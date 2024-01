Vil la politiet sprenge budsjettet

– Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære løsninger.

Per-Willy Amundsen (Frp) er helt tydelig på at politiet nå står i en alvorlig ressurskrise.

– Beskrivelsen av situasjonen har vært tydelig, sier han og lister opp det han kaller en systematisk nedbygging av politiet:

Færre politifolk i gatene, flere henleggelser, mer ungdomskriminalitet, stadig flere koblinger til svenske gjengkriminelle og en presset sikkerhetspolitisk situasjon.

– I tillegg har det nå skjedd en rekke drap, som er svært ressurskrevende arbeid som politiet må prioritere, sier han.

Må vise handling

Amundsen sier at han opplever at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke tar ressurssituasjonen på alvor.

– Hver gang vi peker på dette, får vi bare til svar at hun forstår at det nå er en tøff situasjon for politiet, sier han.

– Det nytter ikke å stå og se alvorlig ut og si at man forstår. Eller det må hun gjerne gjøre. Men hun må også vise evne til å handle, sier Amundsen.



MÅ HANDLE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får kritikk for å ikke svare på hva hun mener politiet skal gjøre mindre av. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han ber nå justisministeren svare tydelig på hva hun mener politiet skal prioritere ned, dersom hun mener at politibudsjettene står seg.

– Hva skal politiet gjøre mindre av? Hun må gi politiet noen retningslinjer på hva politiet må kutte i.

Gjemmer seg bak inflasjon

TV 2 har gjennom en rekke saker belyst den økonomiske situasjonen i norsk politi, med nedbemanning, ansettelsesstopp og bekymrede politiledere.

Selv Politidirektoratet har erkjent at politiet nå sliter med å balansere kravene og at budsjettene vil få konsekvenser for tjenestene.

FALLITT: Per-Willy Amundsen peker på at myndighetenes vittigste oppga er å beskytte innbyggerne. – Klarer vi ikke dette, truer det statens legitimitet og ville vært en fallitterklæring til politikere. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men regjeringen har brukt mer penger på politiet enn tidligere regjeringer?



– Regjeringen har brukt mer penger på alt. Men det er på grunn av inflasjon. Alt er blitt dyrere. Det kan man ikke gjemme seg bak. Realiteten er at det er blitt færre politifolk ute, samtidig som politiet har fått flere arbeidsoppgaver, sier Amundsen.

Ber politiet bruke mer

Amundsen og Frp fremmer i dag forslag i Stortinget om å gi politiet grønt lys til å bruke mer penger enn hva de fikk i statsbudsjettet.

– I en slik situasjon kan vi ikke vente til sommerens reviderte statsbudsjett, sier han.

I forslaget vil Frp gi politiet tillatelse til å overskride gjeldende budsjettramme med inntil 1,15 milliarder kroner, og øremerke 150 millioner til bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet.

– Dette vil ruste politiet til å levere trygghet til det norske folk, sier Amundsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl under et besøk hos Kripos. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Trygghet først

Han peker på at dette har vært gjort tidligere, da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) allerede i februar i fjor måtte gi helsevesenet lov til å bruke mer enn budsjettert – for å kompensere for økt lønns- og prisvekst.

– Det samme gjelder nå politiet, og vi kommer til å be om å få dette hurtigbehandlet, sier Amundsen.

– Men regjeringen sier at alle offentlige etater nå står i tøffe prioriteringer – skal ikke dette også gjelde for politiet?

– Politikk handler om å prioritere. Men jeg vil hevde at den viktigste oppgaven til staten er å trygge folket. Konsekvensene av politiets nedbemanning er vanvittige – som at de ikke lenger har kapasitet til å etterforske og stoppe overgrep mot barn, sier Amundsen.

– Så må vi kanskje tåle at det blir litt lengre saksbehandlingstid i Nav eller at kulturbudsjettene må kuttes. For oss i Frp kommer trygghet først.