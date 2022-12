Vil ha tollfrihet på varer fra Ukraina

TOLLFRIHET: F.v: Helge Orten (H), Sveinung Rotevatn (V), og Hans Andreas Limi (FrP) går sammen for å kjempe for tollfrihet på ukrainske varer. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Regjeringen fikk en henvendelse om dette for et halvt år siden. Det har så langt ikke skjedd noe og derfor ser vi oss nødt til å fremme et forslag og håper på å få flertall for det.

Det sier Høyre-representant Helge Orten, og han får støtte fra Sveinung Rotevatn (V) og Hans Andreas Limi (FrP).

Sammen legger de tre frem forslaget for tollfrihet på ukrainske varer.

Bare Norge sier nei

– Nå har hele vesten, EU, USA, Storbritannia og de ulike EFTA-landene sagt ja til tollfritak - det er bare Norge som sier nei, og vi bør også si ja, sier Rotevatn.

Han påpeker samtidig at det den ukrainske eksporten til Norge ikke er stor, og at det derfor er snakk om en symbolsk handling fra norske myndigheter.

– Om det skulle bli solgt noen flere ukrainske potetsekker i Norge før jul så er ikke det et problem for noen mener jeg, sier Rotevatn.

TV 2 har vært i kontakt med statsministerens kontor, statsminister Jonas Gahr Støre har ikke anledning til å kommentere forslaget.

– Liten betyding for deres økonomi

Senest mandag uttalte en av Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Sergij Leshchenko, til DN at Norge bør fjerne tollen.

– Min oppfatning er klar: Det har liten betydning for deres økonomi, men stor påvirkning på vår, sier Leshchenko til avisen.

Limi mener det er på sin plass at Norge strekker ut en hånd.

– Vi skal hjelpe Ukraina både humanitært og millitært, men i tillegg så kan vi også hjelpe dem med å også fjerne tollbarrierer slik at de får større handel og det fortjener Ukraina i den situasjonen de står i, sier Limi.