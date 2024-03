– Vil kunne komme tilfeller i Norge

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte nylig om at barnesykdommen meslinger er på full fart tilbake i Europa.

Det merkes allerede i våre naboland.

Sverige fikk søndag påvist ett tilfelle av meslinger i Skåne, noe som er første tilfellet siden 2019, ifølge Helsingborgs Dagblad.

Tre tilfeller av meslinger ble nylig oppdaget i Danmark, og Statens Serum Institut (SSI) har bedt legene i landet om å være «særlig oppmerksomme» på den smittsomme barnesykdommen.

– Når det er mye meslinger i andre land rundt oss, vil det kunne komme tilfeller i Norge, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI til TV 2.

WHO rapporterer tirsdag at over 50 land har hatt kraftige utbrudd av meslinger i 2023, og sier det er dobbelt så mange som i 2022, ifølge Reuters.

Fakta om meslinger: * Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli). * Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte. * Gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber. * På verdensbasis er meslinger den vanligste dødsårsaken blant barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon. Kilde: Folkehelseinstituttet, UNICEF, Røde Kors,Verdens helseorganisasjon via NTB.



Kan få mindre utbrudd

Enn så lenge er det ikke påvist tilfeller av meslinger i Norge i år, men i 2023 ble det påvist to tilfeller av sykdommen.

Dersom det skulle bli påvist tilfeller av meslinger her til lands, så kan det få konsekvenser for visse grupper.

– Det kan også føre til smitte videre, hvor særlig uvaksinerte eller sårbare personer er utsatt, men sannsynligheten for et større utbrudd er liten på grunn av høy vaksinasjonsdekning, sier Greve-Isdahl.

Overlegen er spesialist på barnesykdommer, og Greve-Isdahl er i tillegg leder av barnevaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Selv om vi ikke frykter store utbrudd i Norge, kan vi få mindre utbrudd i lokalmiljøer med lommer av uvaksinerte personer, sier hun.

EKSPERT: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI tror Norge vil kunne bli rammet av meslinger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sliter med å ta igjen det tapte

Vaksinasjonsdekningen i Norge har vært stabilt høy gjennom pandemien, både for dosen som gis når barn er 15 måneder gamle og for dosen som barn får i 6. klasse.



Det samme kan ikke sies om andre land.

Mange land i Europa og resten av verden har meldt fra om utfordringer med å opprettholde vaksinasjonen hos barn under pandemien.

– Det kan skyldes nedstengninger, at personer var i karantene eller ikke ønsket å oppsøke helsetjenester, og at helsepersonell var opptatt med vaksinasjon mot covid-19, sier Greve-Isdahl.

Det har ført til lavere dekning av vaksinasjon mot meslinger, hvor flere land sliter med å ta igjen det tapte.

– Derfor ses nå utbrudd og økning i meslingetilfeller i flere land, sier overlegen.

Verdens helseorganisasjon omtaler situasjonen som «kritisk».



Selv om det ikke er påvist tilfeller av meslinger i Norge, så preges vi for tiden av en annen alvorlig barnesykdom.

ØKNING: FHI rapporterer om en økning i antall tilfeller av kikhoste, som skyldes bakterien Bordetella pertussis. Dette er forkortet til b.pertussis. Foto: Ukesrapport FHI.

Oppstart i mai 2024

FHI ser en klar økning av barnesykdommen kikhoste.



– Det har vært en økning i påviste tilfeller av kikhoste siden i høst, i tillegg til en økning i andel positive av alle som blir testet, sier Greve-Isdahl.

Over de siste to ukene har det vært påvist 85 og 92 tilfeller, ifølge FHI.

Forekomsten per 100.000 innbyggere er høyest blant barn og unge i aldersgruppen 5-14 år, samt for personer i aldersgruppen 15-29.

Det jobbes nå med å etablere et vaksinasjonsprogram for kikhostevaksine til gravide, etter at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sendte ut forslaget på høring i midten av mars.

FHI bekrefter at oppstarten vil bli i mai 2024.

– Etter at Helseministeren kunngjorde at det ville bli et gratis tilbud til gravide, har vi fått mange henvendelser på vår rådgivningstelefon for helsepersonell, sier Greve-Isdahl.

– Det kan tyde på at det er en stor interesse for vaksinasjonstilbudet blant gravide, og det er positivt, legger hun til.