Gjenbruksbutikker vil sikre bærekraftig mote, men opplever at skattereglene jobber mot dem. Nå krever MDG momsfritak på klesutleie.

I stedet håper hun at du vil leie den etter henne.

– Jeg leier jo to plagg i måneden, så da er spørsmålet om jeg kanskje skal finne nyttårskjolen!

MDG-politiker Lan Marie Berg besøker gjenbruksbutikken «Eftir» på Aker Brygge i Oslo.

Iført en knæsj rosa vinterkåpe, som hun allerede har på utlån, leter hun etter en kjole hun kan leie for høytidssesongen.

Eftir-gründer Cecilie Ova Nielsen viser henne rundt i butikken, som åpnet i sommer.

PÅ KLESJAKT: MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg leier klær månedlig hos gjenbruksbutikken Eftir på Aker Brygge. Der får hun ofte gode forslag fra Eftir-gründer Cecilie Ova Nielsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Alt vi har i vår butikk er ombruk. Du kan kjøpe brukt, leie, og levere inn klær når du er ferdig med å bruke dem, forteller Nielsen.

– Vi trenger jo ikke en ny kjole hver gang vi skal på fest. Så da kan du enten kjøpe den brukt eller leie den her, fortsetter hun.

– Det er fantastisk! utbryter Berg.

Butikkgründeren og MDG-toppen er begge lidenskapelige opptatt av gjenbruk og er krystallklare på én ting: Det må bli mer attraktivt å velge grønt.

MIDT PÅ AKER BRYGGE:Takket være «litt goodwill» fra aktørene på Aker Brygge har Eftir-gründer Cecilie Ova Nielsen sikret seg et stilig og sentralt lokale i den populære bydelen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Norge kjempelangt etter

Med dagens regelverk må Eftir-gründeren betale 25 prosent moms hver gang hun leier ut eller selger et bruktplagg, til tross for at plagget allerede har blitt beskattet.

Dermed kan nøyaktig den samme kjolen bli beskattet flere ganger.

BLING: Eftir vil være et bærekraftig motealternativ også for de med råd til dyre designervesker.

– Det er ikke momsen i seg selv som er et problem, vi vil gjerne betale moms. Men vi vil ikke betale moms ti ganger på samme plagg, sier hun.



– Men når selve konseptet er å leie ut de samme plaggene, kan man vel ende opp med å betale litt lite moms igjen?

– Her må man tenke sirkulært. Dette er produkter som allerede har blitt «momset». Man må gjøre noen lettelser for å gjøre det mer attraktivt å velge brukt, mener gründeren.

MOMSLEI: Nielsen har sett seg lei av at hun må betale moms for bruktplagg som allerede har blitt beskattet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Opplever dere at reglene jobber imot dere?

– Absolutt! Hvis vi ikke hadde hatt «litt goodwill» fra Aker Brygge for lokalene, så hadde vi ikke klart dette.

Nielsen mener det må tilrettelegges bedre for såkalte sirkulære bedrifter.

– I den lineære modellen er det bare ny, billig produksjon som kjøres rett inn i markedet. I den sirkulære modellen reparerer vi og lager nye løsninger.

BRUKT: Men det betyr ikke at klærne er oppbrukt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er helt andre premisser som ligger til grunn, og per i dag ligger Norge kjempelangt etter, sier hun.



Klesindustrien er ansvarlig for opptil åtte prosent av de globale klimagassutslippene. Det er altfor mye, mener Lan Marie Berg.

– Vi må prøve å få forbruket inn på et annet spor. Da må vi gjøre det attraktivt.

VIL TILRETTELEGGE: Berg vil tilrettelegge for at flere ser seg tjent med å leie klær, fremfor å kjøpe nytt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi ønsker momsfritak på utleie, på brukt og på reparasjon, sånn at det skal bli enkelt for alle å leve miljøvennlig og bidra til en sirkulær klesindustri, sier Berg.

Målet er å få bukt med «fast fashion»-industrien.

– Tanken bak moms er jo å finansiere velferdsstaten vår. Hvorfor er det likevel riktig å kutte momsen her?

– Fordi her er momsen allerede betalt. På mange bruktplagg så er det betalt flere ganger, understreker Berg.

– Blir feil

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) synes det er fint med klesutleie, men han har ingen planer om å kutte momsen.

SETTER NED FOTEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke åpne for momsfritak på klesutleie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er mange ting vi leier, så hvis vi bare skal ha inn moms på den klassiske varen så blir det feil, mener han.

– Men hvorfor skal man betale moms på den samme jakken flere ganger dersom det er flere som leier den?

– Hvis det er en utleievirksomhet, så driver man jo med utleie. Men da får du også fradrag hvis du har kostnader i butikken, i lokaler, den type ting. Så det er jo den dagen du går i overskudd at du får moms, som i andre type tjenester, sier han.

I gjenbruksbutikken Lé Trend i Oslo sentrum er hvert plagg nøye utvalgt. De er selv kjøpt inn av gründer Lila Cacaj.

Cacaj mener hun er nødt til å overprise klærne for å betale momsen på 25 prosent. Det smerter når de fleste av kundene hennes er tenåringer og unge voksne.



– Ingenting blir gitt oss gratis. Vi reiser og kjøper inn alt selv.

– Jeg synes det er tøft. Jeg skulle ønske den momsen ble fjernet for godt, sier hun.

Det har vært krevende å få butikken opp på beina, forteller butikksjefen.

SPEIDET FREM: I gjenbruksbutikken Lé Trend i Oslo sentrum kan du kjøpe nøye utvalgte bruktplagg. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvordan ville et momsfritak påvirket din butikk?

– Det hadde hatt veldig mye å si, for da hadde prisene vært annerledes. Da hadde vi gått ned i pris, sier hun.

Cacaj synes det er synd at gjenbruksbutikker må betale moms, når privatpersoner som selger brukt slipper.

– Vi sitter med så mange regninger for å få butikken til å gå rundt, også må vi i tillegg betale moms. Det er veldig urettferdig. Hvis vi skal kjempe for miljøet og gjenbruk så bør det være likt for alle, mener hun.

UNG OG TRENDY: Leder av Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola, er innom favorittbutikken sin Le Trend i Oslo sentrum. Hun vil gi dem fritak for momskravet på 25 prosent. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Fremtiden ligger i gjenbruk

Hun får støtte av Andrine Hanssen-Seppola, som leder Senterungdommen.

Selv går ungdomspolitikeren ofte innom Lé Trend for å lete etter nye bruktskatter. I motsetning til moderpartiet vil hun kutte momsen både på klesutleie og brukt.

– Unge og folk i samfunnet har lyst til å kjøpe brukt og da mener jeg det er riktig fra politisk hold å tilrettelegge for det.

UENIG MED TRYGVE: Ungdomspolitikeren har tro på at hun skal klare å overbevise sin egen partileder til å tilrettelegge bedre for gjenbruk. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Fremtiden ligger i gjenbruk, mener hun.

Hanssen-Seppola har troen på at hun skal klare å overbevise sin egen partileder i Finansdepartementet.

– Jeg tror at Senterungdommen alltid er litt ekstra grønn. Det ligger litt hos oss ungdommer. Vi er offensive når det gjelder klima og miljø, og vi skal sørge for at moderpartiet vårt også er det, sier hun.

– Byråkrati og vanskeligheter

Når det gjelder momsfritak på salg av bruktklær, viser Vedum til at bruktselgere kun trenger å beregne moms av differansen mellom innkjøps- og salgspris.

– Men i bunn og grunn ønsker vi ikke å lage veldig mange ulike momsregler, for det blir det veldig mye byråkrati og vanskeligheter av, sier han.

AKILLESHÆL: Gjenbruksbutikkene sliter med 25 prosent moms på utleide varer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvorfor ikke fjerne den helt for å stimulere til grønn omstilling?

– Fordi vi skal finansiere skole, sykehus, din og min velferd. Og da er moms en viktig del av det. Hvis vi skal lage for mange unntak så er det vanskelig å få et velfungerende momssystem, mener han.

Sp-toppen synes imidlertid det er bra at ungdomspartiet tar til orde for det.

– De skal selvfølgelig komme til partiet med sine standpunkt og kjempe for det.

JEG FANT, JEG FANT: Etter nøye leting hos Eftir har Berg snart plukket ut en kjole for å leie til høytidssesongen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Burde være enkelt

Tilbake hos Eftir på Aker Brygge er ikke Lan Marie Berg særlig imponert over Vedums argumenter for å droppe momsfritak på klesutleie.

– Han bruker jo ganske mye krefter for å subsidiere eller kutte i avgifter til fossilbiler for eksempel, så han er jo veldig opptatt av å lette avgiftene på andre type ting, sier hun.

– Du kjøper ikke argumentet om at det vil kreve for mye byråkrati og skape for mange unntak?

– Absolutt ikke. Dette burde være enkelt, slår hun fast.