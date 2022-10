Vil la vektere bruke fysisk makt om du sniker på bussen

NYTT FORSLAG: Regjeringen ønsker at det skal få større konsekvenser hvis du sniker deg unna bussbilletten. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Dagens lov gjør at vektere som utfører billettkontroller ikke kan holde deg tilbake om du nekter å betale bot og oppgi personalia.

Slik regelverket er nå, så er det bare kollektivselskapene selv som fysisk kan holde deg tilbake om du prøver å løpe fra boten.

Fordi nesten alle kollektivselskap bruker innleide vektere til billettkontroll, er det derfor mulig å løpe fra boten.

Det vil både regjeringen og kollektivselskapene gjøre noe med.

INNLEIDE: I dag brukes det innleide vektere fra Securitas for å utføre billettkontroller. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Nå ønsker vi at innleide vektere skal få den samme retten til å holde igjen passasjerer som de ansatte, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fortalt i en pressemelding.

Slik er reglene for sniking i dag: Dersom du ikke har billett, vil kontrollørene gi deg en bot og be om personalia. Dersom du nekter, kan du fysisk bli holdt igjen, fram til politiet kommer. Men dagens lov sier at det kun er kollektivselskapenes egne ansatte som kan gjøre dette. De aller fleste kollektivselskap, slik som Ruter og Skyss bruker innleide vektere til å utføre billettkontroll. De er ikke egne ansatte, og kan derfor ikke holde deg fysisk tilbake på bussen, trikken eller t-banen. Det er dette selskapene og regjeringen vil endre. Ved å endre loven vil de tillatte at både innleide vektere og kollektivselskapenes egne ansatte kan holde deg igjen. Ikke alle selskaper bruker innleide vektere til å utføre kontroller. Togselskapet Vy bruker sine egne ansatte, og dermed kan de fysisk holde deg tilbake.

Saken ble sendt ut på høring, og nå har partene kommet med sine uttalelser før saken skal behandles i departementet,

Kritiske til endringen

Politiets fellesforbund frykter konsekvensene av en slik lovendring.

– Det er et viktig rettsprinsipp som nå er i spill, og vi er redd dette kan føre til mer privatisert maktbruk på sikt. Det er ingen tjent med, sier Unn Alma Skatvold i en pressemelding.

Skatvold er leder i Politiets Fellesforbund. Forbundet representerer ansatte i politiet.

QR-KODE: Kontrollørene scanner QR-koden på billetten for å sørge for at den er gyldig for reisen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Økende sniking

Kollektivselskapene er på sin side veldig fornøyde med det nye lovforslaget, og håper det går gjennom.

– Ryktene går om at man bare kan stikke fra boten. Det gjør at selskapene mister penger, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

GLEDELIG: Olov Grøtting, leder i Kollektivtrafikkforeningen ønsker lovforslaget velkommen. Foto: Kollektvitrafikkforeningen

Kollektivtrafikkforeningen består av de ulike trafikkselskapene.

I innspillet til regjeringen forteller selskapene at stadig flere sniker. Spesielt under og etter pandemien har dette blitt et økende problem.

– I tillegg til økt sniking fikk selskapene utfordringen med at innleide vektere ikke kan holde tilbake passasjerer, som vil løpe vekk fra regningen, forteller Grøtting.

– Flere selskaper trenger ikke kontroller hver dag året rundt. Da er det bedre å leie inn enn å ha egne ansatte. Da blir problemet med at folk kan stikke fra enda tydeligere, sier hun.

BILLETT: Flere kjøper billett for en kortere strekning enn de egentlig kjører, for å spare penger, men likevel ha en billett ved en eventuell kontroll. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Prinsipielt imot

Skatvold i Politiets fellesforbund er redd det nye forslaget vil vanne ut reglene.

– En lovendring som her er foreslått, vil kunne føre til at ansvarsforholdet kan pulveriseres vekk fra det ansvarlige selskapet til en tredjepart. Det er vi prinsipielt imot, sier hun til TV 2.

Forbundet presiserer at de skjønner at selskapene vil spare penger, men mener prinsippet om å utøve makt må veie tyngre.

– Vi er sterkt imot at folk uten kunnskap eller opplæring i å håndtere situasjoner hvor det kan være nødvendig med fysisk makt kan plasseres bort til en tredjepart, sier Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

KONTROLL: Billettkontroll på bussen, 21. oktober. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Må legge dette i skuffen

Samferdselsdepartementet opplyser til TV 2 at de jobber med å oppsummere innspillene de har fått i saken.

I mellomtiden må samferdselsministeren belage seg på et klart nei fra samarbeidspartiet SV.

– Det er et eksempel på en urovekkende bevegelse i samfunnet i retning av at stadig mer myndighet og maktutøvelse delegeres til private selskaper. Sånn skal vi ikke ha det. Det er med på å undergrave statens autoritet, sier Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV.

– Jeg håper nå at regjeringen merker seg motstanden dette forslaget får og legger det i skuffen for godt.

Også Rødt sier til TV 2 at de ikke vil støtte forslaget.