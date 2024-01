Vil punge ut for årets sommerferie: – Den er hellig

Drømmer du om stekende sol, bølgeskvulp og en kald drink i hånden?

Da er du ikke alene.

Til tross for dyrtid og mindre penger å rutte med, sitter det langt inne for nordmenn å nedprioritere utenlandsreisene.

49 prosent av befolkningen planlegger å reise utenlands i sommerferien, viser ferske tall fra Virke.

Ikke nok med det, men vi planlegger også å bruke betydelig mer penger.

Øker feriebudsjettet

Samvær med familie, rekreasjon, soling og bading er alle viktige formål for nordmenn i sommer.

Det viser den årlige undersøkelsen til Virke, hvor de tar tempen på nordmenns ferieplaner.

TRONER PÅ TOPP: Hellas er fremdeles ventet å være blant nordmenns feriefavoritter i 2024. Foto: Gunnar Lier

Men svakere kronekurs, sterk inflasjon og økte renter gjør ikke bare lommeboken tynnere, men også reisene dyrere.

Mange planlegger derfor å øke feriebudsjettet med nesten 10.000 kroner, viser Virkes undersøkelse.

– Tallet er noe høyere enn hva vi hadde ventet oss, og derfor litt overraskende.

Det sier Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.



– Samtidig er det viktig å se denne økningen i lyset av at alt har blitt dyrere. Man må ut med mer penger for å feriere i utlandet.

Pettersen forteller at andelen som planlegger å feriere utenlands ikke er større i år, sammenlignet med fjoråret.

Det som er nytt, er at vi planlegger å bruke 45.900 kroner på ferieturer.

I fjor var tallet 36.250 kroner.

BRANSJEDIREKTØR: Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke. Foto: Virke

– Sommerferien er hellig for nordmenn. I dårligere økonomiske tider ser vi ofte at det er andre ting som ryker før ferien, for eksempel ny bil eller andre større kjøp.

Pettersen tror at mange holdt igjen på feriebudsjettet i fjor fordi det var stor usikkerhet knyttet til rentehevinger og prisøkningen generelt.

– Nå tror jeg mange vet litt mer hva de kan forholde seg til og hva de har å rutte med. Det var mye økonomisk usikkerhet knyttet til fjoråret, sier han.



Snittet på nordmenns planlagte ferieforbruk har de siste årene ligget på rundt 40.000 kroner, ifølge Pettersen.

Økt kapasiteten

At nordmenns reiselyst fremdeles er høy, det tror også reisebyråene.

Ving forteller til TV 2 at de har oppjustert volumet for antall charterreiser neste sommer.

– Alle undersøkelser vi ser, både egne og andres, bekrefter at reiselysten fortsatt er høy. Så langt ser det ut som om nordmenn fortsatt kommer å prioritere sommerferie i utlandet til sommeren.

Det sier Ving-sjef Marie-Anne Zachrisson.

BESTILLER I ROMJULEN: Etter jul trenger nordmenn noe nytt å glede seg til. Da er det mange som velger å planlegge sommerferie, forteller reiseselskapene. Foto: Kjell Herskedal

De første bestillingene for sommerferien 2024 kom allerede i juni, men Ving vil se et tydeligere bilde av hvordan sommeren kommer til å utspille seg i løpet av de første vintermånedene, ifølge Zachrisson.

Reiselivsaktøren TUI, forteller at de merker trykket allerede nå.

– Det er en ganske stor økning i bestillinger i juni og august, med henholdsvis 10 og 25 prosent sammenlignet med sommeren 2023, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

TUI ser også en annen endring i reisevanene våre, som følge av at mange har en strammere økonomi.

– For å ha god budsjettkontroll velger vi i større grad all inclusive, hvor all mat og drikke er forhåndsbetalt, eller et leilighetshotell hvor man kan lage mye av maten selv, sier Mørk-Løwengreen.

Tar bevisste valg

Selv om Spania, Hellas og Italia er blant de mest populære feriedestinasjonene, er det også mange nordmenn som planlegger å feriere i hjemlandet i sommer.

I Virkes undersøkelse oppgir 63 prosent at de planlegger å bruke årets sommerferie i eget land.

Men en liten detalj fanger oppmerksomheten bransjedirektør Pettersen.

– To av ti oppgir at de vil endre måten de reiser på for å ta hensyn til klima og miljø, forteller han.



Pettersen forklarer at mange vil reise mer med tog eller velge reisemål som ligger nærmere Norge.

– De eldre har sine vaner, men de yngre er mer miljøbevisste når det gjelder å planlegge feriene sine, sier Pettersen.