Vil øke pensjonsalderen: – Urettferdig

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer partiene på Stortinget til å begynne diskusjonen om en ny pensjonsreform, skriver E24.

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier hun til økonomiavisen.

Hun slår fast at regjeringen vil øke pensjonsalderen, og håper Stortinget er interessert i å finne brede forlik.

Rødt er imidlertid ikke enig i forslaget og sier regjeringen aldri vil få med dem på å øke pensjonsalderen.

– Dette er et veldig dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Det er usosialt og urettferdig å øke pensjonsalderen, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson til TV 2.

VIL IKKE VÆRE MED: Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson sier at Rødt ikke vil være med på å få til en økning i pensjonsalderen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg hadde håpt at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger.



Han mener regjeringen ikke har tatt hensyn til såkalte «slitere» som står i fysisk tunge yrker.

Brenna erkjenner at denne gruppen finnes og trenger et egnet pensjonssystem, men sier at det «ikke bare er å peke ut en statistisk masse».

– Det er en hån mot arbeidsfolk at Brenna bråkjekt avviser kravet om et slitertillegg med at gruppen er vanskelig å peke ut statistisk, sier Kristjánsson.

SV-leder Kirsti Bergstø peker også på de såkalte «sliterne». Hun mener forslaget om endring av pensjonsalder ikke kan ta utgangspunkt i de som vil og kan jobbe lenger.



– Alle har ikke komfortable, stillesittende jobber. Regjeringa må ta innover seg at mange i tunge yrker, som renhold og butikk, går ut av arbeidslivet som ufør lenge før de når pensjonsalder.



SV er absolutt åpen for å diskutere omfordeling innafor pensjonssystemet, sier hun.

– Men for oss er det viktig å finne løsninger for folk som ikke kan jobbe lenger, før vi kan stille oss bak et pensjonsforlik.



NHO: – Dette er bra

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er positive til at regjeringen vil øke pensjonsalderen.

FORNØYD: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, er positiv til at regjeringen vil øke pensjonsalderen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette er bra, Brenna! Vi må alle jobbe lenger for å finansiere det velferdssamfunnet vi har i dag. I og med at vi blir flere eldre i samfunnet, må den enkelte stå lengre i jobb for å finansiere pensjonen sin.

– I tillegg trenger bedriftene arbeidskraften, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Melsom understreker at bedriftene, myndighetene og de ansatte selv alle har et ansvar for å tilrettelegge for at det skal være mulig å arbeide frem til pensjonsalder.

– Det handler blant annet om et godt arbeidsmiljø, HMS og at vi legger vekt på kompetanseutvikling gjennom hele livet, sier hun.

