Vil ikke kalle Amundsen-innlegg rasistisk

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke kalle partifellen Per-Willy Amundsens innlegg på Facebook rasisme.

Torsdag skrev Amundsen et innlegg om Israel. Da kom han i konflikt med en som kommenterte på posten.

«Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», skrev han blant annet i innlegget.

FACEBOOK: Dette innlegget publiserte Amundsen på Facebook torsdag kveld. Foto: Skjermdump.

Vil ikke kalle det rasisme

Listhaug har tatt avstand til innlegget ved flere anledninger. Men hun vil ikke kalle utspillene rasistiske når TV 2 spør.

– Vi reagerer kraftig på det og kommer til å følge det opp.

– Så du vil ikke si at det er rasisme?

– Jeg mener det er totalt uakseptabelt, og det er derfor vi skal følge det opp. Så har ikke jeg noe behov for å karakterisere det som det ene eller det andre, annet enn å si at vi ikke finner oss i denne type oppførsel.

– Intern prosess

Amundsen er i hardt vær etter flere Facebook-innlegg. I tillegg til innlegget om arabere, langet han hun mot kvinner i forbindelse med kvinnedagen.

«Vet ikke opp eller ned på en penis», skrev han om kvinner.



Listhaug vil ikke svare på om Amundsen kan fortsette som leder av justiskomiteen etter de to kontroversielle innleggene.

– Vi skal ha en intern prosess, sier hun.

Nevnte statsministerrolle

Denne helgen har Fremskrittspartiet landsstyremøte på Gardermoen.

Fra talerstolen sa Listhaug at hun etter valget neste år vil regjere alene med Høyre.

Hun vendte samtidig Venstre og KrF ryggen.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning, sier Listhaug.

VIL REGJERE: Listhaug lanserte en ren Høyre-Frp-regjering for neste stortingsperiode. Foto: Lage Ask / TV 2.

Hun åpnet også for selv å bli statsminister, hvis Frp blir det største partiet.

– Vi mener det er naturlig at det er det største partiet får statsministeren, så er det velgerne som til syvende og sist avgir sin dom, og det skal vi respektere, sier Listhaug.

Hun peker likevel på Høyre-leder Erna Solberg som den naturlige statsministerkandidaten for høyresiden.

– Vi ser per nå at Høyre er det største partiet, og Solberg er per nå leder i Høyre, og det er et utgangspunkt.

Solberg: – Lover godt

Høyre-leder Erna Solberg er glad for at Frp-leder Sylvi Listhaug i sin landsstyretale fastslo at Frps mål i valget 2025 er et regjeringssamarbeid med Høyre.

– Jeg er veldig glad for at både Frp, Venstre og KrF så tydelig slår fast at de ønsker å bytte ut Støre-regjeringen, og at de alle gjerne vil samarbeide med Høyre. Jeg tror aldri hele borgerlig side har vært så samlet, så lenge før et stortingsvalg, som nå. Det lover veldig godt, sier Solberg i en kommentar til TV 2.

Hun er også glad for at Listhaug støtter Høyre-lederen som statsminister.

FORNØYD: Høyres leder Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen/NTB.

– Det er veldig hyggelig, sier Solberg.