– Vil skape vanvittig kaos

Sjøforsvaret ser i økende grad «mistenkelig russisk aktivitet» langs Norges kyst. Spionfly og ubåter kjører frem og tilbake over infrastrukturen.

Gassrørledningene i Nordsjøen er avgjørende, ikke bare for oss, men for hele Europa som aldri har vært mer avhengig av norsk gass.

TV 2 har omtalt et omfattende videomateriale fra Sjøforsvaret, som blant annet viser russisk aktivitet ved Norges kanskje mest åpenbare sabotasjemål.

– Det er ikke mange måter å ramme hele Europa på, men én av dem er å ramme Nordsjøen, sier forsker ved sjøkrigsskolen og NUPI , Ståle Ulriksen.

Det er ikke bare gassrørledningene som kan rammes av en fremmed makt som vil ramme Norge og Europa til sjøs.

7. januar i fjor ble en av internettkablene mellom Svalbard og fastlands-Norge brutt på mystisk vis.

– Det er ganske sikkert at det var en russisk tråler, mener Ulriksen.

SEINT: Ståle Ulriksen er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI. Dagen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, manet han til mobilisering rundt sikkerhet på norsk sokkel. Første gang han skrev om tematikken var i 1997. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Den russiske tråleren Melkart-5 passerte over kablene mer enn 140 ganger før den sluttet å fungere, skrev blant andre NRK.

Det finnes om lag 500 slike undersjøiske kommunikasjonskabler i verden, dusinvis av dem mellom Europa og USA. Disse er helt avgjørende for at alt fra Youtube til transaksjoner i finansmarkedet fungerer.

UTSATT: En sabotasje av kommunikasjonskabler i Nord-Atlanteren ville vært særlig sårbart for Europa, mener Ståle Ulriksen. Med rundt 500 slike kabler totalt i verden, har hver enkelt kabel relativt stor betydning. Foto: TeleGeography

Slike kabler ligger gjerne i spesielt avsidesliggende områder med lite tilsyn – men lett tilgjengelige for ubåter eller ubemannede undervannsfarkoster.

– Hvis du kutter de transatlantiske kablene vil du skape et vanvittig kaos i finansverdenen og børsene vil få panikk. Det er store greier og åpenbare mål hvis du vil ramme noe.

NETTVERK: Dette kartet viser de undersjøiske kommunikasjonskablene som er koblet til Norge. De grå kablene er ikke ferdigstilte, men vil stå klar i løpet av 2023-2026. Foto: TeleGeography

Saken med den russiske tråleren ble henlagt i mangel på bevis, selv om politiet mente det måtte være mennesker som sto bak.

– Det var internasjonalt farvann og den hadde lov til å seile der. Rundt oljeplattformer er det sikkerhetssoner (500 meter), men det finnes ikke rundt rørledninger eller kabler, sier Ulriksen.

Nord Stream-eksplosjonene førte til at Norge økte beredskapen i havområdene betraktelig. Ulriksen advarte tidlig mot faren for sabotasje og Norge har vært alt for dårlig forberedt.

– Nord Stream ble en vekker for Norge?

– Norge fikk en kalddusj, sier Ulriksen.

Etter Nord Stream-hendelsen gjorde Norge et skikkelig skippertak, sier han.

Forsvaret har sammen med Nato økt tilstedeværelsen og overvåkningen av infrastruktur, i tillegg til at olje- og gassindustrien selv har økt sikkerheten.

– Norge er et av landene i verden med størst kapasitet på disse tingene. Vi har vanvittig god teknologi, masse flinke folk i sivile selskaper som sammen med Forsvaret fikk oversikt over 9000 kilometerer med rørledninger på kort tid. Vi vet mye om hva som skjer i Nordsjøen nå, sier Ulriksen.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, mener Norge var altfor dårlig forberedt på disse truslene før Nord Stream eksploderte.

– Man har nok vært klar over trusselen, men så har man ikke sett hvor mye risikoen har økt. Nord Stream førte derfor til stor oppstandelse i Norge og Europa med tanke på sårbarheten man har i denne infrastrukturen.

Han mener også at Norge har fått mye bedre oversikt, men tror en sofistikert operasjon fremdeles vil kunne ramme norsk infrastruktur.