke har nok penger til å ansette flere politifolk.

Regjeringen svarer at de ikke kan støtte forslaget til PF, da ambisjonene er å få nettopp flere ansatte i politiet.

– Vi jobber beinhardt, hver bidige dag, for å få disse i jobb, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp) til TV 2.

Frp-toppen mener på sin side at løsningen er enkel:

– Legg pengene på bordet umiddelbart og slutt med årelatingen av politiet, sier Amundsen, som frykter samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge svekkes som følge av dagens situasjon.

LEGG PENGENE PÅ BORDET: Per-Willy Amundsen (Frp) mener løsningen er enkel. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vil endre systemet

Også MDG reagerer på situasjonen.

Partiet har i sitt alternative budsjett 2024 omdisponert 100 millioner fra Politihøgskolen (PHS) som skal gå direkte til å opprette flere stillinger i politiet. Dette for at antallet hoder som utdannes, skal gjenspeile antallet ledige jobber.

De har også fremmet et forslag i Stortinget om at regjeringen skal sikre nettopp et større samsvar mellom antallet studieplasser og midlene som bevilges til antall stillinger.

HELT UTROLIG: MDG-leder Arild Hermstad mener regjeringen må lære seg å regne. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er helt utrolig at regjeringen fortsetter å utdanne en drøss med politifolk uten at de har noe jobb å tilby dem etterpå. Det er på tide at de tilegner seg grunnleggende mattekunnskaper og tar ned antall studieplasser på politihøyskolen så lenge de ikke bevilger nok penger til flere stillinger, sier MDG-leder Arild Hermstad til TV 2.

Det er regjeringen som til enhver tid bestemmer hvor mange studieplasser Politihøgskolen lyser ut, basert på hvor mange politifolk de mener Norge trenger. Ifølge Politiets Fellesforbund koster den treårige utdanningen til én politistudent 1,1 million kroner.



– MDG vil heller bruker disse midlene til å styrke politiets innsats for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Dette er grovt uansvarlig og det bidrar også til å gjøre politiutdanningen mindre attraktiv, fortsetter Hermstad.