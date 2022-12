Vil hjelpe norske pedofile: – Sterkt belastende

De siste månedene har det florert kampanjeplakater på T-banestopp, togstasjoner og sosiale medier – rettet mot personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

De som står frem i kampanjen er svakt sladdet, og etter kampanjen opplevde Helsedirektoratet at dobbelt så mange stod frem. Det siste året har de brukt 7,7 millioner på kampanjen, og siden kampanjestart i 2020 har rundt 150 personer vært til behandling, landet rundt.

Et slags tilbud som dette tilbys derimot ikke i alle land. Det forteller divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, til God morgen Norge:

– Det finnes i noen andre land, som Danmark, Tyskland og England. Det som er spesielt i Norge er at vi har tilbud som er landsdekkende, og som når alle i hele landet, fastslår han.

Kampanjen har nemlig vekket stor oppsikt, og han forklarer videre at mange har følt på et «ubehag» etter å ha fått den inn med morgenkaffen.

Tydelig formål

Til tross for at kampanjen nylig ble avsluttet, hadde de et klart formål i tankene da de gikk i gang med kampanjen:

– Det viktige her er jo formålet, som er å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Derfor er det opprettet en helsetjeneste for personer som har seksuell interesse for barn, og den helsetjenesten mente vi var viktig å komme ut med, slik at det ble kjent.

KLART FORMÅL: Divisjonsdirektør Johan Torgersen forteller at de hadde et klart formål bak reklamekampanjen. Foto: God morgen Norge/TV 2

Han legger derimot ikke skjul på at reklamekampanjen skal føles ubehagelig å se på:

– Dette er en tematikk som folk opplever som støtende og ubehagelig å forholde seg til. Når du får den rett i ansiktet, så skaper den reaksjoner, og dette diskuterte vi veldig grundig i Helsedirektoratet før vi gikk ut med kampanjen, forteller divisjonsdirektøren og fortsetter:

DETFINNESHJELP.NO: Kampajeplaktatene har vekket stor oppsikt. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Vi var vel vitende om at den skulle skape reaksjoner, føle på ubehag – og samle inn noen klager. Men vi landet på at det er en pris å betale, ved å gi hjelp til noen slik at overgrep mot barn blir forhindret.

Han forklarer videre at de har fått mange spørsmål om dette i innboksen, og at mange synes det er vanskelig å forholde seg til.

– Det er noen som syns det er spesielt ubehagelig å få dette rett opp i nyhetsstrømmen sin på sosiale medier. Man er jo vant til veldig målrettede reklamer, men det er ikke denne reklamen. Den er bred og går ut til en gruppe menn, som er mellom 18 til 25 år.

Redde for å bli politianmeldt

Psykologspesialist Svein Øverland har lenge jobbet med denne målgruppen, og forteller at det koster mye for en person å fortelle sin historie:

KOSTER MYE: Psykologspesialist Svein Øverland har lang erfaring med denne målgruppen. Foto: Sifer

– Mange har lyst til og har hatt lyst lenge til å fortelle om det, men de har ikke turt siden de er redd for å bli politianmeldt – kun fordi de har tanker. Noe som i seg selv er feil, ettersom det ikke er tanker som er ulovlig. Men de forteller ofte om mye skam, og et ønske om å gjøre noe med det. De har hatt den bekymringen i 10 til 12 år, siden mange av de er i 20-årene, forteller Øverland.

Han understreker dog at det er vanskelig å komme med konkret statistikk om hvor utbredt pedofili er i Norge, ettersom det ikke er lett å forske på temaet:

– Det er naturligvis ikke lett å forske på det, siden mange vil unngå å snakke om det. Men vi anslår at hos menn er det mellom 1 til 5 prosent. Det er langt lavere hos kvinner, kanskje under halvparten.

Psykologspesialisten forteller at de kaller pedofili en seksuell utviklingsforstyrrelse, og at man enten har det med seg genetisk – eller at det kom som et resultat av noe som skjedde under de første leveårene.

KAMPANJE: Dette er én av plakatene som er lansert i forbindelse med kampanjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV

I tillegg fastslår han at pedofili ikke kan kureres, men at det kan behandles og forvaltes.

– Akkurat som mange av oss kan kjenne på alkoholisme, må du lære deg å gjenkjenne hvilke faktorer som kan trigge den lysten. Du må lære hvordan du skal forholde deg til det når du føler det sterkt, og det er som en annen psykologisk behandling.

Videre forklarer psykologspesialisten at man må ha planer klare for hva du skal gjøre når varselsignalene kommer, og at du må få inn viktige fagfolk som kan temaet godt.

Sterkt belastende

Men i hvilken grad behandlingene fungerer på disse menneskene, har lenge vært diskutert. Det kan likevel legges frem at det har skjedd en betraktelig oppgang i statistikken, og at det endelig begynner å tikke inn resultater:

– Hadde du spurt meg for fire år siden, hadde jeg vært ganske pessimistisk. For første gang på mange år er det mange gode ting som skjer på dette fagfeltet.

KAMPANJE: Dette er én av plaktene som er lansert i forbindelse med kampanjen. Foto: Helsedirektoratet

Øverland, som har 27 års psykologerfaring med pasienter, legger ikke skjul på at slike temaer påvirker de som jobber med det. Etter mange samtaler og behandlinger med mennesker som har begått overgrep, foreligger det nemlig fortsatt en sterk motivasjon bak det.

– Jeg tror at veldig mange andre som også jobber med tunge ting setter pris på det man har selv, også handler det om å hjelpe folk til å ikke skade andre. Min motivasjon til å jobbe med dette, er å hjelpe folk slik at de ikke skal skade barn. Det er jo en stor motivasjon for alle som jobber i dette fagfeltet, og for hver person vi hjelper, forhindrer vi at veldig mange barn får livet sitt ødelagt.

Men når det kommer til de voksne menneskene som faktisk kjenner på disse følelsene, beskriver han de som et folkeslag som er vidt forskjellige som alle andre.

– Veldig mange har jo kjent på denne følelsen siden de var i tenårene, og har kjent på en sterk skam, redsel for å bli avslørt og å føle seg utenfor. Det er en sterkt belastende følelse å gå rundt med, og du kan tenke deg å gå rundt med den tanken om å bli fristet til å skade et barn, konstaterer han.