Vil la deg søke anonymt i skattelistene: – De rike bør frykte åpenhet

Solberg-regjeringen fjernet muligheten for anonyme søk i skattelistene, og antallet søk falt med 90 prosent. Nå legger Rødt press på finansministeren for å gjeninnføre full åpenhet.

Onsdag offentliggjøres skattelistene for inntektsåret 2022. Da kan du sjekke hvor mye sjefen eller naboen har tjent, hva de har i formue og hvor mye de har skattet.

Men, du vil legge igjen spor. Personen du søker opp kan se at nettopp du har søkt på dem.

Dette vil Rødt til livs.

– Vi trenger å vite mer om de voksende forskjellene i Norge. I tillegg vet vi at åpenhet gir vanskeligere forhold for kriminalitet og skatteunndragelse, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Vekst på toppen

Frem til skatteåret 2013 kunne hvem som helst søke anonymt i skattelistene. Denne muligheten fjernet Solberg-regjeringen, med daværende finansminister Siv Jensen (Frp) i spissen, i 2014.

Siden den gang har antall søk i skattelistene falt med 90 prosent, ifølge Skatteetaten.

– Det er en innskrenking høyresiden gjorde fordi de ønsker mindre åpenhet om ulikhet i Norge. For det er klart det er mye vanskeligere å søke i listene når du vet at noen kan se at du har søkt, sier Martinussen.

Hun anklager Høyre og Frp for å kun ivareta interessene til de med høyest inntekt og formue.

– Det er de rike med store formuer som bør frykte åpenhet.

OFFENTLIG: Fra klokken 05.00 onsdag er det mulig å logge seg inn og søke i skattelistene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

De siste tretti årene har ulikheten i Norge vokst, ifølge SSB. Offisielle tall viser at de 1 prosent rikeste i Norge disponerer rundt 10 prosent av inntektene i landet. Men tar man med «skjulte kapitalinntekter» som ikke tas som utbytte, slik SSB har gjort i denne rapporten, er det virkelige tallet 20 prosent.

– Det må vi vite mer om. Sånn at vi politikere kan sikre en mer rettferdig fordeling rett og slett, sier Martinussen.



FJERNE SPOR: Leder av partiet Rødt, Marie Sneve Martinussen, vil sporingen i skattelistene til livs. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Rødt vil også at skattelistene skal vise mer informasjon, blant annet om reell formue.

Stoppet i tolvte time

I mars la Rødt frem et forslag i Stortinget om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk. Rødt trodde de hadde sikret flertallet, før finansminister Trygve Slagsvold Vedum kontret i tolvte time.



I et brev til finanskomiteen advarte han mot å gjeninnføre anonyme søk, fordi personvernreglene har blitt strengere, særlig etter innføringen av personvernforordningen (GDPR).

Et flertall i Stortinget har likevel bedt regjeringen om å gjennomgå regelverket. Dette med mål om en ordning der privatpersoner kan søke anonymt, samtidig som at personvernhensynet blir ivaretatt.

Men siden dette er en såkalt merknad, og ikke et juridisk bindene vedtak, må ikke regjeringen følge det opp.

Fem spørsmål og svar om skattelistene Når kan jeg søke i skattelistene? Skattelistene offentliggjøres onsdag 6. desember klokken 05.00. Hvordan kan jeg søke i skattelistene? For å søke i skattelistene på skatteetaten.no må du logge deg inn via ID-porten. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig på skatteetaten.no, dermed er det kun mulig å søke i skattelistene for siste inntektsår. Det er begrenset til 500 søk per måned. Kan jeg søke anonymt? Nei. Dagens ordning innebærer at du får vite hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser hvem som har søkt på deg. Du får opp navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt. Det ble i 2014 også innført 16 års aldersgrense på søk i skattelistene. Hvem søkes det mest på, og hvor i landet er folk mest nysgjerrig? Skatteetaten lager ikke statistikk på dette, men ganske mange søker på seg selv i skattelistene. Hvor mange søker i skattelistene? Fra desember 2021 til desember 2022 har det vært 1,5 millioner søk i skattelistene, fordelt på 473 000 unike innlogginger. 200 000 brukere har sjekket hvem som har søkt på seg. Kilde: Skattetaten

Rødt forventer like fullt at de gjør det. Tirsdag har Martinussen sendt et skriftlig spørsmål til Vedum, for å høre hvordan det går med arbeidet.

Hun er ikke bekymret for at anonyme søk i skattelistene kan være i strid med personvernregler.



– Det er en utfordring vi regner med at regjeringen nå jobber med å finne en løsning på. Vi har hatt helt åpne skattelister før.

Frp: – Helt feil

Fremskrittspartiet stemte imot Rødts forslag i mars, og avviser at innskrenkningen fra 2014 handlet om å ivareta interessene til de som tjener mest.

– Det er helt feil. Vi ivaretar personvernet til både fattig og rik, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

STRAMME INN: Frp-nestleder Hans Andreas Limi vil at regelverket skal strammes ytterligere inn. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han peker på at personer med lav inntekt kan synes det er pinlig å få den blottlagt av en nabo som «snoker», og at de med høy inntekt og formue kan være sårbare for kriminelle som ønsker å misbruke informasjonen.

Frp ser helst at regelverket strammes ytterligere inn, og at mediene slutter å publisere saker om hvem som tjener mest her i landet.



– Ja, vi vil stoppe denne offentliggjøringen som foregår hvert år, hvor nettavisene har en sånn type rangering av de 25 rikeste fordelt på 5000 ulike postnummer i Norge, sier Limi.

Høyre: – Grafse i skattelistene

Heller ikke Høyre stemte for Rødts forslag. De mener dagens system er den soleklart beste løsningen.

– Før kunne naboer, venner, bekjente og kollegaer sitte å grafse i skattelistene. I dag må privatpersoner registrere seg, og mediene har fri tilgang og kan drive viktig gravejournalistikk, sier Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde.

GODT BALANSERT: Heidi Nordby Lunde, i finanskomiteen på Stortinget for Høyre, mener dagens regelverk står seg veldig godt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun er helt uenig i Frps ønske om å stramme ytterligere inn.

– Det er viktig at vi ser data på et overordnet nivå for å kunne se på virkningene av skatte- og avgiftssystemet, for å kunne gjøre politiske endringer.

Finansdepartementet: – Ikke ferdig

Det har ikke lyktes TV 2 å få et intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum tirsdag.

VEDUM OG VANGEN: Statssekretær Lars Vangen og finansminister Trygve Slagvold Vedum, her sammen på Sps landsmøte i 2021. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I en epost skriver hans statssekretær Lars Vangen, det følgende:

«Det har blitt mer oppmerksomhet på personvernområdet siden muligheten for anonyme søk i skattelistene ble fjernet i 2014. Både personvernlovgivningen og menneskerettighetene kan sette begrensninger for hvordan adgang til søk i skattelistene innrettes.

I tråd med flertallets merknad i innstillingen, vurderer Finansdepartementet om det er rom for å fjerne adgangen til opplysninger om søk på egen person i skattelistene etter personvernlovgivningen og retten til privatliv. Vurderingen er foreløpig ikke ferdig. Det er ikke gjort endringer i regelverket etter saken du viser til ble behandlet i Stortinget.»