Vil stanse utslippsversting

Oslo kommune går til kamp mot regjeringen og vil stanse utslippene av nitrogen fra sprengstoffabrikken Chemring Nobel. Nå klager de inn utslippsvedtaket bekrefter byråd Marit Vea til TV 2,

– Vi leverer nå inn en klage der vi krever at vedtaket om utslippstillatelse for Chemring Nobel blir omgjort. Regjeringen må sette strengere rensekrav for produsenten eller kompensere ved å rense tilsvarende mengder nitrogen fra andre kilder, sier hun.

Marit Kristine Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo vil stanse nitrogenutslippene fra spregstoffabrikken Chemring Nobel ved Sætre . Foto: Stein Akre

Miljøbyråden reagerer også på at verken staten eller produsenten må bære kostnadene for den økte forurensingen.

Chemring Nobel øker produksjonen av sprengstoff som et ledd i støtten til Ukraina. Foto: Stein Akre

– Dette er jo helt vilt. Her har Oslo kommune investert 2,1 milliarder kroner for å senke nitrogenutslippene i Oslofjorden, og så nuller regjeringen ut hele innsatsen vår med et pennestrøk. Det går bare ikke.

Dramatisk økning

Hun mener regjeringen må bidra aktivt til å øke rensegraden for avløpsvann. Flere av kommunene rundt Oslofjorden får store ekstrakostnader uten at staten hjelper til, sier hun.

Tidligere i uken ble det kjent at sprengstoffprodusenten Chemring Nobel får tillatelse til å øke produksjonen ved fabrikken på Sætre i Hurum. Det er en midlertidig tillatelse som gjelder frem til 2028.

Selskapet søkte om å få øke utslippene av nitrogen fra 41 til 200 tonn.

Allerede før økningen utgjorde utslippet fra fabrikken nesten 2 prosent av nitrogenutslippene i Oslofjorden. Med økningen utgjør de rundt 10 prosent.

Cheering Nobel står i dag for 2 prosent av nitrogenutslippene i Oslofjorden. Nå vil de øke dette til 10 prosent. Foto: Stein Akre

Krig trumfer klima

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) forklarer tillatelsen med den pågående krigen i Ukraina. I tillegg er det et stort behov for å etterfylle Norges ammunisjonslagre



– Selv om dette er miljøfaglig vanskelig har vi valgt å gi tillatelsen på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Russland produserer 3 ganger så mye artilleri som vesten gjør. Vi er nødt til å øke vår produksjon både med tanke på å støtte Ukraina, men også for å etterfylle våre egne lagre.

– Det betyr at krig trumfer miljø?

–Ja i dette tilfelle er det slik. Dette er en direkte konsekvens av krigen i Ukraina.

Vil redusere utslippene

Miljøvernministeren sier de tar klagen fra Oslo kommune på alvor og lover å behandle den grundig.

– Vi skal behandle klagen og se hva vi kan gjøre. Og så kommer vi til å ha tydelig og tett dialog med bedriften underveis. Vi har allerede vært i kontakt med dem for å etterspørre hvordan vi kan redusere utslippene, sier Eriksen.

Miljøverndepartementet håper at de etter hvert kan redusere utslippene betraktelig.

– Det ser uansett ut til at vi kan senke utslippstillatelsen noe fordi Chemring Nobel har gitt tilbakemelding på at de ikke trenger hele kvoten. Derfor har vi nå sendt ut et brev der vi gjør oppmerksom på at vi vurderer å senke nivået departementet har satt.