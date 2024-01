Vil ikke peke på Melby som statsminister-kandidat

Venstre-kaptein Guri Melby skuer mot Danmark på dekk elleve på danskebåten.

Hun kaster boblejakken i den gyldne ettermiddagssolen.



– Jeg tror mange nordmenn kjenner Danmark som et ganske fritt og liberalt land. Det passer veldig godt med Venstres grunnverdier, så jeg tror vi kommer til å ha det fint både her på danskebåten og ikke minst også i København, sier Melby.



SEILER I MEDVIND: Partileder Guri Melby tok Venstre med på seminar på danskebåten Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun har en knallmåling i ryggen, den beste på 27 år, når båten kaster loss. Oppslutningen på 7,2 prosent i TV 2-målingen gjør noe med selvtilliten, vedgår Melby.

– Det er klart at det gir en «boost» når vi går inn i en samling der vi skal legge plan for hvordan vi skal vinne valget, sier Melby.

Der er det ikke sperregrensa på 4 prosent som gjelder, men hvor mye det de internt kaller «Det nye Venstre» kan vokse.

– Heldigvis så har vi hatt gode målinger hele denne høsten. Vi hadde et godt lokalvalg. Vi har fått dyktige folk inn i posisjoner, særlig i de store byene, men også andre steder i landet. Så jeg håper jo at dette ikke bare er toppen på en trend, men at vi også kan vokse videre ut ifra det, sier Melby.

Rotevatn i baren

Hun finner nestleder Sveinung Rotevatn i baren på åttende dekk. Det er han som har fått partitoppene i Venstre til å legge seminaret nettopp på danskebåten.

– Ja altså, jeg har ikke lagt skjul på at jeg er danskebåt-entusiast og da måtte jeg selvfølgelig få med resten av partiet også, sier han.

Perfekt for en som er liberalt anlagt, erklærer Rotevatn.

– Det er litt sånn frisone da, der en er midt ute på havet - og jeg holdt på å si - ingen regler gjelder lenger, humrer han.

SKÅLER: Guri Melby er fornøyd med at Venstre , ifølge TVs måling appellerer spesielt til unge kvinner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En øl midt på dagen smaker utmerket.

– I Danmark er de litt mer liberal på sånt, kommenterer Melby og skåler for nye velgere som strømmer til.



I pausen på seminaret snoker Ola Elvestuen, Grunde Almeland og andre Venstre-profiler etter snacks.

– Norge trenger ny regjering det har vi lyst til å bidra med, slik at vi får en grønnere og mer liberal politikk, sier Melby.



Vil ikke ha Melby som kandidat

Melby kommenterer at det knapt er mer i ølglasset enn et snitt.

I november i fjor åpnet hun for å være statsministerkandidat for en borgerlig regjering foran stortingsvalget i 2025.

– Altså, jeg er Venstres partileder, og hvis partiet og folk vil ha meg som statsminister, så skal jeg stille som kandidat, sa Melby.

Men den gode stemningen i baren får ikke hennes egen nestleder til å peke på henne som statsministerkandidat.

– Et parti som skal kreve statsministeren må gjøre et svært godt valg, så vi må begynne med å gjøre et svært godt valg før vi begynner på den typen diskusjon, avfeier han bestemt.



VENSTREDUO: To av tre i Venstreledelsen , Guri Melby og Sveinung Rotevatn, på tur. Abid Raja var syk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På spørsmål om Rotevatn frykter det kan slå tilbake om Venstre følger Sps eksempel fra forrige valg, og utpeker sin egen statsministerkandidat, svarer han:

– Jeg tror vi får si det slik at Venstre satser på å gjøre best mulig valg i 2025, og Venstre har en strålende partileder i Guri Melby. Så tror jeg at et parti som skal be om statsministeren må gjøre et meget godt valg. Vi er mest opptatt av å få til et skifte, understreker han.



Holder spørsmålet åpent

Nestlederens kategoriske avvisning går tilsynelatende ikke inn på Melby.

– Jeg tar det ikke som en veldig kraftig fornærmelse, må jeg si. Vi kommer ikke bort i fra det faktum at for å få innflytelse i Norge, for å få gjennomslag for de sakene som er opptatt av, så må vi samarbeide med andre partier. Men vi skal være knalltydelige på at Venstre vil ha et skifte. Vi vil ha en ny regjering som gir bedre svar enn dagens på de store utfordringene som vi står overfor.

Men Melby utelukker ikke at hun kan komme til å være Venstres statsministerkandidat i 2025.



PÅ TOPPEN: Partileder Guri Melby på øverste dekk på DFDS. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi kommer til å gå til valg på en ny regjering, og vi skal være veldig tydelig på hvem vi vil samarbeide med. Og så tror jeg vi tar den diskusjonen når den nærmer seg valget i 2025.



– Altså før valget 2025?



– Før valget i 2025 så kommer vi til å avklare hva slags regjeringsalternativ vi går til valg på. Jeg tror ingen velgere skal være i tvil om hvem som skal være vår statsminister, men det er altfor tidlig å konkludere nå. Som Sveinung sa, så er det mange politikere i Norge som har et stort ansvar for å gjenoppbygge tillit. Erna Solberg er en av dem. Den jobben er hun jo godt i gang med, og det håper jeg at hun fortsetter med også, sier Melby.



Solberg er per i dag heller ikke på Rotevatns ønskeliste.

– Nei, akkurat nå på Stortinget jobber jo kontroll og konstitusjonskomiteen fortsatt med disse habilitetsskandalene, og de skal få gjøre ferdig jobben sin. Og så tror jeg at Erna Solberg må bygge opp tilliten til seg selv, sier Rotevatn.



Millardærer for Melby

To av Norges aller rikeste, Stein Erik Hagen og Johan H. Andresen, har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker Melby som statsministerkandidat for borgerlig side, hvis Solberg ikke er aktuell.



– Hva har du å tilby dem?



– De har selv sagt at de oppfatter Venstre som et tydelig parti, et parti som er opptatt av en mer næringsvennlig politikk, et parti som er tydelig i utenrikspolitikken, støtter demokratiske verdier, men også et parti som er opptatt av at vi må ta Norge gjennom et grønt skifte samtidig som vi tar vare på arbeidsplasser. Den rollen den vil jeg gjerne fylle, sier Melby.

Hun peker på tre vinnersaker for Venstre fram mot 2025.



LUNSJ: Ola Elvestuen og Alfred Bjørlo rundt bordet sammen med Guri Melby og Sveinung Rotevatn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er å løse klima og naturkrisen. Det er å ta vare på demokratiet og friheten som vi er så glad i, og også det å sikre at alle barn kan gjennomføre en skoledag, sier partilederen.

Rotevatn tror «lommeboka» blir kjempeviktig i stortingsvalget.

– Jeg tror mange velgere er bekymret sin egen privatøkonomi og mangler tillit til at denne regjeringen styrer norsk økonomi på en betryggende måte. Det å få en økonomi som legger bedre til rette for at bedrifter kan vokse, gi skattelette til næringslivet, og at folk får mer enn i lommeboken sin blir veldig viktig for Venstre og for et nytt regjeringsalternativ, sier nestlederen.

Champagne på taxfree

Melby går forbi taxfree-butikken. Den åpner ikke før etter at båten har lagt fra land.

– Venstre går inn for å legge ned taxfree-butikker, så det gjør vel ikke noe for deg at den er stengt?

– Det vi ikke ønsker er at vi skal ha et taxfree på flyplasser som stimulerer til mer flyreiser. Vi har ikke sagt noe om taxfreeordningen på danskebåten, sier Melby.

– Blir det en champagne etter hvert?

– Jeg tenker vi har hvert fall god grunn til å feire når vi har en så god måling, og det er viktig å kose seg opp, så det blir sikkert rom for champagne.

MORO: Latteren sitter løst hos Guri Melby på Venstres strategiseminar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Melby legger ingen restriksjoner på Venstres seminardeltagere.

– Altså jeg har gitt gruppa frie tøyler, og så må man selvsagt oppføre seg som folk. Men det er lov å ha det moro når man er på danskebåten.