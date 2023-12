Vil ikke avvise at renten kan bli satt opp en gang til

JUL: Nordmenn kan kanskje gå inn i julen uten en ny renteheving. Men at det ikke kommer en renteheving på nyåret er ikke alle like sikre på. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mandag kom det etterlengtede inflasjonstallene for november. De viste at inflasjonen, eller i hvert fall kjerneinflasjonen, lå under det Norges Bank selv hadde regnet med.

Det fikk økonomer over hele landet til å rykke ut og erklære at det endelig var tid for rentestillstand.

Likevel er det ikke alle økonomer som selvsikkert vil si at siste renteoppgang, for denne gang, er forbi.

– Det er nok ikke helt sikkert ennå at vi har fått siste renteheving, fordi mandagens tall, selv om de var svakere, så er det bare én observasjon. Vi trenger noen flere måneder før vi kan være helt sikre på at prispresset virkelig avtar, sier DNB Markets seniorøkonom, Oddmund Berg.

AVVENTER: Oddmund Berg i DNB Markets spretter ikke champagnen selv om prisvekster ser ut til å avta. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Vil holde mulighetene åpne

Berg tror sentralbanken vil se flere tegn på at prisveksten er i ferd med å avta, før de annonserer selv at toppen definitivt er nådd.

– Og derfor så vil de nok ikke heve renten i desember, men kanskje ha en rentebane som har muligheter for at det kan komme en heving til senere, sier han.

Torsdag vil nemlig Norges Bank også legge frem årets siste pengepolitiske rapport. Der vil sentralbanken legge frem en ny rentebane som altså viser hvordan styringsrenten kan utvikle seg fremover.

– Også vil de nok antyde at renten skal ligge høyt ganske langt ut i 2024, sier Berg.

Tror det blir rentekutt i juni

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, er langt mer sikker på at toppen er forbi dersom renten ikke heves på torsdag.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank Foto: SpareBank 1 SR-Bank

– Det er mye lavere inflasjonspress og mye lavere renter i viktige land rundt oss, både i Europa og USA. Også i Norge så ser vi heldigvis at det begynner å bli tegn til at inflasjonspresset avtar, sier Knudsen.

Skal man stole på historien, kan vi da allerede få et rentekutt i mars, seks måneder etter siste renteheving. Knudsen tror imidlertid vi må vente litt lenger.

– Jeg tipper før sommeren en gang, og da ser juni ut som det mest sannsynlige akkurat nå, sier Knudsen.

Toppen er nådd

Tirsdag la NHO frem en fersk rapport over utsiktene til norsk økonomi. Der slår de fast at de tror rentetoppen er nådd, og at renten skal ned etter sommeren.

Øystein Dørum, sjeføkonom NHO Foto: Rune Blekken / TV 2

– Inflasjonen synes nå å ha passert toppen. Det gir sentralbankene rom for å senke styringsrentene noe tidligere enn ventet, og peker mot en liten bedring i vekstbildet mot slutten av neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.