Vil teste ny metode for å kremere døde

Nesten halvparten av de som dør i Norge blir i dag kremert i en kremasjonsovn. Nå kan et mer miljøvennlig alternativ snart bli en realitet.

Må øke kapasiteten

I Trondheim vurderer Kirkelig Fellesråd å søke om å få teste ut såkalt vannkremering.

– Om noen få år vil vi måtte gjøre store investeringer ved krematoriet på Moholt i Trondheim. Vi ser at det åpnes opp for forsøk med vannkremering fra departementet sin side. Vi ønsker i vår utredning å se på ulike alternativer til kremasjonsmetoden vi har i dag. Vannkremering kan være aktuelt, sier seniorrådgiver i Kirkelig fellesråd i Trondheim, Trygve Jensen til TV 2.

At Trondheim kan bli først i Norge til å søke om testing av metoden ble først omtalt hos grav.24.no.

UTSLIPP: Krematoriet på Moholt i Trondheim slipper ut cirka 100 tonn CO2 hvert år. Foto: Frank Lervik/TV2

Oppløses i lutblanding

Vannkremering innebærer at den døde kroppen blir lagt i en beholder der bløtvevet løses opp i en oppvarmet blanding av vann og kaliumhydroksid. Da dannes en sterk basisk oppløsning, eller en form for lut. Prosessen tar 3-4 timer og etterpå er det kun beinrestene som blir igjen. Disse knuses og kan bisettes på en gravplass.

FREMTIDA: Vannkremering vil være vanlig i Norge om få år, tror Runar Frømyhr i Fusofu Group AS. Foto: Privat

– Blandingen i tanken har en temperatur på 150 grader og svært høy ph-verdi. Det som blir igjen er beinrester og eventuelle implantater. Restvæsken blir justert til normal ph-verdi og kan slippes ut i avløpsnettet, uten forurensing eller DNA-rester. Etterpå er prosessen helt lik det som skjer ved kremering i en ovn, forteller Runar Frømyhr i Fusofu Group AS.

Bærekraftig gravferd

Frømyhr har lenge engasjert seg for å få tilbudet til Norge og ser nå endelig muligheten for at vannkremering kan bli en valgmulighet for nordmenn.

– Prosessen bruker kun strøm og er slik sett utslippsfri. I tillegg kan implantater gjenbrukes og eventuelle amalgam-rester fra tannfyllinger kan behandles på en forsvarlig måte. For de som vil gå i graven på en bærekraftig måte blir dette alternativet best, uten tvil, sier Frømyhr.

RESTENE: Det blir 20 prosent mer beinrester igjen ved kremering i vann sammenlignet med ild. Foto: Resomation Ltd.

Vil kutte CO2-utslipp

Stortinget åpnet opp for denne kremeringsmetoden da de i juli 2022 endret gravferdsloven. Familiedepartementet har i forbindelse med at det åpnes opp for forsøk lagt vekt på den mulige miljøgevinsten med denne metoden.

– Vi har allerede en kremeringsprosent på over 70 prosent i Trondheim, og det er en ønsket utvikling. Samtidig medfører dette at vi i dag slipper vi ut cirka 100 tonn CO2 ved krematoriet i byen. Når vi uansett må foreta fremtidige investeringer, ønsker vi å fokusere på anlegg som har et mindre miljøavtrykk, forklarer Jensen.

Til utlandet på befaring

Prislappen på et vannkremerings-anlegg er fra 6 til 10 millioner kroner. Kirkelig fellesråd i Trondheim har en forventning om at både investering og driftskostnadene blir betydelig lavere enn med dagens kremasjonsovner.

– Det vil være relevant at aktører involvert i søknaden og en eventuell utprøvingsperiode foretar en befaring på anlegg som er i drift i utlandet. Et konsulentselskap (TNO) fra Nederland viser store fordeler miljømessig. Den viser at miljøavtrykket for en kremasjon med ild tilsvarer 53 Euro. En vannkremasjon tilsvarer 3 Euro. Stemmer dette kan denne metoden være en del av fremtiden, tror Jensen.

– Men vil folk velge dette?

POSITIV: Seniorrådgiver i Kirkelig Fellesråd i Trondheim, Trygve Jensen, mener vannkremering er verdt å teste ut: Foto: Kirkelig Fellesråd Trondheim

– Alt nytt kan oppleves utrygt, og det har vi forståelse for. Samtidig vet vi at mange i dag er miljøbevisst, og vi håper at folk tar i bruk løsningen. Det har også tatt tid å komme opp til 70 prosent kremasjon med dagens metode. Ved innføring av en forsøksperiode vil fortsatt dagens kremasjonsmetode være tilgjengelig, presiserer Jensen.

Leveringsklare

Runar Frømyhr har allerede avtale med en leverandør som er klare til å sende utstyr til Norge.

– Med den dødsraten SSB sier vi kan forvente de neste tiårene vil vi mangle kapasitet her i landet om vi ikke gjør noe. Jeg håper og tror folk vil velge vannkremering når de får vite om alle fordelene det har. Fredsprisvinner Desmund Tutu valgte jo denne metoden. Han sa på forhånd at han ønsket en mest mulig bærekraftig gravferd, forteller Frømyhr, til TV2.