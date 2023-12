Vil knipe inn på boliglånsrenten

OPPSKRIFTEN KLAR: SV og finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski vil ha økt regulering og større konkurranse mellom bankene for å sikre at boliglånskunder ikke betaler unødig høye renter. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hver fjerde boliglånskunde kan kutte minst 15.000 kroner i rentekostnader årlig. Det viser beregninger nettjenesten Renteradar har utført for TV 2.

Forbrukerrådet mener nordmenn samlet kan spare flerfoldige milliarder i året dersom de jobber hardere for å finne banken med de beste lånebetingelsene.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, reagerer på TV 2-saken som viser at norske banker skor seg fett på boliglånskundene.

RENTEFEST FOR BANKENE: Markedssjef Sindre Noss i Renteradar har regnet på hvor mye nordmenn kan spare på å forhandle ned renten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etterlyser samfunnsansvar

– Denne saken viser at bankene ikke tar nok samfunnsansvar, og det går på bekostning av kundene. Bankene er i for liten grad regulert til forbrukernes beste, og det er for lite konkurranse i bankmarkedet. Resultatet er at bankene skor seg godt på lånekunder, noe som er ekstra ille nå i dyrtida, sier Kaski til TV 2.



– Hva mener bør gjøres for å hjelpe kunder til å oppnå mer rimelige rentekostnader?

– Vi må regulere bankene til forbrukernes beste, for det kan ikke være bankkundenes ansvar alene.

Kaski påpeker at i høstens budsjettforhandlinger med regjeringen har SV fått gjennomslag for krav til mer åpenhet om bankenes prissetting og drift.

– Det er et viktig første skritt, for i dag er det svært vanskelig for forbrukerne å orientere seg, sier Kaski.

MYE Å SPARE: Svært mange boliglånskunder kan forhandle frem en bedre boliglånsrente. Foto: Grafikk / Renteradar

Vil ha maks differanse

– Er det noe som bør gjøres politisk med tanke på kravene og forventningene som stilles til norske finansinstitusjoner i denne sammenheng?

– SV mener det må være krav til bankene om en maksimal differanse mellom låne- og innskuddsrentene. I dag er det i altfor stor grad slik at lånerentene skrus opp raskere og mer enn innskuddsrentene når sentralbankrenten øker.

Kaski sier at dette tjener bankene stort på, mens bankkundene taper.

– Det må også bli bedre forhold for små banker som tar opp konkurransen mot de få og store bankene som dominerer markedet i dag.

Hun lover at SV kommer til å fortsatt bite seg fast i tema.

– SV har løftet bankregulering til forbrukernes beste i både budsjettforhandlingene og gjennom egne forslag i Stortinget, og det kommer vi til å fortsette å gjøre også etter jul, og å etterlyse handling fra finansminister Vedum, sier Kaski.

De siste to årene har hele tolv rentehevinger gitt en langt dyrere boliglånsrente for nordmenn og første rentekutt fra Norges Bank er spådd å først komme til høsten neste år.