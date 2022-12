Vil sende Sened (13) på sykehjem

Den 13 år gamle gutten snakker ikke, sitter i rullestol og er hundre prosent pleietrengende.

De siste fire årene har han hatt en egen leilighet på et bo- og aktivitetssenter (Boas) i Oppdal kommune i Trøndelag. Der får han fra mandag til fredag døgnkontinuerlig tilsyn. I helgene bor han sammen med sin mor.

Men nå har kommunen bestemt at Sened skal flyttes til et rom ved Oppdal helsesenter og sykehjem.

Det var lokalavisen OPP som omtalte saken først.

– Vi vil jo ikke at han skal på sykehjem. På Boas er det folk rundt ham hele tiden, det er det ikke på sykehjemmet, forteller Abel Belay til TV 2.

– Urolig og utrygg

Belay er Seneds far, og forteller at han og ekskona fikk beskjed for én måned siden at kommunen ønsket å flytte sønnen til et sykehjem.

– Sened har bodd på sykehjem tidligere, og det fungerte ikke, sier Belay.

Til OPP forteller Belay at han og ekskona merket en tydelig forskjell på sønnen da han sist ble plassert på sykehjem.

– Han ble mer urolig og utrygg, sier faren.

– Reagerer sterkt

At kommunen ønsker å flytte en 13 år gammel gutt til et sykehjem, har skapt reaksjoner.

Nå får familien bistand fra Løvemammaene, som jobber med å opplyse om, og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

– Jeg reagerer sterkt på det som kommer frem, sier Nina Bakkefjord til TV 2.

Hun jobber som sosionom i barnepalliasjonsprosjektet til Løvemammaene, og har det siste året bistått 65 familier med alvorlig syke barn.

Onsdag sendte hun et brev til ansvarlige politikere i Oppdal kommune.

«Barn som er alvorlig syke har kontinuerlig behov for omsorg, og pleie. Det betyr i dette tilfelle bemanning kontinuerlig på seg for å oppdage små signaler barnet gir», skriver Bakkefjord i brevet som TV 2 har fått tilgang til.

– Vil få et bedre tilbud

Hun understreker at et barns situasjon kan forverre seg svært raskt og akutt, og forverring i tilstand kan arte seg svært annerledes enn hos voksne.

«Dette er i tillegg et barn som ikke har noen muligheter til å kommunisere at han trenger hjelp», skriver Bakkefjord videre i brevet til politikerne.

TV 2 har vært i kontakt med rådgiver for helse og omsorg i Oppdal kommune, Frøydis Lindstrøm. Hun opplyser at det er besluttet at tjenestene Sened mottar ved Boas, nå skal flyttes til sykehjemmet i kommunen.

– Vi mener at han vil få et bedre tilbud ved å flyttes til sykehjemmet, sier Lindstrøm.

Sparer 1,2 millioner

Rådgiveren sier at kostnadene ved å flytte Sened fra Boas til sykehjemmet ble betydelig mindre.

Ifølge kommunen sparer de 1,2 millioner kroner på tiltaket.

Bakkefjord i Løvemammaene reagerer kraftig på at kommunen peker på økonomiske fordeler ved å flytte en 13 år gammel gutt på sykehjem.

«Løvemammaene ber dere som politikere å ikke være bekjent av en mulighet til at å spare penger settes høyere enn et barns liv», skriver hun i brevet til kommunen.

Avviser at de trosser vedtak

Lindstrøm avviser imidlertid at det er det økonomiske som er årsaken til flyttingen.

– Det er basert på en faglig vurdering fra flere enheter, sier Lindstrøm.

I 2018 fattet Stortinget et vedtak om at ingen barn skal måtte bo på sykehjem i Norge. Behandlingen av loven har imidlertid dratt ut i tid, og har derfor ikke kommet inn i lovverket ennå, ifølge Bakkefjord i Løvemammaene.

Lindstrøm i Oppdal kommune avviser at de trosser Stortingets vedtak.

– Det er ikke snakk om et permanent botilbud, sier hun.

– Da slutter jeg

Lokalavisen OPP har snakket med Seneds mor, Senait Mokenon. Hun er tydelig på at hun vil ta grep, dersom det til slutt ender med at sønnen blir sendt på sykehjem.

– Da slutter jeg i jobben min, og blir hjemme med ham, sier hun til avisen.

TV 2 har også vært i kontakt med Mokenon som godkjenner at saken om sønnen omtales.

Bakkefjord i Løvemammaene håper nå at Oppdal kommune vil ta til fornuft og stopper vedtaket.

– Politikerne skjønner ikke hvilket ansvar de har, dersom de beslutter dette, sier hun til TV 2.