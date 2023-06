Vil ta grep etter urovekkende sosiale medier-trend

Torsdag skal Stortinget ta stilling til en rekke forslag for å forebygge det stadig økende antallet aborter.

ABORT: Stadig flere kvinner ønsker å avbryte svangerskapet. Helsepersonell er bekymret for årsaken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Etter flere år med synkende aborttall er trenden nå stigende.

Flere unge jenter har fortalt om at de dropper hormonell prevensjon etter å ha søkt informasjon hos influensere og sosiale medier.

For to uker siden fortalte Stina Talling til TV 2 at hun var ufrivillig gravid etter å ha sluttet på p-piller.

Ingenting å gå på

På landets største abortklinikk ved Ullevål sykehus er kapasiteten nå sprengt.

De nyeste tallene viser at klinikken i Oslo alene har gjennomført 175 aborter i mai i år, mot 132 aborter på samme tid i fjor.

– Vi har ingen flere ansatte og ingen flere behandlingsrom til rådighet. Likevel ringer jenter fra andre steder helt ned til Holmestrand og Kristiansand for å få time raskere, sier seksjonsleder Tine Sande.

BEKYMRET: Seksjonsleder Tine Sande tar stadige grep for å møte den høye etterspørselen på abortklinikken ved Ullevål. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På Haukeland sykehus i Bergen hadde de i forrige uke gjennomført 427 aborter hittil i år, mot 360 året før.

Vil ha tiltak

Også de folkevalgte på Stortinget har fått med seg denne utviklingen.

Torsdag fremmer KrF en rekke forslag knyttet til forebyggende tiltak for å redusere antall svangerskapsavbrudd.

I en merknad fra helse- og omsorgskomiteen poengteres det at egenbaserte erfaringer om hormonell prevensjon trender på sosiale medier, og at flere og flere tar valg basert på influensers erfaringer.

Torsdag vil både KrF, SV, Rødt og Pasientfokus be regjeringen styrke og forsterke informasjonstilbudet rundt hormonell prevensjon, også på ulike medieplattformer.

KrF-leder Olaug Bollestad er frustrert over utviklingen.

VIL HA TILTAK: Olaug Bollestad krever at regjeringen tar stilling til Stortingets forslag om forebyggende tiltak. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er helsevesenet, fastlegen og helsesykepleier som bør gi den informasjonen som er tilpasset den enkelte bruker, ikke influensere, sier Bollestad og legger til:

– Og så ser vi nå at man ikke har nok tilgang på opplysning og undervisning, som gjør at sosiale medier får plassen til å komme med rådene.

Dette vil de ha på plass

Forslaget til KrF omfatter blant annet følgende tiltak:

Sikre at gratis langtidsvirkende prevensjon er tilgjengelig for alle kvinner over 16 år, og for dem mellom 16 og 26 år allerede fra 1. januar 2024.



Styrke informasjonstilbudet og informasjonstilgangen rundt hormonell prevensjon og sikre at informasjonen også gjøres tilgjengelig i flere ulike kanaler og medieplattformer.



En ny handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd som må være klar når den nåværende planens periode er ferdig i 2024.



Legge til rette for økt forskning på årsaker til og ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd.



Mer forskning på prevensjon for menn.



Reversere kuttene til Stiftelsen Amathea, som er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging etter abort.

Historisk høye tall

Antall svangerskapsavbrudd har vært synkende i 15 år.

Fra 2021 til 2022 økte derimot tallene i alle aldersgrupper.

Bollestad sier det er bekymringsfullt at helsepersonell tror dette dreier seg om at unge kvinner ønsker et hormonfritt liv etter å ha hørt historier i sosiale medier.

– Jeg blir frustrert når de med stor makt bruker sine kanaler til å snakke om prevensjon og gi helseråd ut i fra subjektive historier. De rådene kan være rett for dem det gjelder, men det er helt feil å gi dem til alle, sier hun.

Gratis prevensjon til alle

I tillegg til spissere informasjonsarbeid ønsker hun at regjeringen skal tilby alle kvinner gratis prevensjon, uansett alder.

I dag er det kun gratis for unge opp til 20 år, mens deler av beløpet dekkes for de mellom 20-22 år.

IKKE NOK: KrF vil at også de over 20 år må få prevensjonskostnader dekket. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det må i hvert fall ikke være økonomiske grunner til at man ikke har prevensjon. Det høres ut som jeg er populistisk, men jeg er helt sikker på at hvis det var menn som hadde krevd dette, så hadde det vært gratis for lengst.

– Problemet er jo at mange ikke vil gå på hormoner. Har kostnad noe å si?

– Det er derfor vi også sier at vi vil ha god helsefaglig tilgang på de som skal gi råd rundt prevensjon.

– Debatt på en annen planet

Bollestad avviser at forslagene kommer etter ønske om å avskaffe abort.

– For meg og KrF er det et kvinnehelsepolitisk spørsmål, så får man ta spørsmål om liv og abort i en debatt der det hører hjemme, sier hun og legger til:



– Alle vet at KrF er opptatt av livsvern for barnet i mors mage, men samtidig er debatten på en annen planet i dag.



Forslagene skal opp til votering i Stortinget 1. juni.