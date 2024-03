Vil sterilisere seg: – For dyrt

ALVORLIG: Anja Lindgaard har alltid visst at hun ikke vil ha barn. Da hun sluttet på prevensjon, var valget enkelt. Foto: Joakim Lindgaard

Egenandelen for å sterilisere seg er nesten fem ganger så høy for kvinner som for menn. Anja Lindgaard (33) mener det kan oppfattes som diskriminerende.

For litt over et halvt år siden steriliserte Anja Lindgaard (33) seg.

– Det var veldig enkelt.

Hun har alltid visst at hun ikke vil ha barn. Etter at hun så en dokumentar om konsekvensene av hormonell prevensjon, sluttet hun på p-piller.

– Det er ikke forsket godt nok på kvinnehelse, hvordan hormonene påvirker oss eller fraværet av den naturlige syklusen, mener hun.

Lindgaard syns det er for dårlig informasjon om blant annet kvinnehelse og prevensjon.

– Helsemyndighetene har sviktet på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt.

Hun startet å undersøke temaet selv, og delte erfaringene sine på egne sosiale medier-kanaler.

– Folk synes det er fint at jeg deler, særlig når det kommer til å velge et liv uten barn. Mange føler seg alene i valget sitt, som er forståelig når de fleste velger å få barn.

Hun forteller at hun har fått flere tilbakemeldinger fra kvinner som har lyst til å sterilisere seg, men ikke kan fordi de mener det er for dyrt.

Høyere egenandel

For litt over 20 år siden ble egenandelen for sterilisering endret.

Frem til 2002 kostet inngrepet 286 kroner for kvinner. Nå er prislappen på 6079 kroner. For menn ligger egenandelen i dag på 1268 kroner.



– Jeg finner ingen svar på hvorfor det er så dyrt for kvinner, sier Lindgaard.

URETTFERDIG: Anja Lindgaard mener tilgangen til de samme helsetjenestene bør være lik uavhengig av kjønn. Foto: Joakim Lindgaard

Ifølge tall fra SSB steriliserte 4652 kvinner seg året før økningen av egenandelen i 2001.

TV 2 har fått tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viser at 796 kvinner steriliserte seg i 2022. Det er 3856 færre kvinner enn i 2001.

FHI opplyser til TV 2 at statistikken ikke inkluderer personer som har sterilisert seg utenfor det offentlige tilbudet.

Det private helseforetaket Volvat skriver i en e-post til TV 2 at de ser en jevn økning i sterilisering av menn de siste årene.

De antar at årsaken til økningen kan være større åpenhet rundt inngrepet.

– Falt dramatisk

På gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus steriliserer de kun kvinner. I fjor utførte de inngrepet kun åtte ganger.

– Da den egenandelen ble innført, falt etterspørselen dramatisk.

Det skriver Kirsten Hald, avdelingsleder ved gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, i en e-post til TV 2.

– Betryggende

Det er flere som reagerer på det de mener er en for høy egenandel for kvinner.

– Det er helt tett!

Det sier Rebecka Bruenick (28). Hun vurderer sterkt å sterilisere seg.

REAGERER: Rebecka Bruenick regaerer på at egenandelen for å sterilisere seg er mye høyere for kvinner enn for menn. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Valget har hun tenkt over flere ganger og beskriver det slik:

Skal jeg leve med bivirkningene av prevensjon? Skal jeg fortsette å krangle med gutter om å bruke kondom? Skal jeg ta abort hver gang jeg blir gravid?Eller skal jeg gi slipp på alle de bekymringene og sterilisere meg?

Bruenick forteller at hun synes sterilisering er mer betryggende enn noe annet på markedet.

– Jeg kjenner kvinner som har brukt p-piller og kondom, men fortsatt ble gravid. Hva hjelper i det hele tatt?

FRI: Bruenick har tenkt nøye over om hun vil sterilisere seg. Hun tror det hadde fått henne til å føle seg fri. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Selvfølgelig skjer ikke det så ofte, men det får meg til å tenke at det aldri er 100 prosent sikkert å bruke prevensjon, med mindre man steriliserer seg.

– Må bli flinkere

Torsdag kom nyheten fra FHI om at antall selvbestemte aborter steg med nesten syv prosent i 2023 fra året før. Økningen er størst for dem under 30 år.

Trine Aarvold er lege ved Sex og samfunn. De ser at stadig flere unge ikke vil starte på hormonell prevensjon, ofte på grunn av frykt for bivirkningene.

NEI TIL PREVENSJON: Trine Aarvold er lege ved Sex og samfunn. De merker at stadig flere unge er bekymret for hormonell prevensjon. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er fint at man har begynt å snakke om bivirkninger, men det er problematisk at de som snakker om det ikke har riktig kompetanse og ofte snakker om egne erfaringer.

Aarvold sier at de som helsepersonell må bli flinkere til å snakke om bivirkninger. Hun mener det er flott at unge søker informasjon.

– Dessverre ser vi at noen har mindre tillit til helsepersonell og deres kompetanse på prevensjon.

Hun tror det er viktig at unge føler at de blir tatt på alvor når de oppsøker helsepersonell med spørsmål om prevensjon.

Kvinner dekker halvparten

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), mener det er uheldig at mange kvinner som opplever at de ikke får god nok informasjon fra helsetjenesten, heller oppsøker råd i sosiale medier.

– Man kan få god prevensjonsveiledning på mange andre måter, for eksempel hos fastlegen, helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller på helsenorge.no og ung.no.



TV 2 har også spurt statssekretæren om hva som er begrunnelsen for at egenandelen er ulik mellom kvinner og menn for sterilisering. Bekeng påpeker at inngrepet er mer omfattende hos kvinner.

– Derfor dekker kvinnene sin egenandel cirka halvparten av de faktiske kostnadene og menn dekker hele kostnaden.

OMFATTENDE: Karl Kristian Bekeng (Ap) forklarer at sterilisering av kvinner er mer omfattende enn av menn, derav høyere egenandel. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han påpeker at sterilisering av menn nesten ikke utføres lenger i den offentlige helsetjenesten, men i det private.

– Kostnaden der er rundt 6000 kroner, altså om lag det samme som egenbetalingen for sterilisering av kvinner.

Rebecka Bruenick skjønner at det er to ulike inngrep.

– Men det får meg til å tenke at du som mann har en større rettighet til å ta valget enn meg som dame. Det er bare provoserende og urettferdig.