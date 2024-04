Vil la 16-åringer drikke alkohol: – Ølpopulisme

– Vi mener at dagens alkoholpolitikk trenger en realitetsorientering, sier Omar Svendsen-Yagci i Unge Venstre til TV 2.

Utspillet kommer etter at AUF gikk ut i VG forrige fredag og sa at de ville legge press på moderpartiet Ap om å gjøre det mulig for 17-åringer å kjøpe alkohol fra det året de blir myndige.

Unge Venstre ønsker på sin side å ta det enda lengre. Nå foreslår ungdomspartiet å senke aldersgrensen på alkohol med opptil 4,7 prosent ned til 16 år.

– Det vi ser er at ungdom drikker uansett, og at de ofte får tak i 20 prosents sprit. Det bidrar til dårlig alkoholkultur, sier Svendsen-Yagci.

Tryggere alkoholbruk

Ungdomspolitikeren trekker frem at mange 16- og 17-åringer har lett tilgang til alkohol. Enten gjennom foreldrene, eller ved at de får eldre til å handle for dem.

Mange unges første møte med alkohol er sprit med opptil 22 prosent, ifølge Svendsen-Yagci.

– Hvis de får tilgang til alkohol med lavere prosent så vil det bidra til tryggere alkoholbruk enn hvis de får sprit langet til dem, sier han.

ØL-LIBERAL: Omar Svendsen-Yagci, 2. nestleder i Unge Venstre. Foto: Enok Grova/Unge Venstre

– De kan jo fremdeles få tak i sprit selv om aldersgrensen på øl flyttes?

– Man har noe empiri som viser at 18 åringer som regel drikker den alkoholen de har lov til å drikke, svarer ungdomspolitikeren, og henviser til en norsk rapport fra 2005.

– Det er mer naturlig for en 16–17 åring å kjøpe alkohol selv fremfor å bli langet til, legger han til.

Mer åpenhet

Omtrent halvparten av alle 15- og 16 åringer i Norge har prøvd alkohol, ifølge en FHI-undersøkelse fra 2020. Tallet har likevel vært jevnt på vei nedover de siste 20 årene.



– Tror du at en regelendring vil føre til at flere unge drikker?

– Ikke egentlig. Det jeg tror er at ungdom vil velge å drikke alkohol med lavere prosent, sier Svendsen-Yagci.

En lavere aldersgrense vil dessuten føre til at ungdom blir mer åpne rundt sitt eget alkoholforbruk, ifølge ungdomspolitikeren.

– Det ville for eksempel ha blitt en lavere terskel for at man ringer foreldrene sine og ber om hjelp dersom man har drukket for mye, sier han.

– Naivt

Hadle Rasmus Bjudland, leder i KrFU, reagerer sterkt på forslaget til Unge Venstre.

– Dette er ren ølpopulisme. Det er naivt å tro at mer øldrikking vil løse de problemene som unge står overfor, forteller han til TV 2.

Aldersgrensen, reklameforbudet og alkoholavgiften er viktige tiltak for å redusere drikking, ifølge ungdomspartilederen. Han er derfor skeptisk til å lempe på noen av dem.

– Aldersgrensen har dessuten en viktig funksjon ved at den gjør det lettere å si nei. Russepresidentene går ut hvert år og advarer om at det er drikkepress, legger han til.

BURDE PRIORITERE: Ungdom har andre problemer enn aldersgrenser på alkohol, understreker Hadle Rasmus Bjudland (KrFU) Foto: Frode Sunde / TV 2

Bjudland mener det er andre utfordringer som burde prioriteres.

– Jeg skulle heller likt å se Unge Venstre bekjempe ungdomskriminalitet eller å hjelpe elever som sliter på skolen, sier KrFU-lederen.

Et skadelig produkt

Lege og medieprofil Wasim Zahid er også skeptisk til forslaget.

– Jeg mener at det i større grad vil tilgjengeliggjøre et skadelig produkt for unge mennesker, og i tillegg sende et signal om at det er et produkt som er greit å bruke for unge mennesker, sier han til TV 2.



Økt tilgjengelighet på alkohol kan føre til at ungdom blir utsatt for enda mer drikkepress, mener legen.

SKEPTISK: Kjendislegen Wasim Zahid mener unge burde avstå fra å drikke alkohol. Foto: Ole Berg-Rusten

– Hva med det Unge Venstre sier om at unge har tilgang til alkohol fra før?

– Jeg synes ikke det er et godt argument. Jeg synes ikke at unge mennesker burde drikke alkohol, verken hardere eller svakere. Da bør man heller gjøre noe med at ungdommen drikker sprit, sier Zahid.