Vil heve kvikksølv-last, og dekke til nazi-ubåt

Helt siden oppdagelsen i 2003, har den tyske ubåten «U-864» vært et enormt stridstema på vestlandsøya Fedje.

Både aksjonsgrupper og store deler av lokalbefolkningen har i årevis ønsket at styresmaktene skal heve ubåten.

Farkosten inneholder nemlig 67 tonn med kvikksølv, som sakte siver ut på havbunnen. Ifølge regjeringen er 47 000 kvadratmeter av området rundt vraket nå forurenset.

De siste 20 årene har derimot flere ekspertgrupper og andre myndighetsorgan ment at man heller bør dekke til ubåten. Frykten er at heving kan ødelegge kvikksølv-flaskene og forpeste miljøet.

KNEKT: Slik ser deler av ubåten ut. Dette bildet er tatt med undervannskamera i 2005. Foto: Kystverket

Dette er anbefalingen

Nå har et nytt ekspertutvalg kommet med sin konklusjon, og der skriver de at nazi-ubåten bør tildekkes.

Kvikksølvlasten, ønsker de derimot å heve på forhånd.

– Det at vi konkluderer annerledes enn hva som er gjort tidligere, bygger på oppdaterte samfunnsøkonomiske vurderinger og risikovurderinger, sier leder av ekspertutvalget, Gro Kielland.

Hun sier at operasjonen bør være teknisk og miljømessig gjennomførbar.

FIKK RAPPORT: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk overlevert rapporten fra ekspertutvalget tirsdag. Foto: Torstein Bøe

Kielland sier folk og næringslivet sin trygghet har veid tungt i vurderingene.

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran håper rapporten kan bidra til at den årelange sagaen snart får en ende - for alle parter.

– Det er viktig for regjeringa å velge en løsning som er trygg for miljøet og befolkningen. Jeg tar på alvor den uroen folk på Fedje og langs vestlandskysten har levd med i mange år på grunn av denne saken, sier Skjæran.

Nå skal rapporten sendes på høring i tre måneder. I siste instans skal en eventuell beslutning tas i Stortinget.

Glad ordfører

TV 2 satt ved siden av Fedje-ordfører Stian Herøy (H) da han fikk beskjeden om ekspertutvalget sin konklusjon.

Han gleder seg stort over at utvalget vil fjerne kvikksølvet, og håper nå at regjeringen vil holde lovnadene og gjennomføre ryddeaksjonen.

– Jeg håper dette er punktum for hele saken, og at de klarer å fjerne kvikksølvet. Vi hadde ikke fått fred hvis det ikke hadde kommet en endelig løsning med fjerning her, sier Herøy.

GLAD: Fedje-ordfører Stian Herøy (H) håper regjeringen gjør alvor av ekspertutvalget sine anbefalinger. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2.

Han sier kvikksølv-ubåten har gitt årevis med stor usikkerhet og frykt for det vesle øysamfunnet, som opp gjennom historiens løp har livnært seg av nettopp sjøen.

– Nå håper jeg bare de tar dette forslaget inn i statsbudsjettet og gjør alle fornøyd, sier han.

Frem og tilbake

Det var 9. februar 1945 at den tyske ubåten «U-864» ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer, bare fire kilometer utenfor Fedje.

I 2003 kom nyheten fra norske myndigheter om at den var funnet, og at man mistenkte en last med store mengder kvikksølv.

UBÅT: Vraket er delt i to store seksjoner, baug- og akterseksjonen. Baugseksjonen ligger i en ustabil skråning. Foto: GEOCONSULT / HANDOUT/EPA / SCANPIX)

Da undersøkelser viste at den inneholdt hele 67 tonn med stoffet, satt det i gang en voldsom diskusjon på Fedje som de siste 20 årene har forplantet seg helt opp til øverste beslutningsorgan i Stortinget.

I tillegg til kvikksølvet, inneholder ubåten et par tonn med TNT-sprengstoff.

Mens flere statsråder har kommet og gått, har en rekke ekspertutvalg konkludert og snudd i saken om hvorvidt ubåten bør heves eller dekkes til.

I 2019 landet Kystverket på å dekke til ubåten, men i oktober 2020 utnevnte daværende statsminister Erna Solberg et nytt ekspertutvalg som skulle vurdere saken.

Det er denne anbefalingen som nå er klar.

DRONE: Fedje er et idyllisk lite øysamfunn på Vestlandet, med rundt 440 innbyggere. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Enormt lang kamp

De fleste innbyggerne på øya ønsker at båten og kvikksølvet fjernes, selv om det betyr en risiko for at flaskene ødelegges og at stoffet spres ut over større områder av havbunnen.

– Dette har vært en enormt lang kamp. Så lang at det nesten er til å miste motet av, sier Reidun Dagmar Moldøen (83), som er en av aksjonsgruppe-grunnleggerne på øya.

Hun har kjempet siden starten i 2003 for heving.

– Ubåten må fjernes, en gang for alle, sier hun oppgitt.