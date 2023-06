Vil innføre begrensninger

I oktober i fjor gikk TV 2 om bord i den Murmansk-registrerte tråleren «Svyatoy Spiridon». Kaptein Aleksandr Zabadnikov og mannskapet hans hadde ligget til kai i Tromsø en hel måned, i påvente av en reparasjon.

Strammet grepet

Bare to dager senere besluttet regjeringen at russiske fiskefartøy bare får anløpe havnene Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø – og ingen andre havner i landet.

Politiet og Tolletaten hadde også trappet opp kontrollen med de russiske båtene, og politimesteren i Finnmark hadde nektet russiske sjøfolk å forlate havneområdene når de lå til kai med skipene sine.

I vår ble dette innskrenket til en enda mindre del av havna i Båtsfjord og Kirkenes.

Fritt fram – til nå

I Tromsø, derimot, har utenlandske sjøfolk kunnet reise visumfritt i hele regionen, i tre måneder av gangen uten visum, så lenge skipene deres har ligger til kai – fram til nå.

For nå kan bevegelsesfriheten bli mindre for kaptein Aleksandr og hans russiske kollegaer som legger til kai i Tromsø, samt alle andre sjøfolk fra nasjoner som ikke er medlem av EU/EØS.

For nå har politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt sendt ut et forslag på høring om å innføre begrensinger i landlovsretten i alle kommunene i Troms.

Vil begrense

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen og erfaringene vi har gjort så langt, gjør at vi ser at det er nødvendig å innskrenke de geografiske områdene og håndheve lovverket mer effektivt, sier politimesteren i en pressemelding tirsdag.

VIL STRAMME INN: Politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt vil innskrenke bevegelsesfriheten til utenlandske sjøfolk. Foto: Nils Ole Refvik

Under normale omstendigheter gir den såkalte «Landlovsretten» unntak fra visumplikten, som gir sjøfolk rett til å forlate skipet og gå i land når det befinner seg i havn eller til ankers. Landlov er også betegnelse på selve oppholdet i land.

Slik landloven virker i dag, kan sjøfolkene gå i land og oppholde seg i hele kommunen og tilgrensende kommuner fra havnen hvor fartøyet ligger.

For byene Tromsø, Finnsnes og Harstad foreslår politiet nå begrensninger til tydelige opptegnede områder. Ved de øvrige havnene foreslås den geografiske begrensningen til å gjelde 1,5 km fra havneanløpet.

HIT, MEN IKKE LENGER: Politiet i Troms vil begrense landslovsretten til følgende område i Tromsø. Foto: Troms politidistrikt

Apotek er lov

Politiet skriver i pressemeldingen at landlov er en viktig del av arbeidsmiljøet til de som arbeider om bord på fartøy. Derfor vil de forsøke å legge til rette for at sjøfolk skal kunne oppsøke butikk, apotek, tannlege og lege.

Ved behov for helsehjelp på landlovsområder som ikke dekker lege, tannlege og annet, vil mannskapet kunne kontakte Troms politidistrikt for tillatelse til ferdsel utenfor det geografisk avgrensede området.

Den foreslåtte forskriften vil ikke medføre endring i reglene for innreise til Schengen eller Norge. Den er kun ment å begrense bevegelsesfriheten for sjøfolk under utøvelse av landlovsretten i politidistriktet. Forslaget vil derfor ikke medføre noen geografisk begrensing for EU/EØS-borgere.