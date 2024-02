Vil la deg slippe denne reklamen: – En god lærdom

TAR GREP: Kosmetikkjeden Rituals har tatt grep for å skjerme de som synes det er krevende med en spesiell type reklame. Foto: Per Haugen / TV 2

Kosmetikkgiganten Rituals vil gjøre det de kan for å skjerme de som synes den kommende merkedagen er en vanskelig dag.

Søndag er det tiden for å gi en ekstra påminnelse til alle mødre om at du er glad i dem.

Dagen er nærmest umulig å gå glipp av dersom du har vært i en butikk den siste tiden. Det florerer med reklame og uendelige påminnelser om at du ikke må glemme morsdagen.

KOSMETIKK: Det nederlandske hudpleiemerket har 128 butikker i Norge. Foto: Per Haugen / TV 2

Men hva med de som av ulike grunner ikke synes at morsdagen er en feiring?

Det har kosmetikkgiganten Rituals gjort noe med.

– Vil vise hensyn

I en epost til medlemmene av kundeklubben sin har de gitt mulighet til å skjerme seg fra denne typen reklame.

«Vi vet at denne tiden av året kan være vanskelig for noen, så dersom du ikke ønsker å motta eposter om morsdag, kan du velge det bort her», skriver de.

Susanne Anderson er markedsføringssjef i Rituals i Norden. Hun sier at dette er noe de har gjort i noen år, også på farsdagen.

– Grunnen til at vi gjør dette er å vise hensyn til de som har mistet foreldrene sine, slik at de som ikke ønsker å bli eksponert for reklamen, slipper det.

Anderson forteller at det ikke er så mange som huker av på at de ikke ønsker å få slik reklame, men at det er noen.

– Vi får positive kommentarer på at det er respektfullt, også fra de som ikke skriver under på at de ikke vil ha reklame, sier hun.

– Omtenksomt

Knut Harald Ulland sier at det er mye som kan minne de etterlatte på sorgen.

Han er generalsekretær i LEVE - landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Spesielt vanskelig tror han det kan være for noen når de stadig blir møtt med massiv reklame for dagen.

FIN HANDLING: Knut Harald Ulland mener Rituals sitt grep er fint gjort. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg tror det kan være ekstra vanskelig for noen å gå i butikkene nå, nettopp fordi man blir påminnet det savnet hele tiden. For noen kan det bli så mye at man skyr unna å gå i butikken, sier Ulland.

Derfor mener han at Rituals sitt grep vil være med på å dempe det presset og oppmerksomheten som er rundt slike merkedager. Han skryter av de for å være bevisst på at ikke alle som mottar slik reklame blir glad for det.

– Jeg synes det er veldig omtenksomt og en fin handling. Det kan være en god læring for andre å se hva Rituals gjør her, sier han.

Trenger du noen å snakke med? Dersom du eller noen du kjenner trenger å snakke med noen, finnes det mange steder å få hjelp. Ved akutt fare ring 113. Mental Helse Hjelpetelefon er gratis og døgnåpen året rundt. Ring 116 123. Sidetmedord.no er en nettside hvor du kan dele tanker og følelser med andre innskrivere eller veiledere. Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og nett. De tar ikke betalt for tjenesten. Du kan ringe de på 22 40 00 40 eller chatte med de her. Pårørendesenteret i Oslo er en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende i alle situasjoner. Du kan ringe de på 22 49 19 22 og er åpen fra mandag til fredag mellom klokken 10 og 15. Tirsdag mellom klokken 11 og 19.

– Vanskelig å skjerme seg

Styreleder i Ønskebarn, Lise Boeck Jakobsen, sier til TV 2 at det er hyggelig for mødre å bli gratulert med morsdagen. For noen kan dagen derimot være en påminnelse om sin egen situasjon.

Interesseorganisasjonen Ønskebarn jobber for mennesker som strever med å få barn, ikke kan få flere, eller de som har vært ufrivillig barnløs og endelig har fått et barn.

– Dagen er nok en belastning for flere ufrivillig barnløse, sier Jakobsen.

Hun tror det er spesielt vanskelig fordi det er reklame for dagen i alle kanaler, noe som gjør det vanskeligere å skjerme seg for det.

BELASTNING: For noen kan all reklamen være en ekstra belastning, mener Lise Boeck Jakobsen. Foto: Eivor Eriksen/ Fotofolk.no

– Så at Rituals har gjort det slik at man kan velge vekk den type reklame, det synes jeg er fint. Man gis et valg om man vil skjerme seg mot det, som kan føles positivt for mange.

Jakobsen tenker at flere bør ha det med seg i tankene at det er mange som synes morsdag er en vanskelig dag.

– Det er flere enn man tror som møter ufrivillig barnløshet, sier hun.

Gjør dette

Mental Helse har ikke merket et økt trykk på sine svartjenester rundt morsdagen enda. Men de sier det kan skje på selve dagen.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen sier at merkedager som morsdag kan bringe frem og forsterke både gode og vanskelige følelser.

– Derfor er det viktig å ta hensyn til det, sier hun.

RÅD: Kommunikasjonssjef i Mental Helse råder deg til å behandle dagen som en helt vanlig dag, dersom du synes den er vanskelig. Foto: Mental Helse

Dersom du er en av de som synes dagen er vanskelig, har hun gode råd til deg.

– Behandle dagen som en helt vanlig dag. Gjør hverdagslige ting og ikke minst gjør noe som gjør deg glad, sier hun.

Hun anbefaler å bruke sidetmedord.no. Her er det både en chat og et forum hvor du kan dele tanker og følelser med andre som har det som deg. Det er også en veileder som lytter og forstår.

Det er også mulig å ringe Mental Helse Hjelpetelefonen på 116 123.

– Alle våre tjenester er døgnåpne hver dag, også i helgene, sier Bergersen.