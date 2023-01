– Vil ikke ha likdeler av dyr i kjøleskapet

Prøver å lokke deg til et kollektiv uten kjøtt, fisk, egg, melk og med kort distanse til miljøaktivisme.

VEGANERE: Denne gjengen, med Andreas Sundbø til venstre, vil lage et vegansk kollektiv i Oslo. Foto: Privat

For noen uker siden møtte Andreas Sundbø (43) en person med lik interesse: Vegansime.

De kom i prat og fant ut at begge trengte et sted å bo i Oslo. Da begynte de å klekke ut idéer sammen.

Etter hvert la Sundbø ut en litt annerledes boligannonse.

– Hei, ser du etter et sted å bo uten likdeler fra dyr, skriver han i en annonse på Facebook.

– Jeg hadde tenkt på idéen en stund, å lage et vegansk kollektiv. Vi søkte etter personer på nettet, og vi ble fort en gjeng som så potensiale i å lage et kollektiv med veganske aktivister, forteller Sundbø til TV 2.

– Du syns ikke dette er litt spesielt?

– Nei, jeg synes det er spesielt i det hele tatt å ikke ville ha likdeler av drepte dyr i kjøleskapet, på benken eller på bordet. Det jeg syns er spesielt, er å drikke morsmelk fra andre arter. Det er en stor fordel å kunne dele oppskrifter med hverandre og lage mat felles, sier veganeren.

AKTIVIST: Sundbø står ofte på Karl Johan for å vise frem videoer av dyr. Foto: Sidney dxe

– Ikke diskriminerende

Sundbø mener et kollektiv er passende, for da er alle enige om dyr i industrien ikke er mat.

– Vi ønsker å bo i et hjem der vi kan slippe å bli minnet på samfunnets unødvendige utnyttelse av dyr ved å bli tvunget til å se og lukte kroppsdeler fra mishandlede dyr. Derfor vil vi lage et vegansk kollektiv, forteller han.

– Er det ikke diskriminerende mot ikke-veganere?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er ikke uvanlig at folk med samme interesser finner sammen i et kollektiv. Det er heller ikke mot diskrimineringsloven om å be folk ikke ikke ta med kjøtt, fisk, egg og melk inn i en leiligheten, svarer han.

TV 2 har vist annonsen til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

De vil ikke kommentere konkret på denne annonsen, men viser til at man står fritt til å velge hvem man bor med.

– Det er imidlertid ikke lov å opplyse i en utleieannonse at noen er uaktuelle leietakere på grunn av hudfarge, seksuell orientering, religion, nedsatt funksjonsevne eller andre diskrimineringsgrunnlag, sier Edin Babic, kommunikasjonssjef i LDO.

Aktivistkollektiv

Sundbø jobber som spillutvikler, men på fritiden er han en «aktivist».

Han er ofte å finne på Karl Johan med slagord for bedre klima- og dyrepolitikk.

Kort vei til sentrum gjør det enda enklere å drive aktivisme.

Denne aktivismen vil de også diskutere i fellesrommene i kollektivet og utveksle idéer.

– Det er aktivisme i bildet. Det vil også være en stor fordel at vi kan treffes ofte og utveksle erfaringer. Det er kort vei ned til Karl Johan og det kan bli et nettverk når vi bor alle sammen, forteller han.

Mye interesse

Annonsen har bare vært ute noen få dager, men likevel har mange meldt sin interesse for det litt alternative kollektivet.

– Siden vi fant denne tolvromsleiligheten har vi bare hatt ni dager. Siden vi la den ut for noen dager siden har det vært over 50 personer som har vært interesserte, sier Sundbø.