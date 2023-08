Vil øke sosialhjelpen – utfordrer Erna Solberg

KAMPKLAR: Rødts nye leder Marie Sneve Martinussen er klar for valgkamp. Men hun frykter Høyrebølgen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Rødt mener sosialhjelpen må styrkes kraftig, og advarer mot høyrebølgen: – De har tydeligvis ikke forståelse for priskrisen.

De av oss som sliter aller mest med økonomien, kan søke om sosialhjelp.

Dette er en midlertidig økonomisk støtte fra kommunen som kan bidra til å dekke nødvendige kostnader.

Men visste du at hvor mye man kan få i sosialhjelp avhenger av kommunen du bor i?

Partiet Rødt går til valg på å heve satsene for sosialhjelp.



De mener statens veiledende satser er altfor lave. I dag gir satsene en enslig person på sosialhjelp 7550 kroner i måneden.

Rødt vil øke grunnsatsene med ytterligere 1000 kroner i måneden.

– Dette er en av våre viktigste prioriteringer, sier Rødts ferske leder, Marie Sneve Martinussen til TV 2.

VALGKAMP: Rødt har startet valgkampen med valgbod i Karl Johans gate. Foto: Gorm Røseth / TV 2.

Frykter høyrebølgen



Men Martinussen frykter at politikere på høyresiden ikke vil prioritere det hun mener er et sosialt løft.

Partilederen trekker frem at flere store kommuner som styres av borgerlige partier har lavere satser for sosialhjelp, enn de som styres av partier på venstresiden.

– Rødt frykter at en høyrebølge vil bety at de som allerede har dårligst råd, får det verre, sier Martinussen.



En rekke meningsmålinger preges nemlig for tiden av en blå bølge. Og på toppen av den surfer Erna Solberg og Høyre.

12 av landets 15 største kommuner ligger an til å få et borgerlig flertall etter valget i september, ifølge TV 2s siste måling.

Martinussen ber dermed Erna Solberg svare på hva Høyre akter å gjøre, hvis de får makten i kommunene.

– Vil Høyre kjempe for økt sosialhjelp i kommunene, spør hun.

– Et lokalt spørsmål

Høyre-leder Erna Solberg vil ikke svare for sine lokale partifeller, når TV 2 spør hva partiet vil gjøre med sosialhjelpen i en maktposisjon.

– Dette er et lokalt spørsmål. Hver enkelt kommune må svare for hva de kommer til å gjøre framover. Det er ingen av våre politikere som har planer om å sette ned satsene, sier Solberg til TV 2.

LEDER: Erna Solberg sier det er viktigst for Høyre å få folk ut i arbeid. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2.

De siste fire årene har det vært rødgrønn ledelse i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kommunene har alle sosialhjelp-satser som er høyere enn den statlige veilederen.

– Mener du at de statlige satsene er høye nok?

– Ja, altså, dette er en veiledende sats som fastsettes av departementet basert på inntektsutviklingen.

Høyre-lederen påpeker at det er viktig å senke andelen sosialhjelp-mottakere.

– Sosialhjelp er en nødhjelp. Vi må sørge for at færrest mulig trenger det, og at flest mulig kommer ut i arbeid og klarer seg selv. Der har Høyre veldig aktiv politikk, sier hun.

Høyre-topp med løfte

Sosialhjelpen bestemmes av kommunene, og Høyres toppkandidat i Oslo kommer med klar tale.

– Satsene for sosialhjelp i Oslo må være høyere enn de statlige satsene fordi det er dyrere å bo her, sier Eirik Lae Solberg.



Han er Høyres byrådslederkandidat, og garanterer at satsene også vil justeres etter prisveksten.

– Rødt har ikke noe å frykte. Her er vi ikke uenige, sier han.

KANDIDAT: Dersom Høyre gjør et like godt valg i Oslo som meningsmålingene antyder, kan Eirik Lae Solberg bli byrådsleder. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Martinussen er glad for Lae Solbergs garanti, men understreker at han snakker kun for Oslo.

– I Asker og Bærum, begge ganske dyre kommuner å gå bo, har Høyre lagt seg på et minimumsnivå. De har tydeligvis ikke like stor forståelse for priskrisen som Oslo Høyres mann viser.

Fortsatt høye priser

Forrige uke ble det kjent at prisøkningen på varer og tjenester i Norge har flatet noe ut.

Konsumprisindeksen er nå på 5,4 prosent.

Prisene er likevel fortsatt langt høyere enn det vi har vært vant til. Det gjelder matvareprisene spesielt.

INFLASJON: Prisene på matvarer har økt fortløpende gjennom det siste året. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Martinussen mener dette bekrefter behovet for økt sosialhjelp.

– Matprisene som øker går hardest utover de som har lite. Matkøene vokser og vi vet at det er folk der ute som allerede får sosialhjelp, men som også må stå i matkø. Sånn skal det ikke være, sier hun.

Men å øke sosialhjelpen er dyrt. I fjor fikk over 130.000 nordmenn utbetalt sosialhjelp, ifølge tall fra SSB. Det kostet 7,4 milliarder kroner.

Rødts forslag innebærer en prislapp på ytterligere 1,5 milliarder kroner.

– Hvordan vil Rødt finansiere dette?

– Vi mener det ansvaret hviler på Stortinget. Vi har en rik stat og ganske fattige kommuner i Norge. Vi vil finansiere det med rettferdige skatteendringer som Stortinget bør vedta, slår partilederen fast.