Vil stenge E6: – Det er farlig

PLAGSOMT: Det er på slike dager at politikerne vil stenge E6 for tyngre kjøretøy. Foto: Kjetil Moe

Nok en trailer kommer dundrende midt igjennom byen. Samtidig står støvskyen høyt opp på begge sidene av veien i det traileren passerer.

Det er ubehagelig å oppholde seg i sentrum når luftkvaliteten er på faregrad gul og rød.

– Er dette helsefarlig?

– Svaret er ja. Det er farlig å oppholde seg i sentrum når støvnivåene er på rødt. Vi sender ut varsel til utsatte grupper, barnehager og skolebarn om at de ikke skal bevege seg i sentrum de dagene det er verst, advarer Per Thomas Hulstedt.

Han er kommunelege i Narvik i Nordland.

Når det er tørt og kaldt over flere dager, er det mange byer i Norge som sliter med dårlig luftkvalitet som følge av støv og partikler fra veiene.

– På lang sikt kan du få hjerte- og karsykdommer. De som har lungeproblemer, får kraftig forverring av sin astma. Også må vi tenke på barna. De er lavere enn oss. Desto nærmere bakken, jo høyere er konsentrasjonen av støv, forteller kommunelegen.

Narvik er en av få byer i Norge der E6 går rett igjennom byen. Beregninger fra Statens vegvesen viser at det passerer rundt 1100 tunge kjøretøy gjennom sentrum hver eneste dag.

Utfordrende situasjon

Det har skjedd en dobling i løpet av de siste få årene, og det er ventet en betydelig økning fremover.

– Problemene er på høsten rundt oktober og nå i april. Da er det bar veibane og mye tungtrafikk som kjører med piggdekk. Dette påvirker både dyr, mennesker, matproduksjon og materiell. Det blir store samfunnskostnader ut av det, sier Hulstedt.

STØVSKY: Slik ser det ut i Narvik når biler og tungtransporten virvler opp støv og skitt fra E6 igjennom sentrum. Foto: Kjetil Moe/ Narvik kommune

Kommunen gjør en ekstraordinær innsats med salting, kosting og rengjøring. Til tross for dette blir det mange dager med gult og rødt farenivå.

– Vi har varselsordninger med Statens vegvesen og kommunen. Når vi ser at støvnivåene er på vei opp og det er meldt tørt vær, drar vi ut og koster gatene. Vi bruker mer støvbindende middel i form av veisalt, forteller kommunelegen.

Nå vil politikerne ta ytterligere grep.

Vil stenge E6

For samtlige gruppeledere og partier i Narvik går nå sammen for å få utredet om E6 gjennom Narvik sentrum kan stenges for tungtrafikk på dager med dårlig luftkvalitet.

– Ja. Dette er dramatisk, men det er også veldig dramatisk hvis vi skal fortsette å gå i det støvet som er i Narvik sentrum på slike dager. Det er ikke bra, men vi må ta hensyn til helsen til folket først, sier Rune Edvardsen, ordfører (Ap) i Narvik kommune.

Økt tungtrafikk igjennom sentrum bekymrer politikerne.

VIL STENGE E6: – Samtlige partier er enige i at folks helse må komme først, sier Rune Edvardsen, ordfører (Ap) i Narvik kommune. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det har vært en enorm utvikling de siste årene. Nå er det over tusen tunge kjøretøy som passerer Narvik hver eneste dag. Det betyr at det hvert 80. sekund går tungtransport gjennom sentrum. Her har vi restauranter, kjøpesenter, og det er her vi oppholder oss, sier Edvardsen.

– Hva skjer med tungtransporten hvis hovedfartsåren stenges?

– De må vente på parkeringsplasser utenfor byen på nord- eller sørsiden til støvproblemene har lagt seg. Det kan bli tusenvis med tungtrafikkbiler stående på hver side av byen, sier ordføreren.

Drastisk tiltak

IKKE ENIG: – En kommune har ikke hjemmel til å kunne stenge en vei de ikke eier. I dette tilfelle en riksvei, sier Brynhild Snilsberg, veiteknolog i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen er ikke like begeistret for forslaget til politikerne i Narvik.

– Det er et drastisk tiltak å stenge en riksvei for en trafikkgruppe. Det kan føre til andre utilsiktede problemer, siden trafikken da kan finne andre veier for å komme seg fram. Og det veinettet er ikke nødvendigvis dimensjonert for denne typen tungtransport, sier Brynhild Snilsberg, veiteknolog hos Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.



– Men har en kommune noen hjemmel til å stenge E6?

– Kommunen kan ikke stenge andre veieiere sine veier, som i dette tilfellet er en riksvei, men veieier står fritt på sine veier til å ekskludere bestemte grupper av kjøretøyer og trafikantgrupper etter Vegtrafikkloven paragraf nr. 7, sier Snilsberg.

Statens vegvesen har flere råd til kommuner som sliter med dårlig luftkvalitet.

– Våren er ofte en utfordrende periode. Et effektivt og mindre inngripende tiltak enn å stenge E6 vil være a sette ned hastigheten på veien. Dette vil redusere oppvirvlingen av støv og mindre slitasje av asfalten.

ENIGE: Samtlige gruppeledere fra alle partier i Narvik kommune er enig i at E6 må stenges for tungtransport på dager med dårlig luftkvalitet. Foto: Kristoffer Klem Bergersen

– Rengjøring av veier og sideområder begrenser problemet. Støvdemping med bruk av kjemikalier kan være et akuttiltak på dager det forventes høy luftforurensning. Andre forebyggende tiltak som gir god effekt er å redusere trafikkmengden, piggdekkandelen, kjørehastigheten, preventivt og effektivt renhold, og velge slitesterke asfaltdekker, sier Snilsberg.

Hyller tiltaket

Politikerne i Narvik har ved flere anledninger lansert løsninger på hvordan tungtransporten igjennom sentrum kan løses.

– Tunnel. Det mener vi burde ha vært på plass for mange år siden. Det er eneste mulighet. Statens vegvesen er klar over problemene vi står i, men det er ikke bevilget penger. Prosjektet har vært inn og ut av planverket. Vi mener dette må realiseres så fort som mulig, sier ordføreren.

– Vil dere vurdere sivil ulydighet for å stoppe tungtrafikken på E6?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi skal selvfølgelig opptre ordentlig. Vi ber rådmannen utrede en sak for oss politisk. Noe må gjøres. Vi kan ikke sitte og se på dette lengre, sier Edvardsen.

Kommunelegen hyller politikerne.

– Jeg syns det er bra at politikerne tar sitt ansvar som folkevalgte over den situasjonen som er i Narvik på dager med dårlig luftkvalitet, sier Hulstedt.