STORT: Et stort kvikkleireskred har rasert E6 ved Stenungsund utenfor Gøteborg. Foto: Mikael Berglund

Skredet natt til lørdag har skapt et gapende hull på E6 nord for Göteborg. Det vil få følger for transporten av blant annet matvarer til Norge.

I 2022 ble det fraktet 280,1 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet, ifølge SSB.

En vesentlig andel av denne trafikken går over Svinesund og videre sørover gjennom Sverige.

Kjell Olafsrud, markedssjef i Norges Lastebileier-Forbund (NFL), omtaler veien som «den desidert største trafikkåren» av varer til og fra Norge.

– Det er veldig mye gods som kommer den veien. Det er fryktelig mye matvarer, og alt mulig annet egentlig, sier han til TV 2.

Men ved Stenungsund, noen mil nord for Göteborg, har det dukket opp et hull på om lag 150 mål.

Natt til lørdag gikk nemlig et 500 meter langt og 300 meter bredt skred på stedet. Veien er stengt i begge retninger.

HULL: E6 er delt i to flere steder etter skredet. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

Olafsrud forklarer at veldig mange varer kommer med båt fra utlandet til Göteborg før de blir kjørt videre i lastebiler til Norge.

– Göteborg havn brukes nesten som en norsk havn, sier han.

– Katastrofal hendelse

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med det svenske Trafikverket, men Jörgen Einarsson, direktør for region Vest, sier på en pressekonferanse at veien vil bli stengt i flere måneder.

– Med de omkjøringene som er på plass nå så vil det ta ca. 45 minutter lengre å kjøre enn det som hadde vært vanlig, sier Fred Anton Mykland til TV 2.



Han er avdelingsleder for Transport øst i Statens vegvesen.

– Dette er helt klart en katastrofal hendelse, og det vil helt klart få konsekvenser. Men utenom at det blir noen forsinkelser så vil jeg ikke si at det er veldig alvorlig per nå, sier avdelingslederen.

Trenger gode omkjøringer

Hvor store følger skredet vil få for varetransporten til og fra Norge kommer helt an på hvor lenge E6 blir stengt, ifølge Mykland.

– Det kommer også an på om de klarer å opprette gode og varige omkjøringer, legger han til.

Trafikverket opplyser på nettsidene sine at de har fått på plass midlertidige omkjøringer via v650 og E24.



Olafsrud sier lastebilsjåførene trolig kan holde ut med en litt lengre reisevei, men trekker fram at mange av dem allerede er under et strengt tidspress på rutene sine.



– Dersom det forblir slik utover vinteren så vil det nok bli mer køer, og da vil de nok miste mye mer enn 45 minutter, sier han.

– Ingen henvendelser

Ifølge Mykland er det vanskelig å si noe om hvordan forholdene blir i vinter per nå.

– Da må du nesten spørre det svenske Trafikverket. Vi har ikke detaljert informasjon om hva slags vedlikehold de har på veiene om vinteren i Sverige, sier han.

Det virker likevel som om svenskene har noenlunde kontroll foreløpig, ifølge Myklebust.

– Vi har i hvert fall ikke fått noen henvendelser fra svenske myndigheter om å omdirigere trafikken fra Norge, sier han.