Vil skille ut virksomheten i Russland

Freia-eier Mondelez sier at virksomheten i Russland skal skilles fra resten av selskapet innen årsskiftet.

Boikotten av Freia i Norge og Marabou i Sverige har fått internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av flere nyhetsbyråer.

Reuters skriver at Mondelez torsdag opplyser at virksomheten i Russland skal skilles ut fra resten av selskapet. De opplyser at virksomheten allerede er skalert ned.

Mondelez er en av verdens største matvareprodusenter og er svartelistet av Ukraina fordi de fortsatt har aktivitet i Russland

Tape eller tjene

Professor ved NHH, Helge Thorbjørnsen, synes Freia-saken minner om det som skjedde med ølmerket Carlsberg i Danmark.

– De måtte trekke seg helt ut av Russland som følge av press og boikott, sier professoren.

Han synes det er vanskelig å si om Mondelez vil komme styrket ut av dette, eller om de vil gå i tap.



USIKKERT: Professor ved NHH synes det er vanskelig å si om Mondelez vil komme styrket ut av dette, Foto: NHH

– Det er vanskelig å si. Det er ikke en uforbeholden uttrekning. De sier at de skal skille ut den russiske delen, og det betyr at de antakelig vil forsøke å finne noen som kan kjøpe virksomheten. Det kan ta tid. Det er vanskelig å si nå hvor mye de vil tape, spår professoren.

Vi får ikke all æren

Professoren mener det kan fremstå som at det er debatten i Norge som har forårsaket dette. Slik er det ikke, mener han, og forklarer at man har sett tilsvarende debatter i flere andre land den siste tiden, deriblant Sverige.

– Men det er klart at dette har bidratt.

– Det er neppe Freia-saken i Norge som alene er årsaken til dette. Det har vært fokus på dette i mange andre land også. Dette viser effekten av en boikott, samt risikoen ved å fremdeles være eksponert i Russland.