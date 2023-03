Vil ha totalforbud mot dette

Fredag legger helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) frem regjeringens nye folkehelsemelding.

Målet er å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

Det er fire år siden forrige gang en slik folkehelsemelding ble lagt frem, og i forbindelse med arbeidet har regjeringen fått inn over 200 innspill.

Se eksempler i en faktaboks lenger ned i saken.

Blant dem som har veldig tydelige krav til regjeringen, er Kreftforeningen.

– Vi har skyhøye forventninger og håper ikke at regjeringen gjør et skikkelig mageplask i dag, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

De ønsker blant annet tiltak som skal gjøre det enklere å stumpe røyken og tiltak som bidrar til at færre begynner.

– En heving av aldersgrensen på kjøp av røyk til 20 år bør være et minimum.

FORVENTNINGER: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross har klare forventninger til det regjeringen kommer med på fredag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stenstadvold Ross sier at nesten alle som starter å røyke, gjør det før de fyller 20 år.

– Og blir du tobakksavhengig tidlig i livet, kan konsekvensene bli store. Derfor har heving av aldersgrensen stor betydning.

Krefttrussel

En annen folkehelsetrussel Kreftforeningen ønsker å gjøre noe med, er solarium.

Forskere i Kreftregisteret har slått fast at drøye tusen krefttilfeller årlig kunne vært unngått, dersom folk ikke hadde tatt solarium.

Derfor mener Kreftforeningen et markedsføringsforbud bør være et minimum.

– Solariumsbruk er en av grunnene til at Norge ligger i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av hudkreft.

– På samme måte som tobakk og alkohol er dette et svært helseskadelig produkt, som vi ikke mener burde markedsføres.

Dette er forslagene Hundrevis av organisasjoner og privatpersoner har sendt inn sine forslag til regjeringen. Her er et lite utvalg: Innstramminger i regelverket for solarier. I henhold til WHO sine anbefalinger kan ulike opsjoner vurderes, som totalforbud, reklameforbud osv - Direktoratet for stråling og atomvern.

Seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse - Sex og Samfunn.

Fjerne alkohol fra Taxfree-utsalgene, alternativt at Vimonopolet overtar taxfree-salget - Alkovettorganisasjonen Av og Til.

Aktivitet på resept - Virke aktiv.

Alkohol må merkes med næringsinnhold og ingredienser, samt fortelle at konsum innebærer en kreftrisiko - Kost- og ernæringsforbundet i Delta

Innføre avgift på sukker igjen, men også subsidiere sunne matvarer, som fisk og grønnsaker - Kost- og ernæringsforbundet i Delta

De ønsker også en tydelig merking av solsenger med kreftadvarsel, slik Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler.

DSA har tidligere opplyst til TV 2 at nesten 7 av 10 solstudioer bryter loven.

Dyrere godteri og billigere fisk

For tre uker siden publiserte Helsedirektoratet en rapport om sosiale helseforskjeller i Norge.

Der peker de på flere forslag for en bedre folkehelse. Et av tiltakene innebærer å innføre sukkeravgift igjen.

Også Kost- og ernæringsforbundet i Delta mener at sukkeravgiften bør innføres igjen.

DELTA: Mange av dem som jobber med ernæring ved sykehus, sykehjem og andre institusjoner er organisert i Kost- og ernæringsforbundet i Delta. Leder er Arnt Steffensen. Foto: Delta

– Billige produkter som inneholder mye sukker kan føre til mer overvekt, fedme og livsstilssykdommer i befolkningen. Avgifter er veien å gå for å hindre det, sier leder Arnt Steffensen.

Forbundet mener at regjeringen i stedet bør gjøre sunn mat billigere.

– Mat man bør spise mer av, som fisk, frukt og grønnsaker, bør subsidieres slik at den blir billigere, sier Steffensen.

Lederen av Kost- og ernæringsforbundet sier det til syvende og sist er lommeboka som bestemmer for mange når man handler mat.

– Når den billigste fisken koster 120 kroner per kilo og pølsene koster en tredel av det, sier det seg selv at folk kjøper de varene man får mest igjen for, sier Steffensen.

– Dropp kiosk på sykehusene

De mener også at det bør være et krav at maten som serveres i offentlige bygg, følger kostrådene fra Helsedirektoratet.

Det at sykehusene huser en kiosk, som blant annet serverer pølser, brus og godteri, synes forbundet er selvmotsigende.

Etterlyser sunnere mat langs veiene: – Handler om folkehelsen

– Et sykehus er der ene og alene for å bedre folks helse. Det første man møter er et mattilbud som er en del av årsaken til at mange er på sykehuset i utgangspunktet. Man bør være mer bevisst på hva som finnes i offentlige bygg, sier Steffensen.

– Staten skal ikke bestemme hva folk skal spise, men den skal heller ikke legge kjepper i hjulene i sitt eget hus, fortsetter han.

Forbundet mener at også idrettshaller bør være mer opptatt av hva de serverer.

Alkoholforbud

Alkovett organisasjonen Av-og-til har også sendt inn en rekke forslag. De foreslår blant annet å forby salg av alkohol på Taxfree, eventuelt at Vinmonopolet overtar Taxfree-salget.

FORBUD: Av-og-til mener tiden er moden for å se på et alkoholforbud på Taxfreeutsalg på norske flyplasser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er mange gode grunner til å se på tax-free-ordningen, og hvordan den spiller en rolle i økt salg av alkohol, sier generalsekretær Ragnhild Kaski til TV 2.

Hun mener Vinmonopolet spiller en viktig rolle med å sikre et ansvarlig salg av alkohol, og at det derfor ville vært nyttig om de overtok salget.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere høringsforslagene.

Han viser til pressekonferansen klokka 12.30, der statsråd Ingvild Kjerkol skal legge fram folkehelsemeldingen.