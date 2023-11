En lang trakt blir ført rett ned i magen til gåsen. To til tre ganger blir gjessene tvangsforet i løpet av en dag.

Resultatet blir at gåsen utvikler en leversykdom som gjør at organet dekkes av fett. Derav ordet foie gras, direkte oversatt fra fransk til fet lever.

Delikatessens produksjonsmetode er mye omdiskutert fordi flere mener tvangsforingen er dyreplageri.

DELIKATESSE: Foie gras anses som en delikatesse flere steder i verden. Foto: Valentine Chapuis / AFP / NTB

I Norge og i flere andre EU-land er det forbudt å tvangsfore gjess for å lage foie gras. Likevel fortsetter Frankrike, Spania, Bulgaria og Ungarn å produsere delikatessen.

– Hensynsløs tvangsforing

Til tross for produksjonsforbud, er det fortsatt lov å importere den fete gåseleveren til Norge. Det mener stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, er uhørt.

– Import av foie gras burde vært forbudt for lenge siden. Disse dyrene utsettes for hensynsløs tvangsforing og en type industrielt dyrehold som ikke er tillatt her i landet.

Bastholm mener Norge ikke bare bør vedta importforbud, men også jobbe for et internasjonalt forbud.

IMPORTFORBUD: Une Bastholm i MDG vil ha importforbud av foie gras til Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bastholm får støtte fra dyrevernsorganisasjonen NOAH. De mener det er vondt å se at det fortsatt finnes foie gras i norske delikatessebutikker og på restauranter.

– Det er uholdbart at norske butikker bidrar til dyreplageri som anses ulovlig i Norge. Har man ønske om å fremstå som en ansvarlig bedrift, er dette et minimum av hva man bør ta avstand fra, sier Siri Martinsen, leder i NOAH, til TV 2.

Mener politikerne må ta ansvar

Hun mener de store norske politiske partiene må ta til orde for at det skal bli en endring.

– For å få gjennomslag for importforbud mot produkter som bryter med norsk dyrevelferdslov, må særlig de større partiene, som Høyre og Arbeiderpartiet, innse at vi har et ansvar for hva vi bidrar til av dyrelidelser også utenfor Norges grenser, sier Martinsen.

Verken Høyre eller Arbeiderpartiet sier de ønsker å innføre importforbud mot foie gras.

Lene Westgaard-Halle i Høyre sammenligner foiegras-import med pelsnæringen.

LEVERPOSTEI: Lene Westgaard-Halle i Høyre vil ikke ha importforbud på foie gras. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

– Men er ikke pels og foie gras to helt forskjellige ting?

– Er det egentlig det? Begge deler er jo luksusvarer, sier Westgaard-Halle til TV 2.

Vil heller kjøpe leverpostei

Personlig er ikke den landbrukspolitiske talspersonen særlig glad i foie gras.

– Jeg vil anbefale folk å kjøpe dansk leverpostei i stedet, sier hun og legger til at hun har familie fra Danmark.

Landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Solveig Østby Vitanza, vil heller ikke ta spørsmålet opp til behandling.

FET LEVER: Foie gras anses som en tradisjonsrik matrett i Frankrike, og tilberedes både som paté, mousse eller parfait. Foto: Regis Duvignau / Reuters / NTB

– Men som forbrukere kan vi ta ansvar og velge bort disse varene av hensyn til dyrevelferden, sier hun.

Selges i norske butikker

Flere steder i Europa er det tradisjon å servere foie gras som forrett ved store begivenheter, som for eksempel julaften og nyttårsaften.

Også flere nordmenn har adoptert denne tradisjonen.

En av de norske butikkene som selger foie gras er Fromagerie, en delikatessebutikk på Majorstuen i Oslo, som også har nettbutikk.

Butikken ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.