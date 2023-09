– Det blir noen sure måneder.

Det sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

Torsdag ble det som ventet klart at Norges Bank hever styringsrenta ytterligere, opp til 4,25 prosent.

Dersom du hadde håpt at torsdagens økning var den siste, ble også den drømmen knust. Norges Bank varslet nemlig at det mest sannsynlig vil komme nok en renteheving til, før jul.

– Renta vil nok falle igjen, men det er et stykke ut i horisonten.

Hun tror likevel at Norges Bank kan by på en liten gladnyhet før jul, neste år.

– Vi tror første rentekutt kommer til jul, neste år, sier Haugland.

– Ikke et blaff

Norges Bank på sin side anslår at det første rentekuttet først vil komme først i mars 2025.

Selv om renta etter hvert skal ned igjen, må vi likevel venne oss til at den vil ligge på et høyt nivå over tid, tror Haugland.

– Hvis vi har rett i våre prognoser, vil renta ligge på 4,25 prosent neste desember. Altså på samme nivå som nå, sier sjeføkonomen.

– Folk bør belage seg på at rentetoppen ikke blir et kortvarig blaff.



– Hvor lenge er det snakk om?

– Vi vil etter hvert gå gradvis nedover, og vi tror vi vil ende på rundt 3,25 prosent om to-tre år.



– Ut hele 2024

Økonomi-professor ved NHH Ola Grytten forteller at det er meningen at det skal svi nå.

Norges Bank vil at inflasjonen skal ned. Jo høyere rente, desto høyere blir prisene.

Det skal føre til at vi bruker mindre penger - og slik kan prisene gå gradvis ned igjen.

– Høy inflasjon spiser opp lønna vår og er veldig ødeleggende for økonomien og arbeidsplasser, sier Grytten til TV 2.

Han tror ikke vi ser en rentenedgang ennå.

– Norges Bank er villig til å holde renta høy. De øker kanskje i desember også. De er villige til å holde den på 4,5 prosent ut hele 2024, sier Grytten.

Preger boligprisene

Men hva da med boligprisene fremover? For det var en gang da boliglånsrenta var på rundt to prosent, og boliglånet kanskje ikke virket som et like stort innhogg i lønna. I 2021 var styringsrenta nede på null prosent.

Slik er det ikke lenger.

– Rentebelastningen er nå på rundt ti prosent, fra rundt fire prosent under pandemien, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken.



Med rentebelastning mener hun hvor stor andel boliglånsrenta tar opp basert på disponibel inntekt. Det siste året har leieprisene økt betraktelig, spesielt i de store byene.

KOSTER MER: Renta utgjør nå en langt større del av nordmenns utgifter i hverdagen, forklarer Sara Midtgaard i Handelsbanken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Leieprisene har steget både fordi inflasjonen er høy og det er høy befolkningsvekst, men også fordi renteutgiftene til de med sekundærbolig har økt ganske mye. Da kan den kostnaden ofte bli skjøvet over på leietakerne.



Når boliglånet tar opp en mye større del av inntekten vår, gjør det noe med boligprisene. Eiendomsmeglere TV 2 har snakket med tidligere forteller om et tilbudsoverskudd i boligmarkedet, som bidrar til fallende boligpriser.

– Jeg tror det blir en svak høst for boligmarkedet. Sesongjustert tror vi at vi kan få flere måneder med fall på rundt én prosent, månedlig, forklarer Haugland.



Også Midtgaard tror på fallende priser:

– Vi tror boligprisene vil falle mot høsten slik at boligprisene i år er 0,7 prosent lavere enn i fjor.



Se framover

Dersom du ønsker å komme deg inn på boligmarkedet, er det positivt at prisene faller. Dersom du allerede sitter på en bolig, som du kanskje ønsker å selge, er fall i boligprisene sjelden godt nytt.

Haugland drar fram en ting hun tror kan bidra til at boligprisene ikke faller i 2024.

– Det er positivt at rentetoppen er etablert, psykologisk. Når rentetoppen er nådd, tror vi at folk i større grad ser fremover, og at usikkerheten blir litt mindre.



Det vil likevel ta litt tid før boligprisene vil få en større vekst, tror Midtgaard.

– Neste år tror vi på en flatere utvikling. Men i 2025 venter vi en noe sterkere boligprisvekst, grunnet lav byggeaktivitet i dag.